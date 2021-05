Les républicains lancent des enquêtes électorales dans plusieurs États alors que l’audit de l’Arizona avance ⋆ .

Les républicains de plusieurs États américains mènent des enquêtes sur les circonstances entourant les élections de 2020, des mesures qui interviennent dans le cadre de l’audit controversé en cours des résultats des élections dans le comté de Maricopa, en Arizona.

L’audit de l’Arizona – qui comprend un recomptage manuel de plus de deux millions de bulletins de vote – a reflété des divisions partisanes amères dans l’État, les républicains et les démocrates s’affrontant dans une série de volées sur la conduite de l’audit et les retombées politiques qui l’entourent. Les médias de l’establishment se sont joints aux attaques démocrates contre l’audit, CNN affirmant que le processus est « faux » et FiveThirtyEight le qualifiant d’« inquisition partisane ».

Néanmoins, des efforts sont en cours dans plusieurs États pour entreprendre des enquêtes similaires à celles de l’Arizona, bien qu’aucune n’ait une portée aussi vaste que celle de Maricopa, le plus grand comté de l’État.

Dans le Wisconsin, le président de l’Assemblée de l’État, Robin Vos, a chargé plusieurs agents des forces de l’ordre à la retraite d’enquêter sur les fraudes potentielles au scrutin ainsi que sur les millions de dollars de financement privé qui sont allés aux machines politiques locales de cet État.

Ces deux volets ont été parmi les plus controversés des élections de 2020. La course présidentielle de l’année dernière a été décidée en grande partie par un niveau historiquement sans précédent de votes par correspondance et par correspondance. Citant des inquiétudes concernant la propagation potentielle de COVID-19 dans les bureaux de vote en personne, les dirigeants élus démocrates, les responsables électoraux et les militants à but non lucratif ont fait pression pour le vote par correspondance dans les semaines et les mois qui ont précédé le jour du scrutin.

Le nombre massif de votes par correspondance – une approche relativement non testée des élections américaines – a suscité une inquiétude généralisée quant au fait que les élections pourraient avoir été truffées de fraudes. Les dépenses de millions de dollars en fonds privés pour l’administration des élections locales par le Center for Tech and Civic Life de Chicago ont également suscité la controverse.

Avec un don de 350 millions de dollars du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, CTCL dans les mois qui ont précédé les élections a investi des millions de dollars dans les machines politiques de plusieurs bastions démocrates du Wisconsin ainsi que d’autres municipalités favorables aux démocrates telles que Philadelphie et Détroit. Les énormes investissements ont soulevé des questions concernant à la fois la légalité et l’intégrité civique du financement privé de l’administration électorale.

Le bureau de Vos n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la pleine portée et l’intention de l’enquête. Mais Vos a déclaré au Milwaukee Journal Sentinel que l’effort visait à vérifier si l’élection s’était déroulée honnêtement et équitablement et, sinon, à fournir un dossier soutenant les modifications de la loi électorale pour empêcher une répétition.

“Une bonne partie de la population pense que l’élection était illégitime”, a déclaré Vos. “Et la démocratie ne peut pas prospérer si les deux parties ne croient pas qu’en fin de compte, les deux parties avaient une chance équitable.”

En Géorgie, pendant ce temps, un effort mené par les électeurs républicains est en train d’inspecter près de 150 000 bulletins de vote par correspondance dans le comté de Fulton, le plus grand et un bastion clé du soutien de Biden dans sa victoire étroite dans l’État historiquement rouge.

Plus tôt ce mois-ci, le juge de la Cour supérieure du comté de Henry, Brian Amero, avait ordonné la poursuite de cet examen, bien qu’Amero ait organisé en fin de semaine une réunion prévue vendredi pour déterminer le processus d’examen, citant des plaintes déposées par des responsables du comté de Fulton opposés à l’enquête.

La gestion des élections par Fulton est une source de controverse depuis novembre: le comté le soir des élections a semblé licencier la majorité de son personnel électoral de son opération de traitement des bulletins de vote, après quoi une équipe réduite de travailleurs a continué à compter les bulletins de vote. Les médias et les témoignages sous serment ont brossé un tableau déconcertant de déclarations et de directives mutuellement contradictoires des responsables du comté, le comté lui-même n’offrant aucune explication claire sur ce qui s’est passé.

Géorgie Le secrétaire d’État Brad Raffensperger, qui a plaidé en faveur de la légitimité globale de la victoire de Biden en Géorgie, s’est néanmoins prononcé en faveur de l’effort mené par les électeurs. « Le comté de Fulton a une longue histoire de mauvaise gestion des élections qui a naturellement affaibli la confiance des électeurs dans son système », a-t-il déclaré à Epoch Times cette semaine. « Permettre cet audit offre une autre couche de transparence et d’engagement des citoyens. »

Dans le New Hampshire, les auditeurs de la ville de Windham ont eu du mal à expliquer pourquoi plusieurs républicains ont été privés de plusieurs centaines de voix lors des courses aux représentants de l’État.

Les auditeurs prétendent avoir déterminé qu’une plieuse a probablement causé un pli dans les bulletins de vote qui avaient traversé directement les noms démocrates, amenant les tabulateurs de votes à attribuer incorrectement des votes aux candidats démocrates. Les officiels ont insisté sur le fait que les résultats corrigés n’avaient aucunement affecté les vainqueurs ultimes des courses.

L’accès aux bulletins de vote individuels – en particulier les bulletins de vote par correspondance, qui étaient si nombreux en 2020 – peut s’avérer essentiel pour les auditeurs qui tentent de résoudre toute irrégularité lors de l’élection. Dans le comté de Fulton, cependant, les auditeurs n’auraient apparemment pas accès aux bulletins de vote physiques ; au lieu de cela, les responsables du comté fourniront aux enquêteurs des copies numérisées des bulletins de vote pour leur examen.

La planification de l’audit Fulton devrait se poursuivre à la fin du mois prochain.