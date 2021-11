Les républicains maintiennent leur siège dans la banlieue des États-Unis dans l’Ohio

Les républicains ont conservé mardi un siège à la Chambre des représentants des États-Unis dans la banlieue de Columbus laissé vacant par l’ancien représentant Steve Stivers, qui a démissionné pour diriger la Chambre de commerce de l’Ohio.

Le lobbyiste républicain du charbon Mike Carey a battu la représentante démocrate de l’État Allison Russo de près de 58 % à près de 42 %, 90 % des circonscriptions se trouvant dans le 15e district du Congrès de l’Ohio.

Merci Monsieur! Je suis vraiment honoré. https://t.co/slHdxWZ50L – Carey pour le Congrès (@MikeCareyOH15) 3 novembre 2021

L’un des trois concours du Congrès mardi, l’autre dans un district bleu fiable à Cleveland et une primaire en Floride, la course dans le centre de l’Ohio a attiré l’attention nationale avec une visite de week-end de l’ancien vice-président Mike Pence. Carey a remporté une primaire surpeuplée en août avec une marge confortable en tant que candidat soutenu par Donald Trump.

Merci à tous ceux qui sont venus en ce samedi pluvieux se joindre à @Mike_Pence & moi pour notre lancement de porte d’Upper Arlington ! Le jour du scrutin est le mardi. Sortons le vote et gagnons ! pic.twitter.com/ZKSKYmaTxi – Carey pour le Congrès (@MikeCareyOH15) 30 octobre 2021

Lundi, le président Joe Biden a tenté d’exciter la participation avec une approbation tardive de Russo.

La victoire de Carey maintient le contrôle majoritaire de huit sièges des démocrates à la chambre basse, contrebalancée par une victoire démocrate dans le 11e district de l’Ohio envoyant la conseillère du comté de Cuyahoga Shontel Brown à son premier mandat. Shontel remplacera l’ancienne représentante démocrate Marcia Fudge, qui a démissionné en mars pour être la secrétaire du Logement et du Développement urbain de Biden.

« Je me suis engagé à aller à Washington en tant qu’unificateur et je travaillerai avec le président Biden et les dirigeants démocrates du Congrès pour mener une reprise sanitaire et économique rapide de la pandémie pour les habitants de l’Ohio », a déclaré Brown dans un communiqué après avoir vaincu le propriétaire d’entreprise républicain Laverne Gore. .

Le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy et la présidente du Comité national républicain Ronna McDaniel ont remporté des tours de victoire sur Twitter sur la victoire de Carey dans un district beaucoup plus compétitif, vantant la victoire écrasante comme un signe de ce qui va arriver avant les mi-mandats de l’année prochaine. Le parti à la Maison Blanche s’est historiquement mal comporté dans le premier cycle d’une nouvelle administration.

Les électeurs de #OH15 viennent d’envoyer un énorme message à Nancy Pelosi, rejetant son programme socialiste. Félicitations à @MikeCareyOH15 ! – Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) 3 novembre 2021

Merci, chef McCarthy ! J’ai hâte de travailler sous votre direction. Allons maintenant #FirePelosi ! https://t.co/DQt06dZU9p – Carey pour le Congrès (@MikeCareyOH15) 3 novembre 2021

Les résultats de mardi laisseront une mince majorité de 221-213 à la Chambre pour les démocrates à défendre l’année prochaine.