Les républicains mieux saisir l’opportunité que Biden leur donne – RedState ⋆ .

La Maison Blanche a indiqué qu’elle était convaincue qu’elle pouvait gérer les multiples crises auxquelles le pays est actuellement confronté. Malheureusement pour eux, il ne semble pas que le reste du pays partage cet optimisme. Mais rien de tout cela n’a d’importance si le Parti républicain ne parvient pas à capitaliser sur la myriade d’erreurs commises par l’administration Biden.

Lors d’un point de presse mercredi, l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que l’administration Biden était à la hauteur de la tâche de traiter les problèmes majeurs auxquels le pays est confronté. «C’est pour cela que nous sommes faits», dit-elle.

Alors que le pays fait face à une inflation en flèche, à des chiffres de chômage abyssaux, au piratage russe d’un gazoduc critique, à une pénurie de gaz, à la pandémie COVID-19, à la crise des migrants et aux hostilités en Israël, la Maison Blanche tente de projeter la confiance la capacité du président à diriger la nation. Psaki a également affirmé:

Le président savait, après avoir été vice-président pendant huit ans, que lorsque vous entrez, et que vous êtes le chef du monde libre, et que vous supervisez un pays qui continue de traverser une pandémie et une reprise économique, que vous devez vous préparer – soyez prêt – à jongler avec plusieurs défis, plusieurs crises à la fois.

«Et c’est exactement ce que nous faisons en ce moment», a-t-elle ajouté.

Le président Biden reçoit des critiques des deux côtés de l’allée pour sa réponse à la situation qui se développe entre Israël et les Palestiniens. Fox News a rapporté:

Les commentaires de la Maison Blanche interviennent alors que les Palestiniens ont commencé à se heurter violemment à la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, une escalade de tensions qui mijotaient et bouillonnaient parfois depuis des semaines. Le Hamas a commencé à lancer des attaques à la roquette sur Israël, qui a répondu en bombardant Gaza. À Washington, les républicains ont commencé à accuser Biden de s’être trop incliné vers les Palestiniens. De l’autre côté, certains gauchistes ont frappé la Maison Blanche pour avoir prétendument choyé Israël, avec la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., Accusant Biden de «permettre» à Israël avec l’aide étrangère.

La situation à la frontière sud s’aggrave également de manière significative. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont annoncé une augmentation significative du nombre de rencontres de migrants avec plus de 178 000 personnes en avril. Cela représente une multiplication par dix par rapport à l’année dernière. Pire encore, au moment d’écrire ces lignes, cela fait 52 jours que la vice-présidente Kamala Harris a été nommée tsar de la frontière et elle n’a même pas encore visité la frontière sud.

Pendant ce temps, la côte est est toujours sous le choc d’une cyberattaque russe sur le pipeline colonial qui a été menée par un groupe appelé «DarkSide» samedi dernier. «Lundi soir, plus d’une station-service sur 20 en Virginie était à court de carburant. Mardi, les gouverneurs du sud-est déclaraient l’état d’urgence », selon Fox News.

Mais attendez, il y a plus!

La semaine dernière, un rapport sur l’emploi troublant a été publié, révélant que l’économie n’avait pas progressé comme prévu. Un maigre 266 000 nouveaux emplois ont été ajoutés malgré les attentes que le nombre serait plus proche de 700 000. Le taux de chômage a grimpé à 6,1%.

Le président Biden a noté les chiffres d’emplois décevants. «Vous pourriez penser que nous devrions être déçus», a déclaré Biden à propos des chiffres, mais a affirmé que le «plan de sauvetage américain», qui a été adopté à la fin du mois de mars, «avait été conçu pour nous aider au cours d’une année – pas 60 jours.

L’insistance de Biden à continuer de verser des allocations de chômage est citée comme l’une des principales raisons de l’interruption de la croissance de l’emploi.

L’administration a également été critiquée pour son manque de messages cohérents sur la pandémie de coronavirus et sur la manière dont les Américains devraient procéder. La sénatrice Susan Collins (R-ME) a ​​critiqué la Maison Blanche après que les Centers for Disease Control (CDC) aient émis des directives contradictoires sur le port de masques et la réouverture des écoles.

«J’avais le plus grand respect pour les conseils du CDC. J’ai toujours considéré le CDC comme l’étalon-or. Je ne le fais plus », a déclaré Collins.

«Des obstacles inutiles à la réouverture des écoles, exagérant le risque de transmission en plein air et des restrictions irréalisables sur les camps d’été», a ajouté Collins. «Pourquoi est-ce important?

«C’est important parce que cela mine la confiance du public dans vos recommandations, dans les recommandations qui ont du sens, dans les recommandations que les Américains devraient suivre», a conclu Collins.

Même Don Lemon et Chris Cuomo de CNN ont reproché à l’administration Biden de ne pas avoir émis de directives cohérentes concernant l’utilisation des masques et les vaccinations. «Ce message sur le vaccin n’a pas été assez bon. Ils vous donnent toujours l’impression que ce n’est pas comme tous les autres vaccins que vous avez reçus dans votre vie où, vous pouvez toujours l’obtenir, [but] vous devriez toujours porter un masque; vous pouvez encore en avoir assez pour être contagieux; vous pouvez toujours le répandre », a déclaré Cuomo.

La mauvaise gestion de ces questions par l’administration présente une excellente occasion pour le GOP de passer à l’infraction. Cependant, l’occasion sera gâchée si leur stratégie consiste uniquement à critiquer l’incapacité du président à aborder correctement ces questions. C’est une erreur que le parti a commise maintes et maintes fois.

S’il est important d’exposer les mauvaises performances de l’administration, peu importe si la droite ne parvient pas à proposer ses propres solutions à ces situations. Tout en soulignant les lacunes profondes dans la gestion de ces problèmes par Biden, le GOP doit également proposer des solutions viables qui fonctionneraient mieux que la stratégie actuelle de la Maison Blanche.

Vous pensez peut-être: “Mais les démocrates ne rejetteront-ils pas tout ce que les républicains suggèrent?”

Bien sûr, ils le feront.

En fait, lorsqu’ils rejettent ces recommandations, cela ne fonctionnera qu’en faveur des républicains. Alors que l’administration Biden continue de veiller à ce que ces crises se retrouvent dans une situation de type FUBAR, cela rendra les solutions des républicains beaucoup plus attrayantes, ce qui les aidera énormément en 2022 et 2024.

Il ne suffit pas de souligner simplement que les démocrates sont en train de bousiller les choses – les conservateurs doivent rivaliser en proposant des solutions sensées et rationnelles. Au lieu de n’être que l’opposition, les républicains doivent se concentrer sur la concurrence. Sinon, l’incompétence de Biden pourrait ne pas suffire à assurer une victoire du GOP.