Les républicains ne devraient pas faire de compromis avec Biden ⋆ .

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, écoute le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, parler aux journalistes à la suite d’une réunion sur l’infrastructure avec le président Joe Biden à la Maison Blanche le 12 mai 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Le chef de la minorité McConnell a signalé qu’il pourrait être intéressé par l’adoption d’un projet de loi d’infrastructure plus petit que celui que le président Biden convoite, et que son plafond pour une telle entreprise serait d’environ 800 milliards de dollars. C’est une erreur. Les républicains devraient s’opposer à la proposition de Biden dans son intégralité.

On demande souvent aux Américains qui s’opposent à une augmentation des dépenses fédérales: «Eh bien, d’accord, quel est votre plan?» Mais il n’incombe pas aux conservateurs fiscaux d’accepter les prémisses des débauchés fiscaux – comme si, une fois qu’un président a proposé de dépenser un billion de dollars, la seule question est de savoir si la mesure sera réellement d’un billion ou un peu moins.

Il n’est pas nécessaire d’augmenter les dépenses fédérales dans les infrastructures. Les républicains devraient dire cela. Ce n’est pas une bonne idée de dépenser des billions de dollars lors d’une expansion. Les républicains devraient dire cela. Nous ne devrions pas emprunter plus d’argent ni augmenter les impôts pour payer plus de dépenses d’infrastructure. Les républicains devraient dire cela. Les États et les localités peuvent mieux décider de ce dont ils ont vraiment besoin pour construire et payer pour cela. Les républicains devraient dire cela.

Il convient de rappeler qu’une «contre-offre» de 800 milliards de dollars semble être une option «modérée» uniquement parce que le total des dépenses supplémentaires préféré de l’administration Biden – qui est de 2,3 billions de dollars sur les «infrastructures» et 4 billions de dollars au total – est si ridiculement élevé. Huit cents milliards de dollars dépassent le budget annuel de la défense! Le fait qu’une telle proposition soit désormais considérée comme une monnaie d’échange «intermédiaire» nous montre à quel point le débat sur les dépenses est devenu déraillé.

Bien entendu, il y a des projets d’infrastructure qui bénéficieraient d’un investissement fédéral. Mais il n’y a aucune raison pour quiconque de s’attendre à ce que de tels projets soient l’objet stratégique de tout projet de loi, compromis ou non – parce que les considérations politiques, et simplement pousser de l’argent à la porte, priment inévitablement dans de tels exercices.

Le journaliste du Washington Post, Jeff Stein, a suggéré que les républicains pourraient envisager de soutenir certaines dépenses sur l’infrastructure «physique» afin de tuer «l’élan» pour tout le reste de la proposition. Si le GOP se plie sur les routes et les ponts, selon la pensée, les démocrates relativement modérés pourraient être rassasiés et rechigner à d’autres dépenses supplémentaires.

Superficiellement, cela peut sembler logique pour au moins limiter les dégâts. Cela impliquerait cependant de prendre un risque énorme. Comme l’explique Stein, la principale raison pour laquelle les démocrates ont besoin de républicains à bord est que certains des éléments les plus importants de leur plan d’infrastructure «physique» pourraient, pour des raisons parlementaires, exiger 60 voix. Si les républicains aident à faire passer ces éléments, ils pourraient en fait aider les démocrates à obtenir tout ce qu’ils veulent. Premièrement, les républicains se joindraient aux démocrates pour atteindre les éléments qui nécessitent 60 voix. Et puis, après avoir utilisé les républicains pour obtenir ce qu’ils veulent, les démocrates pourraient faire demi-tour et passer les parties restantes avec seulement 50.

Personne ne peut savoir combien de dépenses supplémentaires Biden pourrait faire, mais ce sera clairement plus difficile que la première fois avec sa tranche initiale de 2 billions de dollars de dépenses de «secours COVID». Il n’est pas nécessaire que les républicains commencent à faire des enchères contre eux-mêmes – par principe, politique ou substance.

Les rédacteurs en chef comprennent l’équipe éditoriale principale du magazine et du site Web de la National Review.