Les républicains ne lâchent pas le culte de la personnalité de Trump, selon un sondage ⋆ .

Selon un nouveau sondage, une petite majorité de républicains auto-identifiés pense que le Parti républicain devrait essayer de gagner les élections en attirant plus d’électeurs avec des politiques et des idées, mais cela a à peine un avantage – 53% à 47% – sur les républicains qui pensent que leur le parti devrait essayer de gagner en faisant pression pour que les règles de vote des États soient modifiées. Et bien que ce soit ce que disent les républicains moyens, les législateurs républicains, par leurs actions, indiquent clairement que la priorité du parti penche largement dans le sens du changement des règles de vote des États et de l’opposition à la législation fédérale visant à renforcer les droits de vote.

Le flot de nouvelles lois et projets de loi républicains sur la suppression des électeurs dans les États du pays comprend même des peines de prison pour les travailleurs du scrutin qui bousillent dans leurs emplois sous haute pression et mal rémunérés. Voilà à quel point cet effort pour sévir contre le vote est sérieux.

“Ces agents électoraux n’ont jamais, d’après notre expérience, l’intention de compter les votes invalides, ou de laisser quelqu’un qui n’est pas éligible voter, ou d’empêcher quelqu’un éligible de voter”, a déclaré un administrateur électoral du comté du Texas au New York Times. «Pourtant, nous considérons cela comme une base de référence, une sorte de principe fondamental dans certains des projets de loi en cours de rédaction. Et je ne sais pas d’où ça vient, car ce n’est pas basé sur la réalité.

[Raises hand]

Je sais d’où ça vient! Une combinaison toxique d’efforts républicains de longue date pour obtenir un avantage partisan en rendant le vote plus difficile et l’insistance de Donald Trump sur le fait qu’il n’aurait pas pu perdre les élections de 2020 sans tricherie généralisée.

Le même sondage CBS News dans lequel 47% des républicains ont déclaré qu’ils pensaient que leur parti devrait gagner en modifiant les règles de vote des États a révélé que seulement 37% ont déclaré qu’il était très important pour les candidats et les fonctionnaires républicains de soutenir les allégations de fraude électorale de 2020 – mais 80% ont déclaré cela avait été la bonne décision pour les républicains de la Chambre de retirer la représentante Liz Cheney de leur direction, alors que son grand péché était de refuser de le faire. Elle n’était pas en communication avec le parti, ont déclaré 69% de ceux qui étaient d’accord avec son retrait. Elle s’est trompée sur l’élection de 2020, a déclaré 57%. Elle n’a pas soutenu Trump, a déclaré 52%. Et 34% très honnêtes ont déclaré que «la déloyauté sera punie».

Deux républicains sur trois ont déclaré au sondeur que la loyauté envers Trump était importante, avec des majorités encore plus importantes affirmant que le parti devrait suivre son exemple sur les questions économiques, les questions d’immigration, le leadership et la façon de traiter les médias. En d’autres termes, les 73% qui ont affirmé qu’ils voulaient que leur parti propose une législation importante mentaient ou ne savaient pas la première chose à propos du bilan de Trump, car il n’a jamais été un type de législation importante.

C’est un cas où les sondages sont intéressants, mais nous devons être prêts à regarder ce que les gens et les partis disent ainsi que ce qu’ils font. Dire que vous voulez que votre parti propose une législation importante et remporte des votes en obtenant plus de votes avec des politiques et des idées sont des choses que tout le monde sait que vous êtes censé dire – mais cette dernière position peut à peine éjecter une majorité de républicains, en tant que leur État. Les législateurs de niveau national expliquent clairement par leurs actions que la stratégie pour gagner consiste à rendre plus difficile le vote d’une manière qui affectera de manière disproportionnée les Noirs et les Latino-américains, les Asiatiques, les jeunes et les personnes à faible revenu.

Et les chiffres montrant l’importance que les républicains accordent à la loyauté personnelle envers Trump? Celles-ci montrent ce que leur parti est devenu: un culte de la personnalité centré sur un dictateur autoritaire en herbe. Quand ce que les gens disent et ce qu’ils font diverge, croyez ce qu’ils font.

