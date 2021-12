Les républicains ont déjà peur de l’avortement et ils devraient être

Le sénateur Rick Scott de Floride voulait parler de tout sauf de l’avortement lorsqu’on lui a demandé si la question motiverait les électeurs du GOP à la mi-mandat de l’année prochaine.

« Ils parlent d’inflation. Ils parlent de la frontière. Ils parlent de la débâcle en Afghanistan. Ils parlent de l’implication des parents dans l’éducation », a déclaré Scott, le chef de campagne du GOP au Sénat, au Washington Post. « Si vous regardez les sondages et ce à quoi les gens se soucient, c’est ce sur quoi ils se concentrent. »

Le sénateur Marco Rubio de Floride, qui est confronté l’année prochaine à un défi de la part du représentant démocrate Val Demings, a minimisé l’importance de l’affaire dans sa candidature à la réélection.

« Cela n’a jamais été un problème politique pour moi », a-t-il déclaré, notant qu’il penchait du côté de la vie. « C’est donc ma position de manière assez constante, et il n’y a aucun mystère à ce sujet. »

Rien à voir ici, a déclaré Rubio, alors que Demings signalait des tweets promettant de « lutter contre les agressions contre les droits reproductifs ».

« Nous ne pouvons pas laisser les politiciens extrêmes passer outre la grande majorité des Floridiens qui conviennent que l’avortement est un soin de santé et que le droit de choisir est une loi établie », a écrit Demings.

Le sénateur John Cornyn du Texas a cherché à banaliser le fait qu’au moins 21 États sont sur le point d’interdire totalement ou de restreindre sévèrement les droits à l’avortement si la Cour suprême annule Roe v. Wade, la décision de 1973 qui a légalisé l’avortement à l’échelle nationale. Bloomberg News rapporte que si Roe est annulé, les lois existantes restreindront automatiquement l’avortement en Arizona, en Géorgie, en Ohio et au Wisconsin.

« Je pense qu’il y a beaucoup de malentendus sur ce que la Cour suprême peut faire et quel serait son impact », a déclaré le sénateur Cornyn. « L’avortement sera toujours disponible aux États-Unis, mais cela sera décidé État par État. »

Ce qui est clair, c’est que les républicains se cachent déjà pour couvrir l’avortement. Mais le vœu pieux du GOP mis à part, si le Suprême porte un coup dur à Roe avec sa décision l’été prochain, ce sera tout simplement explosif. Ce qui était autrefois une question hypothétique deviendra immédiatement une bataille d’État par État qui fait très mal aux républicains, en particulier dans les États swing que Biden a remportés mais qui sont contrôlés par les républicains – pensez au Michigan, au Wisconsin, à la Pennsylvanie, à la Géorgie et à l’Arizona. C’est aussi un problème de coin en devenir – un problème dans lequel les démocrates peuvent potentiellement séparer certains partisans du GOP et des indépendants des républicains.

Comme Amy Walter l’a souligné sur The Bulwark Podcast, les droits à l’avortement deviendront également au cœur de chaque course à l’échelle de l’État.

« Si en fin de compte, nous arrivons à une situation où il n’y a pas de droit constitutionnel et où chaque État établit ses propres règles à ce sujet, la course de chaque gouverneur du pays sera un référendum sur cette question », dit Walter.

Elle a également noté que la perte des droits à l’avortement pourrait pour la première fois entraîner la participation d’une toute nouvelle génération d’électeurs en politique.

« Nous allons amener toute une communauté d’électeurs … dont beaucoup n’ont jamais vécu dans un monde sans Roe v. Wade, à s’engager sur ce sujet », a déclaré Walter, « et je pense que ce sera une motivation incroyable. outil, non seulement pour les démocrates au sens large, mais en termes d’électeurs qui ne sont peut-être même pas particulièrement engagés dans la politique. »

Un récent sondage du Comité de campagne du Congrès démocrate a révélé que la ligne d’attaque la plus efficace des démocrates contre les candidats républicains est le fait qu’ils travailleront pour interdire l’avortement, selon Bloomberg News.

Le porte-parole du DCCC, Chris Hayden, a déclaré à Bloomberg que les républicains sont damnés s’ils le font, damnés s’ils ne le font pas, en particulier parce qu’ils promettent à leur base de renverser Roe depuis des décennies.

« S’ils ont la Cour suprême et qu’ils ne peuvent toujours pas le faire, cela va être un vrai problème pour eux », a déclaré Hayden.

Les démocrates ont une opportunité ici. Ce n’est pas un de ceux que nous souhaiterions voir se produire, mais c’est réel, il nous a été imposé par des extrémistes conservateurs, et il est sur le point de bouleverser potentiellement le paysage politique. Et si la Cour extrême défie les souhaits d’environ deux tiers du pays, il appartiendra aux démocrates d’utiliser tous les leviers politiques possibles pour protéger les droits des femmes, rétablir l’accès national aux soins de santé reproductive et empêcher la nation de retomber dans une existence du 20e siècle.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.