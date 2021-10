Les républicains ont enfin obtenu leur victoire : Discrimination contre les jeunes trans au Texas

Les républicains ont échoué encore et encore au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus en cours, qu’il s’agisse de mandats de masque, d’hystérie anti-vaccin ou de directives scolaires dangereuses. Face à plus de 700 000 décès rien qu’aux États-Unis, les républicains ont été plus qu’heureux de détourner l’attention de leurs erreurs en utilisant tout ce qu’ils peuvent pour rendre les gens fous, enfin, de quelqu’un d’autre. Un favori des républicains ? Les personnes trans.

Daily Kos a couvert de nombreuses factures anti-trans qui ont surgi (à la fois dans les États traditionnellement rouges et traditionnellement bleus, soit dit en passant) à travers le pays. Alors que bon nombre de ces projets de loi ont fait long feu en commission, certains sont passés à la fois par la maison d’État et le Sénat de l’État et ont été promulgués par les gouverneurs respectifs de l’État. Le dernier exemple de cette tragédie nous vient du Texas, où le gouverneur républicain Greg Abbott a promulgué un projet de loi contre les sports trans, interdisant aux filles trans de participer à des équipes sportives féminines, comme le rapporte le Texas Tribune.

Abbott a promulgué lundi le projet de loi 25 de la Chambre, ainsi que 18 autres projets de loi. HB 25 exige que les élèves-athlètes des écoles publiques de la maternelle à la 12e année fassent partie de l’équipe sportive qui correspond à leur sexe assigné à la naissance, ne correspondant pas nécessairement à leur identité réelle vécue. Ainsi, si un élève, par exemple, utilise ses pronoms en classe et est identifié de cette manière par ses pairs, ses enseignants et sa famille, il sera quand même forcé de faire partie de l’équipe des garçons. C’est dérangeant et problématique pour des raisons évidentes. Même un certificat de naissance mis à jour ne suffit pas en vertu de cette nouvelle loi extrêmement transphobe – les certificats de naissance mis à jour ne seraient admissibles que si des révisions étaient apportées en raison d’une erreur administrative.

À partir de maintenant, le projet de loi devrait entrer en vigueur le 18 janvier. Les républicains qui ont soutenu la législation ont affirmé que leur justification reposait sur le féminisme et les droits des femmes, suggérant que les filles trans sont potentiellement dangereuses pour les filles cisgenres et, dans l’ensemble, que les filles trans ne sont pas « vraiment » des filles. Le féminisme, remarquez, inclut toutes les filles, à la fois trans et cis. Les républicains qui défendent les droits des femmes sonnent fondamentalement creux, en particulier dans un État comme le Texas, où certaines des lois anti-choix les plus restrictives du pays sont bel et bien vivantes.

On ne sait pas comment atteindre les personnes qui sont si disposées à faire pression et à adopter une législation aussi discriminatoire. Au Texas, par exemple, nous avons vu des dizaines et des dizaines de personnes venir parler et faire appel aux législateurs en personne, même pendant la pandémie. Nous avons vu des parents et des enfants témoigner des dangers de cette loi et de ce que cela signifie pour eux de participer pleinement à la vie, ce qui, pour de nombreux jeunes, inclut faire du sport et passer du temps avec des coéquipiers.

La socialisation est essentielle pour les jeunes, et étant donné les taux élevés de dépression, d’anxiété et d’intimidation signalés chez les enfants et les adolescents trans, il est particulièrement cruel d’isoler les athlètes trans des opportunités de créer des liens et de nouer des relations positives. Nous savons également que le sport peut conduire à des opportunités de bourses et de carrière ou servir de motivation pour rester à l’école ou obtenir certaines notes. Comme toujours, nous savons une chose avec certitude : la cruauté est le but.

