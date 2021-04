Les républicains ont fait des sommes faramineuses sur les réductions d’impôts de Trump qu’ils ont imposées au Congrès ⋆ .

En octobre 2018, l’action Apple a atteint un nouveau record et parmi ces actionnaires, il y avait 43 républicains au Congrès qui détenaient ensemble environ 1,5 million de dollars d’actions de la société.

Juste avant d’atteindre ce record, l’action d’Apple a grimpé de 37% et nous savons maintenant que ces républicains du Congrès ont contribué à ce saut, grâce aux analystes boursiers. La législation que ces mêmes républicains avaient imposée à travers la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi a permis d’économiser près de 150 milliards de dollars d’impôt sur les sociétés en 2018, ce qui a entraîné une énorme flambée des cours des actions.

Ces allégements fiscaux sur les sociétés ont entraîné une réduction des taux d’imposition pour les grandes entreprises comme Apple et des centaines d’autres actions détenues par des législateurs républicains et ont donc vu des avantages directs, selon les conclusions du Center for Public Integrity.

Dans le cadre de ce projet de loi, les républicains ont également approuvé des réductions d’impôts en 2017 qui profiteraient aux membres les plus riches du Congrès, y compris les petites entreprises, l’immobilier, etc. Pendant ce temps, le projet de loi a été commercialisé comme un projet qui aiderait les entreprises et la classe moyenne.

Jeff Hauser, directeur du projet de porte tournante au Center for Economic and Policy Research, déclare: «Cela me semble être une kleptocratie.»

Ce type de rembourrage du Congrès était au centre de la campagne présidentielle de 2020 de la sénatrice Elizabeth Warren, qui a déclaré que sa première priorité en tant que commandant en chef aurait été de garantir l’adoption d’un programme de lutte contre la corruption qui veillerait à ce que les membres de Le Congrès ne pouvait pas détenir d’actions, d’obligations ou de titres individuels, par conséquent, ils ne pouvaient pas bénéficier des lois fiscales qu’ils pourraient approuver.

Warren a déclaré dans un article de Medium: «En vertu de la loi actuelle, les membres du Congrès peuvent négocier des actions, puis utiliser leurs positions puissantes pour augmenter la valeur de ces actions et remplir leurs propres poches.»

Un autre effet alarmant qui vient tout juste de se mettre en évidence depuis l’adoption de la loi fiscale Trump – il ne se paie certainement pas pour lui-même et ajoutera probablement 1,9 billion de dollars de dette à la nation, selon le Congressional Budget Office.

Et bien que le plan réduise les impôts pour les personnes de tous revenus, il a majoritairement favorisé les riches et parmi les riches inclus? Plus de la moitié des membres du Congrès sont répertoriés comme millionnaires.

La principale caractéristique de la loi fiscale était sa réduction de l’impôt sur les sociétés, de 35% à 21%, qui, selon les partisans républicains au moment de son adoption, se traduirait par de meilleurs salaires, des agrandissements d’usines et donc, plus d’emplois. Mais en fin de compte, les entreprises ont exploité le plan, rachetant des actions et augmentant les dividendes. En 2018, les rachats d’actions s’élevaient à plus de 1000 milliards de dollars pour la première fois de l’histoire, selon la société de recherche en investissement TrimTabs. Tout cela vient de faire grossir les poches des actionnaires.

Investissement d’entreprise

Une autre déception du plan est que l’investissement des entreprises est maintenant plus faible qu’avant l’adoption de la loi malgré les promesses du contraire.

Certains ont prédit cette hausse des cours des actions. En 2017, Bryan Rich, PDG de Logic Fund Management, a écrit que cela «ira directement au résultat net des entreprises – popping EPS [earnings per share] et faire grimper encore davantage les actions. »

À quel point cela a-t-il profité à ces riches membres du Congrès? Selon l’évaluation semestrielle de Roll Call de la richesse du Congrès, les 10 républicains les plus riches du Congrès en 2017 qui ont voté pour la loi fiscale Trump détenaient plus de 731 millions de dollars d’actifs, dont les deux tiers étaient des actions, des obligations et des fonds communs de placement.

Le représentant Mike Kelly (R-Pa.) A initialement voté pour les réductions d’impôts a récemment voté contre un accord budgétaire de deux ans qui alourdirait la dette nationale et a averti: «L’Amérique se dirige vers une falaise budgétaire.»

Les législateurs républicains ont également encouragé les entreprises américaines à rapatrier l’argent qu’elles avaient à l’étranger, ce qui a également directement augmenté leurs avoirs en actions, car la loi fiscale prévoyait que les futurs bénéfices étrangers ne seraient pas imposés à des taux élevés. En outre, il a déclaré que tous les bénéfices qui avaient été précédemment gagnés puis conservés à l’étranger ne seraient imposés qu’une seule fois et pas plus de 15,5%.

Qu’est-ce que cela signifiait pour les grandes entreprises auxquelles étaient liés les républicains aux gros revenus? D’une part, Apple a réalisé 250 milliards de dollars de bénéfices à l’étranger. Un mois après que Donald Trump a signé le projet de loi sur les impôts, Apple a déclaré qu’il rapporterait cet argent à la maison. Quelques mois plus tard, Apple a annoncé qu’il rachèterait 100 milliards de dollars d’actions et augmenterait les dividendes. À la fin de cette semaine, les actions Apple ont augmenté de près de 9%. Un an plus tard, en avril 2019, Apple a annoncé 75 milliards de dollars supplémentaires de rachats, entraînant ainsi une nouvelle augmentation de la valeur des actions et celle-ci ne fait qu’augmenter chaque jour.

«Ils adoptent des lois fiscales et des lois qui favorisent de manière disproportionnée la classe aisée… Et cela signifie qu’ils bénéficient personnellement de ce type de législation.

Les passerelles sont essentielles

Un autre avantage énorme que les républicains ont vu est une déduction de 20 pour cent pour le revenu des entreprises «pass-through»; c’était tellement lucratif qu’il a été qualifié de «joyau de la couronne» de la loi par le groupe de pression La Fédération nationale des entreprises indépendantes.

Les intermédiaires se trouvent dans n’importe quel secteur, ils ne paient pas d’impôt sur les sociétés et ce sont des entreprises à propriétaire unique, des partenariats, des sociétés à responsabilité limitée (connues sous le nom de LLC) ou des sociétés spéciales appelées S-corps. La plupart des sociétés immobilières sont organisées en SARL. Trump, pour sa part, possède des CENTAINES de transmissions et 22 des 47 membres de la Chambre et des comités du Sénat impliqués dans la rédaction des déclarations fiscales ont également investi dans des transmissions.

Avantages immobiliers

L’immobilier a été très favorisé dans ce plan fiscal. Et les membres du Congrès possèdent BEAUCOUP de biens immobiliers. Un examen a montré que 29 des 47 membres du comité du GOP qui étaient responsables de la facture fiscale ont des intérêts dans l’immobilier.

Ed Kleinbard, ancien chef du Comité mixte du Congrès sur la fiscalité, a déclaré: «Si vous êtes un promoteur immobilier, vous ne payez jamais d’impôt.»

Hauser, du Revolving Door Project, nous rappelle que «le déficit budgétaire augmente pour que des gens comme Ron Johnson et Bob Corker puissent payer moins d’impôts».

Le plan anti-corruption de Warren

Si le plan anti-corruption d’Elizabeth Warren avait été mis en place, ces conflits n’auraient probablement pas été un tel problème. Une grande partie du plan découle de sa loi sur la lutte contre la corruption et l’intégrité publique de 2018. Il serait impossible pour les législateurs de posséder ou de négocier des actions, des obligations, des fonds spéculatifs, etc. »Comme les fonds communs de placement.

En vertu de ce projet de loi, qui n’a pas quitté le Comité sénatorial des finances, il serait également interdit aux membres de posséder des biens immobiliers commerciaux, même s’ils seraient toujours en mesure de conserver des entreprises qui généraient moins de 5 millions de dollars.

Il est très difficile d’amener les membres du Congrès à adopter des règles qui leur rendent la vie extrêmement difficile.

Beth Rotman, qui est la directrice de l’argent en politique et en éthique au chien de garde du gouvernement, Common Cause, dit que le plan de Warren fait face à une bataille difficile. Elle dit, “Il est très difficile d’amener les membres du Congrès à adopter des règles qui leur rendent la vie extrêmement difficile.

Rotman dit: «Le Congrès devrait avoir les mêmes règles que l’exécutif… Les règles de conflit d’intérêts de l’exécutif sont plus strictes.»

Holman de Public Citizen a souligné le nombre de millionnaires au Congrès – plus de la moitié d’entre eux – et a déclaré: «Ils adoptent des lois fiscales et des lois qui favorisent de manière disproportionnée la classe aisée… Et cela signifie qu’ils bénéficient personnellement de ce type de législation.

Le message que les républicains ont fait des sommes faramineuses sur les réductions d’impôts de Trump qu’ils ont imposées au Congrès est apparu pour la première fois sur TPL News.

