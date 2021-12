Les républicains paniquent alors que le comité J6 dit qu’il s’attend à avoir un rapport provisoire d’ici l’été

Le House Select Committee qui enquête sur les émeutes du Capitole du 6 janvier travaille depuis longtemps maintenant, presque un an, et selon le Washington Post, ils ont finalement annoncé qu’ils publieraient leur premier rapport de leurs conclusions d’ici l’été prochain. . Si tout se passe comme prévu, il semble que le public américain puisse s’attendre à ce rapport d’été en tant que résumé initial, puis un rapport final plus complet devrait suivre quelque temps avant les élections de mi-mandat en novembre.

Un membre senior du comité a expliqué que « nous voulons le raconter du début à la fin sur une série de semaines, où nous pouvons faire sortir les meilleurs témoins de la manière la plus logique. » Un autre membre a indiqué qu’il serait possible qu’un autre rapport soit publié à l’automne.

En ce qui concerne les audiences publiques sur ces rapports, le président du comité, le représentant Bennie Thompson (D-MS) a déclaré à CNN : « Nous n’avons pas de date précise. […] Mais nous aurons des audiences glissantes qui se poursuivront un bon moment. » En tenant compte de plusieurs sources, il semble que les audiences publiques commenceront probablement au cours de l’hiver et pourraient se poursuivre par temps plus chaud.

Le comité a également abandonné les informations selon lesquelles ils ont commencé à étendre leurs recherches et enquêtent actuellement sur les activités criminelles de l’ancien président Donald Trump, et les preuves qu’ils recueillent pourraient être remises au ministère de la Justice. Selon un haut responsable, ils découvrent, grâce à leur recherche de ce qui a conduit à l’insurrection, que Trump a fait un « travail assez magistral en exploitant des millions d’Américains ».

