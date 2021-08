Président de l’état-major interarmées / Flickr

Les républicains pensent que le chaos afghan leur gagnera des courses au Sénat en Arizona, en Géorgie et au New Hampshire

De hauts responsables républicains pensent que la gestion par le président Joe Biden de la situation en Afghanistan augmente considérablement leurs chances de remporter des courses clés aux élections de mi-mandat de 2022, en particulier les courses au Sénat en Arizona, en Géorgie et au New Hampshire.

Plusieurs responsables du GOP se sont entretenus avec le Washington Examiner sur la façon dont les choix stratégiques et les messages de l’administration Biden sur le sujet se joueront dans les courses au Congrès, même si les élections de mi-mandat ne sont généralement pas décidées en matière de politique étrangère.

BIDEN EN « CONTACT CONSTANT » AVEC LES TALIBAN TOUT AU LONG DU PROCESSUS D’ÉVACUATION

Un responsable a affirmé que la situation faisait de Biden un « leader raté », ajoutant que l’idée que le président représentait un « retour à la normale » s’était « rapidement dissipé ».

Un deuxième responsable du GOP était d’accord avec cette affirmation, mais a suggéré que les républicains n’auraient pas à insister sur le point spécifique sur l’Afghanistan, car c’est encore un autre point de « frustration générale » sur la politique étrangère de Biden. Ce responsable a également affirmé que l’incapacité du président et de ses hauts responsables à « mettre leurs histoires au clair » rend l’administration désorganisée et incapable d’accomplir les tâches de l’exécutif.

En termes de races spécifiques, les républicains considéraient déjà les sénateurs assis Mark Kelly de l’Arizona, Raphael Warnock de Géorgie et Maggie Hassan du New Hampshire comme particulièrement vulnérables, et les responsables citent les populations de vétérans de ces États comme une aubaine de campagne compte tenu de la situation dans Moyen-orient.

La Géorgie, en particulier, comptait le cinquième personnel militaire le plus actif vivant dans l’État et la neuvième plus grande population totale d’anciens combattants en 2019.

Un autre responsable a reconnu que les républicains de Hill en minorité avaient très peu d’occasions de prendre des mesures au Congrès, mais a plaisanté en disant que « heureusement » certains démocrates au Congrès s’en chargeraient pour eux.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Gregory Meeks, le président de la commission des relations étrangères du Sénat Bob Menendez du New Jersey, le président de la commission du renseignement du Sénat Mark Warner de Virginie et le président de la commission des services armés du Sénat Jack Reed du Rhode Island ont tous demandé des auditions avec des responsables de l’administration sur la planification et l’exécution du retrait des troupes et l’évacuation subséquente. Ces membres ont également déclaré qu’ils souhaitaient entendre le témoignage de responsables de l’administration Trump sur le retrait prévu de l’ancien président Donald Trump et les négociations de paix avec les talibans.

En outre, les républicains chercheront également à mettre en évidence plusieurs candidats démocrates au Congrès qui ont été « silencieux » sur le sujet, malgré de nombreux législateurs des deux partis critiquant la gestion de la situation par l’administration Biden ces derniers jours.

Le Comité sénatorial républicain national a déjà publié des déclarations attaquant les représentants démocrates Val Demings de Floride, le représentant Tim Ryan de l’Ohio et le représentant Conor Lamb de Pennsylvanie, qui se présentent tous au Sénat en 2022, pour « avoir suivi le chef ».

“Alors que les Américains de tout le pays et les législateurs des deux côtés de l’allée s’élèvent contre le retrait bâclé du président Biden en Afghanistan, certains démocrates vulnérables font de la politique partisane et refusent de condamner le président Biden et son administration”, lit-on dans un de ces communiqués. « Si ces démocrates vulnérables ont un espoir pour 2022, ils doivent s’exprimer clairement pour dénoncer ce que l’administration Biden a fait et exiger des actions et des comptes. Les Américains le méritent et nos alliés le méritent.

TW Arrighi, un porte-parole du NRSC, a affirmé dans un communiqué que le vice-président Kamala Harris et les démocrates du Sénat “se cachent actuellement, prient et espèrent que le bourbier afghan, créé par le président Biden, s’effondre rapidement”.

“Leur manque effronté de leadership aggrave une mauvaise situation”, a-t-il poursuivi. « Le peuple américain est dégoûté et horrifié par la mauvaise gestion continue de cette situation par les démocrates et réclame un nouveau leadership. »

Les sondages sur la gestion de l’Afghanistan par Biden et son approbation présidentielle générale montrent que les chiffres ont considérablement baissé depuis la chute du gouvernement afghan le 15 août.

Avant la conquête rapide de Kaboul et des provinces environnantes par les talibans, près de 70 % des personnes interrogées approuvaient le retrait prévu de Biden. Ce chiffre a chuté de 15 points dans certains sondages effectués la semaine dernière. De même, la cote d’approbation de Biden dans l’agrégat de sondages RealClearPolitics est tombée en dessous de 50 % pour la première fois après la résurgence des talibans.

Biden a chaleureusement défendu sa décision de se retirer et de fermer le livre sur une “guerre sans fin” de 20 ans, déclarant mercredi à George Stephanopoulos d’ABC qu’il n’y avait aucun moyen de sortir d’Afghanistan qui ne se termine pas dans le “chaos”.

“C’était un choix simple”, a déclaré Biden. « Quand vous avez vu le gouvernement afghan, le chef de ce gouvernement, monter dans un avion et se rendre dans un autre pays, lorsque vous avez vu l’effondrement significatif des troupes afghanes que nous avions entraînées, jusqu’à 300 000 d’entre eux ont simplement laissé leur équipement et pris off, c’est ce qui s’est passé.

“Nous allons revenir en arrière et regarder, mais l’idée que d’une manière ou d’une autre nous aurions pu nous en sortir sans que le chaos ne s’ensuive, je ne sais pas comment cela se produit”, a-t-il conclu.

« Cette mission d’évacuation est dangereuse. Elle comporte des risques pour nos forces armées, et elle est menée dans des circonstances difficiles », a ajouté le président dans un discours national vendredi. «Je ne peux pas promettre quel sera le résultat final ou ce qu’il sera – que ce sera sans risque de perte. Mais en tant que commandant en chef, je peux vous assurer que je mobiliserai toutes les ressources nécessaires. »

