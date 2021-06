Les républicains prennent ENFIN des mesures pour arrêter les débats présidentiels avec des modérateurs biaisés .

par Mike LaChance, The Gateway Pundit :

Tous les quatre ans, les électeurs conservateurs de tout le pays regardent avec frustration les débats présidentiels animés par des journalistes libéraux qui détestent clairement les républicains.

Le candidat républicain finit souvent par débattre avec le modérateur autant qu’avec son adversaire démocrate.

Cela met les gens de droite en colère mais personne ne fait jamais rien à ce sujet. Jusqu’ici.

FOX News rapporte :

Ronna McDaniel: RNC conseillera aux candidats à la présidentielle de sauter les débats à moins que des réformes ne soient apportées

Le Comité national républicain (RNC) vise l’organisation qui, depuis plus de trois décennies, a organisé et produit les débats des élections présidentielles et vice-présidentielles, avertissant qu’il pourrait conseiller au prochain candidat présidentiel du GOP de sauter les débats à moins que des changements importants ne soient fait.

La lettre de la présidente du RNC, Ronna McDaniel, à la Commission non partisane des débats présidentiels (CPD) semble être le dernier exemple du GOP contestant la commission et son fonctionnement. Le président de l’époque Trump et sa campagne de réélection se sont brouillés à plusieurs reprises avec la commission l’été et l’automne derniers sur le format et les modérateurs des débats sur les élections générales, l’un des trois affrontements entre Trump et l’actuel président Biden ayant été annulé.

“Les faux pas répétés du CPD et les actions partisanes de ses membres du conseil d’administration montrent clairement que l’organisation ne fournit plus le forum juste et impartial pour les débats présidentiels que la loi exige et que le peuple américain mérite”, a accusé McDaniel dans sa lettre.

“À moins que le CPD n’adopte des réformes importantes pour s’assurer qu’il remplit mieux cette fonction importante et non partisane, le RNC n’aura d’autre choix que de conseiller à ses futurs candidats de ne pas participer aux débats organisés par le CPD”, a averti le président.