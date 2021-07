Les républicains prêts à faire de l’obstruction bipartite sur les efforts d’infrastructure .

Le Sénat va voter mercredi après-midi sur la procédure relative aux infrastructures. Pour être absolument clair, le Sénat va voter sur « une motion pour aller de l’avant », c’est-à-dire s’il doit commencer l’examen du projet de loi bipartite sur l’infrastructure. Il s’agit simplement d’un vote pour voir s’il existe un accord bipartite selon lequel, dans un proche avenir, ils envisageront un projet de loi bipartite. “Un vote ‘oui’ sur la motion d’aller de l’avant signifie simplement que le Sénat est prêt à commencer à débattre d’un projet de loi bipartite sur les infrastructures”, a expliqué le chef de la majorité Chuck Schumer.

Il n’y aura pas cet accord. Les républicains vont faire de l’obstruction systématique une invitation à commencer à parler au Sénat du projet de loi qu’ils auraient négocié de bonne foi avec les démocrates depuis des semaines. Parce que, disent-ils, ils n’ont tout simplement pas la facture sur papier. « Je pense qu’il y a un point de vue unanime que nous ne devrions pas voter sur la motion de procéder tant que les gens ne savent pas quel est le résumé du projet de loi. Ils n’ont pas vu les chiffres, ils n’ont pas vu les paiements », a déclaré le sénateur Mitt Romney, un républicain qui a fait partie de l’équipe de négociation pendant toutes ces semaines au cours desquelles personne n’a réussi à consigner quoi que ce soit sur papier. Même pas un résumé.

Il est difficile de prétendre de manière crédible que vous êtes pour le bipartisme si vous faites de l’obstruction systématique. – Brian Schatz (@brianschatz) 20 juillet 2021

Les républicains insistent sur le fait qu’ils ont juste besoin d’un peu plus de temps. « J’aimerais que le leader retarde le vote jusqu’à lundi. Nous faisons des progrès significatifs, mais nous avons besoin de plus de temps », a déclaré mardi la sénatrice Susan Collins du Maine. “Il n’y a pas de magie à avoir le vote [Wednesday] et donc s’il était retardé jusqu’à lundi, je pense que nous pourrions continuer notre travail et présenter à nos collègues un projet de loi plus complet. Mais ils ne votent pas sur un projet de loi. Ils votent pour savoir s’ils veulent parler du projet de loi. S’ils sont réellement convaincus qu’ils auront quelque chose de concret d’ici lundi, ils peuvent voter pour ouvrir le débat même si le projet de loi n’est pas définitif, ce qui est une pratique courante. Cela ferait avancer le projet de loi beaucoup plus rapidement pour que tout le monde puisse rentrer à la maison pour les vacances d’août à temps.

Ils ne veulent pas que cela se produise car, comme McConnell l’a dit très clairement, ils ne veulent pas que cette proposition révolutionnaire et extrêmement populaire du président Joe Biden et des démocrates soit adoptée. Le faire durer le plus longtemps possible et essayer de séduire les démocrates modérés a toujours été la stratégie de McConnell et de son équipe, dirigée de manière fiable par Collins.

Les démocrates ont vu cela venir, c’est pourquoi Schumer force le vote mercredi même en sachant que les républicains feront de l’obstruction. Parce que l’obstruction des républicains au bipartisme montre à quel point ils sont peu sérieux. Schumer et le sénateur Bernie Sanders, président du comité du budget, sont prêts.

Si le plan bipartite d’environ 1 000 milliards de dollars échoue, ils l’intégreront dans le projet de loi de réconciliation plus vaste qu’ils pourront adopter avec uniquement des votes démocrates. Ou, si cela est absolument nécessaire, ils peuvent ajouter la facture de transport et d’eau de la maison déjà adoptée dans cet ensemble plus important, au cas où il n’y aurait pas vraiment de plan bipartite suffisamment avancé pour être utilisé – une possibilité distincte car pour l’instant, personne n’a produit tout ce qui s’approche du langage législatif sur la chose. Mais prendre ce que le gang du Sénat a accepté serait une meilleure approche pour faire en sorte que les deux enfants à problèmes démocrates – Sens. Joe Manchin et Kyrsten Sinema—pour rester avec les démocrates sur la réconciliation.

