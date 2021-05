Les républicains qui ont tenté d’annuler les élections de 2020 veulent organiser des élections ⋆ .

Un certain nombre de républicains qui ont soutenu les affirmations fausses et sans fondement de Donald Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été «truquée» cherchent maintenant à avoir plus de contrôle sur les élections futures.

Au moins quatre républicains soutenant Trump et renversant la démocratie, tous issus d’États clés du champ de bataille, lancent des campagnes pour le poste de secrétaire d’État.

Politico écrit:

Les candidats comprennent la représentante Jody Hice de Géorgie, un chef des républicains du Congrès qui a voté contre la certification des résultats du collège électoral 2020; Le représentant de l’État de l’Arizona, Mark Finchem, l’un des principaux partisans de l’audit de vote teinté de conspiration dans le plus grand comté de l’Arizona; Jim Marchant du Nevada, qui a intenté une action en justice pour faire annuler sa défaite de 5 points au Congrès l’année dernière; et Kristina Karamo du Michigan, qui a fait des dizaines d’apparitions dans les médias conservateurs pour revendiquer une fraude électorale.

Le secrétaire d’État est le principal responsable des élections d’un État. Et tandis que certains États limitent le pouvoir du poste, comptant davantage sur les responsables des villes et des comtés pour superviser les élections, ce qui s’est passé en novembre dernier a clairement montré que le secrétaire d’État jouait toujours un rôle incroyablement influent. Tous les quatre de ces candidats se présentent dans des États où les titulaires – deux démocrates et deux républicains – ont refusé d’annuler le décompte des élections de leurs États ou de perpétuer le «grand mensonge» de Trump sur la fraude électorale inexistante.

Si les sycophants de MAGA avaient été au pouvoir, toute l’épreuve aurait certainement été encore plus éprouvante qu’elle ne l’était déjà – ou l’est, car certains États insistent encore pour ré-auditer les résultats établis depuis longtemps.

Même au-delà de ce désordre monumental d’une élection, la suppression des électeurs est endémique dans les États dirigés par les républicains. Il est intégré dans le manuel du GOP à un tel degré que même les négateurs les plus francs des mensonges électoraux de Trump ne dénonceront toujours pas d’autres formes beaucoup plus courantes et pernicieuses de fraude électorale, et oui je parle de Liz Cheney.

Liz Chaney refuse de relier le Big Lie aux lois de suppression des électeurs dans les États. Il n’y a pas de défenseurs des droits de vote au sein du GOP. Excellent journalisme par @jonathanvswan. pic.twitter.com/2bEbfEF4Pu – Marc E. Elias (@marceelias) 23 mai 2021

Rappelez-vous, c’est le genre de point de vue que les républicains considèrent trop libéral pour leur parti. La toute dernière chose dont nous avons besoin, c’est que davantage d’extrémistes MAGA aient plus de pouvoir sur nos élections.

(via Politico, image: JEFF KOWALSKY / . via .)

