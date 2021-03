Les républicains qui ont voté contre le plan de sauvetage américain de Biden sont maintenant occupés à essayer de s’en attribuer le mérite ⋆ .

Barack Obama a dit un jour que les républicains avaient essayé «d’avoir leur gâteau et de voter contre lui aussi» et, avec la récente signature par le président Joe Biden du projet de loi de secours Covid-19 toujours frais dans l’esprit de tous, les comptes Twitter de certains membres du Congrès illustrent celui d’Obama. point parfaitement.

Biden a signé le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars plus tôt en mars sans un seul vote républicain, cependant, les données des sondages montrent qu’une majorité d’électeurs républicains le soutiennent en fait. La législation est populaire parmi les Américains, réduira considérablement la pauvreté des enfants et aidera l’économie afin que les républicains soient confrontés à un défi difficile. Comment peuvent-ils s’opposer à un projet de loi qui fait tout cela?

«Joe Biden» de Gage Skidmore est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Alors que certains républicains tentent de détourner l’attention du bien du projet de loi de secours en menant une guerre de la culture pop sur quel que soit le sujet du jour, d’autres essaient de s’attribuer le mérite de la politique démocrate contre laquelle ils ont voté.

La représentante María Elvira Salazar (R-FL) s’est félicitée de la décision prise par la Small Business Administration de Biden de prolonger les périodes d’ajournement pour les prêts en cas de catastrophe économique.

Salazar a tweeté: «BREAKING… Tellement fier d’annoncer que l’administration Biden vient de mettre en œuvre mon projet de loi bipartisan de secours COVID dans le cadre de @SBAgov.» Elle a déclaré: «Je suis tellement fière que ma législation bipartite soit officiellement devenue la politique de la SBA.»

#RUPTURE Tellement fier d’annoncer que l’administration Biden vient de mettre en œuvre mon projet de loi bipartisan de secours COVID dans le cadre de la politique @SBAgov! LISEZ PLUS ICI https://t.co/ojuhTNbTK7 pic.twitter.com/v0KUdrVE0d – Rep.María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) 12 mars 2021

Maintenant, en raison du moment choisi pour la publication, qui est intervenu un jour après que Biden a signé le plan de sauvetage américain, beaucoup ont été amenés à croire qu’elle faisait référence à ce plan de secours Covid. Mais Salazar a voté contre cela. (Le projet de loi de secours Covid-19 contient en fait 15 milliards de dollars de financement EIDL.) A été signé, ce qui a amené beaucoup à croire que le législateur faisait référence au projet de loi de secours Covid-19 que Salazar a voté contre – ce projet de loi contient 15 milliards de dollars de financement EIDL. Le directeur adjoint du Conseil économique national (NEC), Bharat Ramamurti, a souligné que la décision du SBA que Salazar soulignait était distincte du plan de sauvetage américain.

Il a expliqué sur Twitter: «J’ai constaté une certaine confusion à ce sujet… Vendredi – indépendamment du projet de loi de sauvetage américain – la SBA a annoncé qu’elle permettait aux entreprises de plus de 3M de reporter les paiements de prêts EIDL d’une année supplémentaire. Nous sommes ravis de constater un soutien bipartite à cet égard et à d’autres changements que nous avons apportés pour aider les petites entreprises. »

J’ai vu une certaine confusion à ce sujet. Vendredi – indépendamment du projet de loi américain sur le sauvetage – la SBA a annoncé qu’elle autorisait les entreprises de plus de 3M à reporter les paiements de prêts EIDL d’une année supplémentaire. Nous sommes heureux de constater un soutien bipartite pour cela et d’autres changements que nous avons apportés pour aider les petites entreprises. https://t.co/OxVp0u2jfn – Bharat Ramamurti (@BharatRamamurti) 14 mars 2021

Salazar n’essaye peut-être pas de s’attribuer le mérite du projet de loi de secours de Covid-19, mais son affirmation selon laquelle son «projet de loi de secours bipartisan contre le COVID» est «mis en œuvre» par l’administration Biden est tout simplement fausse. Ce projet de loi n’a pas encore été voté au Congrès. Le communiqué de presse de la SBA suite à la décision de prolonger le sursis ne mentionnait pas non plus Salazar.

Salazar a été critiquée pour son tweet et a répondu en disant que sa déclaration sur «n’a rien à voir avec le sauvetage de l’État bleu de 1,9 milliard de dollars. C’est une politique bipartisane que j’ai introduite séparément et qui a été adoptée par la SBA. »

Le Comité national démocrate (DNC) a récemment annoncé son intention d’acheter des panneaux d’affichage dans son district de Floride pour souligner qu’elle, avec d’autres législateurs du GOP de Floride, avait voté contre les chèques de secours de 1400 dollars, dont il avait tant besoin.

Un autre exemple est un récent tweet du sénateur Roger Wicker (R-MS) faisant l’éloge des 28,6 milliards de dollars de la facture de secours alloués pour aider les restaurants.

Wicker a déclaré: «Les restaurateurs indépendants ont remporté 28,6 milliards de dollars d’aide ciblée… Ce financement permettra aux petites entreprises de survivre à la pandémie en aidant à adapter leurs opérations et à maintenir leurs employés sur la liste de paie.»

Les restaurateurs indépendants ont remporté 28,6 milliards de dollars de secours ciblés. Ce financement permettra aux petites entreprises de survivre à la pandémie en aidant à adapter leurs opérations et à maintenir leurs employés sur la liste de paie. – Sénateur Roger Wicker (@SenatorWicker) 10 mars 2021

Alors que Wicker a fait pression pour le soulagement du restaurant, il a finalement voté contre le projet de loi final.

Ouais, il a été rôti pour ça.

Il est de votre devoir en tant qu’américain patriotique – sur le plan social et hors du commun – d’entraîner vigoureusement les républicains en s’attribuant le crédit contre lequel ils viennent de voter. Oui, leurs électeurs sont soulagés! Ils le méritent! Demandez à Roger Wicker (et à tous les autres) pourquoi ils n’ont pas voté pour cela? https://t.co/utjIwLuU5A – Josh Marshall (@joshtpm) 10 mars 2021

Lorsque les journalistes lui ont demandé s’il essayait de s’attribuer le mérite de la législation Dem, Wicker l’a qualifiée de «question stupide».

Il a déclaré: «Une bonne disposition dans un projet de loi de 1,9 billion de dollars ne signifie pas que je dois voter pour l’ensemble.»

Les électeurs ne semblent pas être d’accord avec cette déclaration, selon des informations de sondage récentes de Vox et Data for Progress, qui ont montré que deux fois plus d’électeurs étaient pour ce projet de loi que pour un plan républicain d’un tiers de sa taille.

Ce n’est pas la première fois que les républicains font des cascades comme celle-ci. Un article récent du HuffPost montre comment ils ont fait exactement la même chose pour le stimulus de 2009, qui a également été adopté sans un seul vote républicain.

Un schéma similaire s’est produit après la relance de 2009, lorsque les législateurs du GOP qui ont voté contre la législation du président Barack Obama sont ensuite retournés dans leurs districts d’origine et ont pris le crédit pour l’argent qui a été versé à leurs électeurs. À l’époque, ThinkProgress comptait 114 législateurs républicains qui ont bloqué le projet de loi tout en vantant ses avantages. Ils ont envoyé des communiqués de presse prenant crédit pour l’argent qui a financé des projets dans leur district, même s’ils ont voté contre.

Récemment, à la Chambre, le représentant John Yarmuth (D-KY) a déclaré: «Ce qui nous préoccupe tous de notre côté, c’est que les républicains vont tous voter contre cela, puis ils vont se présenter à à chaque coupure de ruban et à chaque projet financé par ce projet de loi, et ils vont se gonfler la poitrine et s’attribuer le mérite de tous ces grands avantages qui viennent à leurs citoyens.

Le récent programme de secours de Biden est encore plus populaire que le plan de relance de 2009 et intervient après que de nombreux républicains n’aient eu aucun problème à soutenir les deux projets de loi de secours de Trump.

