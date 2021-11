Les républicains refusent de croire aux résultats de Biden Physical selon lesquels il était en bonne santé et apte au bureau

Il semble étrange que les examens médicaux présidentiels – les examens qu’ils subissent régulièrement et qu’ils publient ensuite afin d’être transparents sur leur aptitude à exercer leurs fonctions – soient devenus quelque chose de politique. Mais alors, tout est politique maintenant.

Le président Biden a transféré le pouvoir exécutif au vice-président Kamala Harris pendant un peu moins d’une heure et demie vendredi alors qu’il subissait son examen et une coloscopie, et son médecin a déclaré publiquement qu’il était en bonne condition physique, à l’exception de quelques affections mineures qui surviennent principalement avec l’âge. .

Certes, il n’a pas demandé au Dr Kevin O’Connor de mentir au sujet de l’examen, comme l’a fait un récent président anonyme chaque année de son mandat. O’Connor a publié un aperçu de six pages des résultats de Biden et l’a résumé :

Le président Biden reste un homme de 78 ans en bonne santé et vigoureux, apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence, notamment celles de chef de l’exécutif, de chef d’État et de commandant en chef.

Plus tôt, le président Biden quitte Walter Reed après un examen physique et une coloscopie. pic.twitter.com/J3ZrLWx4XS – CSPAN (@cspan) 19 novembre 2021

Toujours projetant leurs propres échecs, les républicains n’étaient pas convaincus que Biden disait la vérité. Ils ont saisi les problèmes mineurs auxquels Biden est confronté, notamment le reflux gastro-œsophagien – quelque chose dont souffre un Américain sur cinq – ainsi que sa façon de marcher. Le Dr O’Connor a attribué la démarche irrégulière à une séquelle probable d’un pied cassé que Biden a subi lorsqu’il jouait avec son chien en novembre dernier.

toutes les spécialités consultées & toutes les recs appréciées#BidenPhysical pic.twitter.com/5QUOIYcak3 – Harry Thomas (@DrHarryThomas) 20 novembre 2021

Le bégaiement de Biden dans son enfance a été un défi pour lui tout au long de sa vie et a contribué à de nombreuses rumeurs sur son aptitude mentale au bureau. Son attachée de presse, Jen Psaki, a évoqué les inquiétudes des conservateurs lors d’un briefing vendredi après-midi :

Il y a certainement pas mal de théories du complot qui se répandent sur une gamme de plateformes de médias sociaux et même par la bouche d’élus. Cela pourrait donc certainement être une cause profonde.

Jetez un œil à ce que dit Twitter conservateur :

Biden passe son examen de santé physique aujourd’hui. Si un test cognitif n’est pas inclus, vous devez supposer que tout le monde dans son entourage sait qu’il est mentalement inapte. – Scott Adams (@ScottAdamsSays) 19 novembre 2021

Il s’agit très probablement de crayons et d’essayer de rester à l’intérieur des lignes pendant la coloration – Le Kee (@The_Only_Kee) 19 novembre 2021

Il n’a pas de physique. Ils préparent une fausse déclaration. – Bub (@plumbalong) 19 novembre 2021

Bumbling Biden va à Walter Reed pour un examen physique aujourd’hui. Allez-y et partez pour le week-end. Nous connaissons déjà les résultats. Santé parfaite. Plus cognitif que n’importe qui dans l’histoire de la Maison Blanche. Apportez le camouflage. C’est ce qu’ils font. – Linda (@LindaHardesty10) 19 novembre 2021

Tout le monde sait que c’est un mensonge. C’est ce qu’on appelle la démence avancée. – Ian MacGregor (@IanMacG29163879) 20 novembre 2021

Attendez, où est la répartition des tests effectués et leurs résultats ? Où la conférence de presse avec le médecin de Biden qui a été demandée lorsque Trump était président – CovfefeForT (@MeBeHealthy) 20 novembre 2021

Ont-ils décompressé son crâne pour voir à quel point son cerveau est pâteux ? S’ils ne l’ont pas fait, le rapport ne vaut rien – Juste un Scrappy Kid de Scranton (@33gossamer) 19 novembre 2021

Alors allons-nous simplement laisser passer le fait que le raclement de la gorge, la toux et la congestion des sinus sont attribués au RGO ?? – George Saffouri (@gbsaff) 20 novembre 2021

Trump a obtenu 30 sur 30 à son test cognitif. Je me demande si Biden obtiendrait? https://t.co/FGL8WyEXfE – Luc (@lukelivingood) 19 novembre 2021

Docteur : Joe, quel est votre nom, JOE. Biden : Euh, Joe ? Docteur : Excellent, vous avez obtenu 100 % à votre test cognitif. https://t.co/LqbmBsVBBo — Amérique : né en 1776 ; Décédé en 2020 (@TruthIsMySword) le 19 novembre 2021

Ils lui feront passer un test cognitif et mentiront ouvertement sur les résultats. https://t.co/Jsn2EFD7nS – thedrishti (@thedrishti_) 19 novembre 2021

Je l’ai déjà dit aussi. L’équipe Biden pourrait lever tout doute en faisant passer un test d’aptitude mentale à Joe, comme Trump l’a fait. Qu’ils ne le fassent pas en dit long. Ou peut-être qu’ils avaient peur qu’il passe et alors les gens diraient, oh mon Dieu, il est juste aussi stupide. https://t.co/3UFj6iaQdY — TheRealGOP (@TheRealGOP) 19 novembre 2021

Nous devons supposer que c’est le cas maintenant – c’est évident par la façon dont l’estab l’a traité lors des récentes réunions du G7 ou du G20 ou par le fait que ses collaborateurs se précipitent vers la presse en criant… « Pas de questions – Plus de questions!!!!! » ou « Je vais avoir des ennuis si je prends un ? » Tout le monde sait. https://t.co/ARejerdWPt – HelioWave (@heliodown) 19 novembre 2021

La publication Les républicains refusent de croire aux résultats de Biden Physical qui disait qu’il était en bonne santé et apte à exercer ses fonctions est apparu en premier sur Political Flare.

