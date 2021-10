Les républicains remportent la victoire et retournent le siège de l’Iowa House

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Dans ce qui pourrait être un signe des choses à venir pour les démocrates à l’approche de la mi-mandat de 2022 et des élections présidentielles de 2024, le parti vient de perdre un siège qu’il occupait depuis 1992.

La semaine dernière, le républicain Jon Dunwell a renversé avec succès le district 29 de l’Iowa House lors d’une élection spéciale qui a eu lieu après le départ du représentant sortant Wes Breckenridge pour occuper un emploi à la Iowa Law Enforcement Academy, a rapporté le Des Moines Register.

Dunwell a mené mardi soir le démocrate Steve Mullan avec 60% des voix, une différence de 930 voix, selon le bureau du vérificateur du comté de Jasper. Les résultats ne sont pas officiels jusqu’à ce qu’ils soient certifiés par le Conseil des superviseurs du comté de Jasper.

Dunwell, 55 ans, est un pasteur et représentant des services financiers qui vit à Newton avec sa femme depuis 10 ans. Ils ont deux enfants et deux chiens. Auparavant, il a été pasteur à Orlando, en Floride, pendant 21 ans.

« Merci, comté de Jasper, d’avoir fait confiance à moi pour être votre voix dans l’Iowa Statehouse », a déclaré Dunwell après sa victoire. « Tout au long de cette campagne, j’ai eu l’honneur d’entendre tant d’entre vous – ceux qui étaient d’accord avec moi et ceux qui ont offert des points de vue opposés. J’ai tellement appris et j’ai hâte de me mettre au travail pour représenter chacun d’entre vous.

« L’engagement communautaire est très important pour moi. Être dehors et parmi les gens est très important pour moi. Donner à chacun une place à la table est très important pour moi », a-t-il déclaré.

« Ma passion est pour le comté de Jasper et l’Iowa. L’équipe avec laquelle je travaille est pour les républicains », a-t-il déclaré.

La victoire étend la majorité du GOP dans l’Iowa House à 60 – 40. Le Parti républicain de l’Iowa a célébré la victoire

« Hier soir, le républicain Jon Dunwell a renversé le House District 29 en battant le démocrate Steve Mullan avec près de 60% des voix. C’est la première fois qu’un républicain représente cette région en 46 ans », a déclaré le parti.

« Newton et le comté de Jasper sont d’anciens bastions syndicaux. Les résultats de cette élection spéciale montrent que les cols bleus quittent en masse le Parti démocrate et trouvent leur nouveau foyer dans le Parti républicain. Cette victoire témoigne du programme conservateur poussé par Kim Reynolds, Pat Grassley et Jack Whitver à la législature de l’État. Les Iowans commencent à se rendre compte que lorsque des promesses sont faites par les républicains, ces promesses sont tenues », a-t-il déclaré.

« Les habitants de l’Iowa dans les banlieues et les districts ruraux se rendent compte que le Parti démocrate les a laissés pour compte. C’est pourquoi le GOP de l’Iowa a remporté les trois élections spéciales en 2021 – un siège dans la banlieue de Des Moines et deux districts ruraux et anciens.

« Les démocrates de l’Iowa vont entrer dans le cycle électoral de 2022 avec une crise d’identité, tandis que les républicains de l’Iowa se préparent et tirent à plein régime », a déclaré le parti.

Les républicains individuels de l’État ont également félicité le nouveau représentant.

« Les Iowans envoient un message clair : ils rejettent totalement les politiques et l’agenda des démocrates de l’Iowa. Le Parti démocrate de l’Iowa a laissé les Iowans derrière », a déclaré le président du Parti républicain de l’Iowa, Jeff Kaufmann. «C’est le Parti républicain, nos candidats et nos élus qui continuent de se tenir aux côtés des Iowiens, de défendre leurs valeurs et de se battre pour les défendre. Je suis fier de ce que nous avons pu accomplir, mais nous n’allons pas devenir complaisants. Nous défendrons ces formidables dirigeants et commencerons à mettre fin au chaos que nous voyons sortir de Washington, DC «

« Les habitants de l’Iowa ont parlé haut et fort lors de ces deux dernières élections spéciales de la direction que nous prenons pour l’État », a déclaré le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds. « Les candidats qui défendaient fermement le choix parental, la responsabilité personnelle et les politiques favorables à la croissance ont réussi. Et nous ne faisons que commencer.

« Jon a renversé un siège détenu par les démocrates depuis des décennies », a déclaré le président de la Chambre, Pat Grassley. « C’est une confirmation supplémentaire que les Iowans rejettent catégoriquement les politiques libérales venant de DC et influencent le Parti démocrate de l’Iowa. »