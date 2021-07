Les républicains repoussent la «politisation» de l’IRS .

Le président Joe Biden a fait pression pour renforcer les audits IRS des entreprises afin d’augmenter les revenus de ses nouvelles propositions de dépenses, mais les républicains sonnent l’alarme sur les conséquences potentielles du plan.

Biden a dévoilé son «plan fiscal Made in America» plus tôt cette année en tant que stratégie pour aider à financer ses milliers de milliards de dollars dans les nouvelles dépenses fédérales proposées qui comprennent plusieurs hausses d’impôts. Malgré cela, une coalition bipartite à la Chambre et au Sénat des États-Unis a convenu d’un cadre de base pour le plan d’infrastructure proposé par Biden, mais un élément a été le thème des négociations entre les républicains : pas de nouvelles taxes.

Le recul du GOP contre l’augmentation des impôts, cependant, met plus de pression sur l’administration Biden pour trouver des moyens de financer son programme. Outre les propositions controversées de hausse des impôts de Biden, le président a également proposé d’ajouter 80 milliards de dollars de financement à l’IRS afin qu’il puisse augmenter les audits des sociétés.

“Toutes ces mesures rendront beaucoup plus difficile pour les plus grandes entreprises d’éviter ou de se soustraire à l’impôt en éliminant des parties du code des impôts qui sont trop facilement abusées”, a déclaré la Maison Blanche. «Cela sera jumelé à un investissement dans l’application de la loi pour s’assurer que les entreprises paient leur juste part. Les salaires des travailleurs typiques sont déclarés à l’IRS et leur employeur retient, de sorte qu’ils paient tous les impôts qu’ils doivent. En revanche, les grandes entreprises ont à leur disposition des échappatoires qu’elles exploitent pour éviter ou échapper aux obligations fiscales, et une armée de conseillers fiscaux et de comptables bien rémunérés qui les aident à s’en sortir. »

L’administration Biden affirme que l’augmentation des audits de l’IRS pourrait générer jusqu’à 700 milliards de dollars de revenus.

« Dans le même temps, un IRS sous-financé n’a pas la capacité d’examiner ces manœuvres fiscales suspectes : il y a dix ans, pratiquement toutes les grandes entreprises étaient auditées chaque année par l’IRS ; aujourd’hui, les taux d’audit sont inférieurs à 50 pour cent », a déclaré la Maison Blanche. “Ce plan inversera ces tendances et garantira que l’Internal Revenue Service dispose des ressources nécessaires pour appliquer efficacement les lois fiscales contre les sociétés.”

Aujourd’hui, cependant, l’IRS est de plus en plus surveillé. L’agence fédérale a récemment été critiquée pour avoir refusé le statut d’exonération fiscale à une organisation chrétienne appelée Christians Engaged parce que « les enseignements bibliques sont généralement affiliés à la [Republican] parti et les candidats.

Cette réponse a suscité l’indignation, y compris une lettre de républicains à la Chambre et au Sénat. L’IRS a répondu en infirmant la décision, mais pas avant de raviver le scepticisme des conservateurs à l’égard de l’agence et de faire des comparaisons avec le scandale Tea Party IRS, où des documents montraient que l’IRS ciblait des groupes conservateurs pendant le mandat de l’ancien président Barack Obama.

Le revirement de l’IRS dans le cas des Chrétiens Engagés n’a pas dissipé les soupçons républicains.

“La politisation de l’IRS par le président Biden, en particulier le ciblage des groupes conservateurs et religieux, devrait concerner chaque Américain qui valorise ses droits constitutionnels”, a déclaré la représentante américaine Carol Miller, RW.V. “Au sein du Comité des voies et moyens, mes collègues républicains et moi-même luttons contre cette partisanerie flagrante pour garantir que l’IRS respecte la primauté du droit et traite chaque organisation américaine de manière objective.”

L’IRS a également été confronté à des problèmes majeurs au cours de la dernière année. Un rapport récent du National Taxpayer Advocate a révélé que l’IRS a terminé la dernière saison fiscale avec des millions de déclarations de revenus toujours en attente.

“La saison de dépôt 2021 était la définition par excellence d’une tempête parfaite”, indique le rapport. «Personne n’aurait pu prédire une pandémie mondiale ou l’impact durable et persistant sur les contribuables, les employés de l’IRS et l’administration fiscale au cours des 15 derniers mois. Pour affirmer l’évidence, cette saison de déclaration a été difficile pour des dizaines de millions de contribuables et tout sauf normale pour l’IRS et ses employés. »

Des millions d’Américains qui ont déposé leurs impôts fédéraux sur le revenu plus tôt cette année attendent toujours leur remboursement.

“L’année dernière et la saison des déclarations 2021 évoquent tous les clichés possibles pour les contribuables, les fiscalistes, l’IRS et ses employés”, a déclaré Erin Collins, auteur du rapport. «C’était une tempête parfaite; c’était le meilleur des temps et le pire des temps ; la patience est une vertue; avec l’expérience vient la sagesse et avec la sagesse vient l’expérience ; des cendres nous nous élevons ; et nous avons connu des hauts et des bas historiques.

Ces problèmes et craintes d’un IRS militarisé présentent un défi pour le plan de Biden visant à renforcer les audits avec plus de financement.

“Les abus politiques de l’IRS semblent se produire chaque fois que Joe Biden est à la Maison Blanche, et encore une fois, l’IRS est impliqué dans le ciblage d’opposants politiques ou la promotion d’un programme partisan”, a déclaré le Comité des voies et moyens dans un communiqué. “La déclaration de revenus de chaque Américain serait plus vulnérable aux nouvelles propositions de l’administration Biden.”