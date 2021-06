Les républicains Rip Trump prétendent qu’il sera réintégré président 10z viral

Ancien président Donald Trump aurait dit à son entourage qu’il s’attendait à être réintégré à la présidence en août.

Cette nouvelle étonnante vient du journaliste primé du New York Times Maggie Haberman et vient après un week-end au cours duquel un certain nombre des crapauds « électoraux volés » de Trump les plus notables ont amplifié les récits de coups d’État et de retour inconstitutionnel à la Maison Blanche.

Cette illusion absurde et évidente a été repoussée par des enceintes politiques prévisibles. Ce qui ressort, cependant, c’est que certains leaders d’opinion conservateurs qui ont été assez discrets dans leurs critiques des conspirations électorales volées sans fondement de Trump disent maintenant que c’est un pont trop loin. Et oui, un certain nombre de leaders d’opinion républicains qui peuvent facilement être identifiés comme « Never Trumpers » sont également intervenus, qui sont tous rassemblés ci-dessous à des fins de divertissement et d’illumination.

Contributeur de Fox News Byron York est la voix la plus surprenante de la dissidence ici, car il a clairement suggéré que la poursuite des déclarations publiques de Trump comme celle-ci s’accompagnerait d’un «nombre accru de républicains qui se disent prêts à passer à autre chose».

Trump aurait fait écho à ce que l’avocat Sidney Powell a déclaré ce week-end. (Voir ci-dessous.) Réponse courte : La réintégration ne peut pas et n’aura pas lieu. Si Trump soulève cela en public, cela augmentera probablement le nombre de républicains qui se disent prêts à passer à autre chose. https://t.co/UVwK3fl5KE https://t.co/rFTee7P2ux pic.twitter.com/AwNR9ZamB0 – Byron York (@ByronYork) 1er juin 2021

Mais attendez, il y a plus ! De nombreuses personnes intelligentes avec des chèques bleus à côté de leurs noms d’utilisateur Twitter sont également intervenues. digne d’être inclus. En être témoin:

Le sergent d’armes de la Cour suprême va-t-il le prêter serment ? https://t.co/ZLPJHH3hQE – Jonah Goldberg (@JonahDispatch) 1er juin 2021

C’est un fantasme délirant, évidemment, mais c’est un fantasme sur un coup d’État violent – ​​qui est vraiment quelque chose d’un ex-président. https://t.co/OYV716VMay – David Frum (@davidfrum) 1er juin 2021

lol “rétabli”. Il a le même attachement au bureau qu’à son compte Twitter. « Rallumez-le ! » https://t.co/RHqFWM5H3y – Caleb Howe (@CalebHowe) 1er juin 2021

Wut. https://t.co/cUb3owAMxU – Rick Wilson (@TheRickWilson) 1er juin 2021

Et bien sûr, il y avait d’autres critiques qui venaient d’un point de vue plus centriste et plus progressiste :

Cela semble séditieux https://t.co/puDo4jZphm – Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 1er juin 2021

Préparez-vous à une autre attaque violente des terroristes de MAGA. Prenez cela au sérieux. N’écrivez pas cela. Ils l’ont fait le 1/6 et n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient. Ils *vont* le refaire. https://t.co/dXf76bind5 – Kimberley Johnson (@AuthorKimberley) 1er juin 2021

Par exemple, cela semble évidemment vrai étant donné ce que ses alliés disent publiquement et si Trump était toujours sur Twitter, il aurait probablement déjà tweeté à ce sujet. https://t.co/Iswcm6i89Rhttps://t.co/89Pu82PBOD – Philip Bump (@pbump) 1er juin 2021

S’il croit vraiment ça, beurk. S’il ne le croit pas vraiment mais le dit quand même, beurk. (Il est autorisé à se présenter à nouveau dans quatre ans. Il n’y a pratiquement rien de constitutionnel ou de démocratique qui lui permettrait d’être président avant cela.) Https://t.co/lvbdCv2XHc – Tal Kopan (@TalKopan) 1er juin 2021

Le plus étonnant est la façon dont les gens continuent de me dire de ne pas signaler ce genre de choses.https://t.co/iqJ1GvskKc – Jamie Dupree (@jamiedupree) 1er juin 2021

…

