Les républicains s’attribuent sans vergogne le crédit de Covid-19 contre lequel ils ont voté

Deux tweets récents de membres du Congrès illustrent comment, dans le sillage de la signature par le président Joe Biden du projet de loi de secours Covid-19, les républicains essaient «d’avoir leur gâteau et de voter contre lui aussi», comme l’a dit un jour Barack Obama.

Ce plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, que Biden a promulgué jeudi dernier, n’a pas reçu un seul vote républicain, même si un récent sondage montre qu’une majorité d’électeurs républicains l’ont dit partiellement ou complètement le soutenir. La popularité de la législation met les membres républicains du Congrès dans une impasse: comment un message contre un projet de loi que la plupart des Américains aiment et qui réduira de moitié la pauvreté des enfants, tout en extraire une économie qui a été ravagée par la pandémie d’un an?

Certains républicains, peut-être compréhensible, choisissent plutôt de se concentrer sur les distractions de la guerre culturelle comme si le Dr Seuss est «annulé». Mais d’autres essaient sans vergogne de s’attribuer le mérite de la politique démocrate juste après avoir voté contre.

Un exemple de cela est venu vendredi dernier, lorsque la représentante María Elvira Salazar (R-FL) s’est félicitée de la décision prise par la Small Business Administration de Biden de prolonger les périodes d’ajournement pour les prêts Covid-19 en cas de catastrophe économique (EIDL).

« BREAKING … Tellement fier d’annoncer que l’administration Biden vient de mettre en œuvre mon projet de loi bipartisan de secours COVID dans le cadre de @SBAgov », a tweeté Salazar, en renvoyant à une déclaration sur son site Web dans laquelle elle a déclaré: « Je suis si fière que ma législation bipartite est officiellement devenue la politique de la SBA.

Le moment du tweet, à venir un jour après la signature du plan de sauvetage américain, a conduit beaucoup à croire que le législateur faisait référence au projet de loi de secours Covid-19 que Salazar a voté contre – ce projet de loi contient 15 milliards de dollars de financement EIDL. Mais la décision du SBA qu’elle a soulignée est en fait distincte du plan de sauvetage américain, comme l’a expliqué le directeur adjoint du Conseil économique national (NEC), Bharat Ramamurti, sur Twitter.

«J’ai vu une certaine confusion à ce sujet», a écrit Ramamurti, faisant référence au tweet de Salazar. «Vendredi – indépendamment du projet de loi américain sur le sauvetage – la SBA a annoncé qu’elle autorisait les entreprises de plus de 3M à reporter les paiements de prêts EIDL d’une année supplémentaire.»

«Nous sommes heureux de voir le soutien bipartite pour cela et d’autres changements que nous avons apportés pour aider les petites entreprises», a-t-il ajouté.

J’ai vu une certaine confusion à ce sujet. Vendredi – indépendamment du projet de loi américain sur le sauvetage – la SBA a annoncé qu’elle autorisait les entreprises de plus de 3M à reporter les paiements de prêts EIDL d’une année supplémentaire. Nous sommes heureux de constater un soutien bipartite pour cela et d’autres changements que nous avons apportés pour aider les petites entreprises. https://t.co/OxVp0u2jfn – Bharat Ramamurti (@BharatRamamurti) 14 mars 2021

Bien qu’il ne soit pas correct de dire que Salazar essaie de s’attribuer le mérite du projet de loi de secours Covid-19, son affirmation selon laquelle l’administration Biden a «mis en œuvre» son «projet de loi de secours bipartisan de COVID» est fausse. Le projet de loi en question n’a pas été voté au Congrès et il ne semble pas que la décision de la SBA en ait été inspirée. Un communiqué de presse de la SBA annonçant l’extension du report ne mentionne pas Salazar.

Salazar a répondu dimanche aux critiques en essayant de renverser la situation, en tweetant que sa déclaration «n’a rien à voir avec le sauvetage de l’État bleu de 1,9 milliard de dollars. C’est une politique bipartisane que j’ai introduite séparément et qui a été adoptée par la SBA. »

Mais alors que Salazar jouait à des jeux sémantiques trompeurs sur Twitter, le Comité national démocrate (DNC) a annoncé qu’il achetait des panneaux d’affichage dans son district pour souligner qu’elle et d’autres républicains de Floride avaient voté contre les chèques de secours de 1400 $ – une partie du projet de loi de redressement démocratique Covid-19 soutenu par plus de 80% des Américains.

Le sénateur Wicker a voté contre son propre amendement, puis s’est attribué le mérite de son adoption

Encore plus flagrant que le tweet de Salazar était celui du sénateur Roger Wicker (R-MS) louant l’aide de 28,6 milliards de dollars aux restaurants incluse dans le projet de loi de secours.

«Les restaurateurs indépendants ont remporté 28,6 milliards de dollars de secours ciblés», a tweeté Wicker mercredi. «Ce financement permettra aux petites entreprises de survivre à la pandémie en aidant à adapter leurs opérations et à maintenir leurs employés sur la liste de paie.»

Les restaurateurs indépendants ont remporté 28,6 milliards de dollars de secours ciblés. Ce financement permettra aux petites entreprises de survivre à la pandémie en aidant à adapter leurs opérations et à maintenir leurs employés sur la liste de paie. – Sénateur Roger Wicker (@SenatorWicker) 10 mars 2021

Il est vrai que Wicker a fait pression pour le soulagement du restaurant – lui et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) ont proposé un amendement au projet de loi avec le financement. Mais Wicker a finalement voté contre son propre amendement.

Wicker a été rudement traîné pour avoir essayé de jouer sur les deux tableaux.

Il est de votre devoir en tant qu’américain patriotique – sur le plan social et hors du commun – d’entraîner vigoureusement les républicains en s’attribuant le crédit contre lequel ils viennent de voter. Oui, leurs électeurs sont soulagés! Ils le méritent! Demandez à Roger Wicker (et à tous les autres) pourquoi ils n’ont pas voté pour cela? https://t.co/utjIwLuU5A – Josh Marshall (@joshtpm) 10 mars 2021

S’adressant aux journalistes mercredi dernier, Wicker a rejeté la question de savoir s’il essayait de s’attribuer le mérite de la législation démocrate comme une «question stupide».

«Une bonne disposition dans un projet de loi de 1,9 billion de dollars ne signifie pas que je dois voter pour l’ensemble», a-t-il déclaré.

Mais les électeurs ne semblent pas vraiment acheter les affirmations des républicains selon lesquelles, bien qu’il y ait de bonnes parties du projet de loi, il était finalement trop important pour justifier un soutien. Un sondage récent de Vox et Data for Progress a montré que deux fois plus d’électeurs préféraient la voie empruntée par les démocrates en adoptant rapidement un grand projet de loi de secours plutôt qu’une option républicaine qui ne représentait qu’un tiers de la taille.

Il y a un précédent pour les républicains qui essaient de s’attribuer le mérite d’une législation contre laquelle ils ont voté. Comme Amanda Terkel l’a détaillé pour le HuffPost, ils ont fait la même chose pour le stimulus de 2009 qui, comme celui de 2021, a été adopté sans un seul vote républicain:

Un schéma similaire s’est produit après la relance de 2009, lorsque les législateurs du GOP qui ont voté contre la législation du président Barack Obama sont ensuite retournés dans leurs districts d’origine et ont pris le crédit pour l’argent qui a été versé à leurs électeurs. À l’époque, ThinkProgress comptait 114 législateurs républicains qui ont bloqué le projet de loi tout en vantant ses avantages. Ils ont envoyé des communiqués de presse prenant crédit pour l’argent qui a financé des projets dans leur district, même s’ils ont voté contre.

Mercredi, le représentant John Yarmuth (D-KY), peut-être conscient de ce précédent, a déclaré à la Chambre que «ce qui nous préoccupe tous de notre côté, c’est que les républicains vont tous voter contre cela, puis ils vont se présenter à chaque coupure de ruban et à chaque projet financé par ce projet de loi, et ils vont se gonfler la poitrine et s’attribuer le mérite de tous ces grands avantages qui viennent à leurs citoyens.

Le paquet de secours Covid-19 signé par Biden est encore plus populaire que le plan de relance de 2009. Cela vient également après que de nombreux républicains ont soutenu deux projets de loi d’allégement Covid-19 pendant que Donald Trump était président, ainsi que des réductions d’impôts de 2017 qui (par coïncidence) devraient ajouter 1,9 billion de dollars à la dette nationale tout en bénéficiant de manière disproportionnée aux riches.

Mais maintenant que les démocrates contrôlent la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès, les républicains trouvent soudainement des raisons d’être contre les dépenses, bien que la législation bénéficie d’un certain soutien de la majorité des électeurs républicains – et, dans au moins deux cas, prétendent qu’ils ont en fait soutenu les éléments qui profitent à leurs électeurs, même lorsqu’ils ont voté contre eux.