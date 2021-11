Les républicains se font traîner pour une attaque contre l’achat d’ustensiles de cuisine de VP

La base de fans fidèles restants de MAGA n’a qu’un seul talent: transformer un grand rien en un scandale géant fabriqué qui attire plus d’attention négative que n’importe quel résultat réel. Rappelez-vous comment les républicains ont essayé de faire du costume bronzé de Barack Obama une chose ? Ou quand ils ont essayé de boycotter « Hamilton » ? Maintenant, pensez à quelque chose d’encore plus stupide pour vous mettre en colère, et vous aurez une idée de la direction prise par le reste, car il n’y a rien de trop bas pour qu’un partisan de Trump aille.

Au cours du week-end de Thanksgiving, alors que la plupart des gens faisaient des choses régulières comme manger beaucoup de nourriture que quelqu’un a cuisiné et en être reconnaissant, les MAGAts ont décidé que c’était le moment idéal pour se mettre en colère contre le vice-président * GASP * s’en acheter très belle batterie de cuisine. Elle était à Paris, Ground Zero pour une cuisine raffinée. Il se trouve que Kamala Harris est une cuisinière gastronomique, et comme l’amie de ma mère, Sue, lui a dit dans les années 80 chaque fois qu’elle hésitait à acheter quelque chose lorsqu’ils faisaient du shopping, « Tu travailles ».

Alors parce que la vice-présidente est une femme de couleur, les MAGAt pensent qu’elle ne devrait pas avoir quelque chose de beau, pas même des ustensiles de cuisine Le Creuset. Avez-vous déjà vu quelque chose du Creuset ? Même les personnes qui ne cuisinent pas veulent un four hollandais Le Creuset parce qu’il a l’air cool d’être assis sur votre cuisinière.

« Lors d’une visite à Paris plus tôt ce mois-ci, Harris aurait dépensé plus de 500 $ en ustensiles de cuisine chez E Dehillerin, une boutique près du musée du Louvre. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle faisait l’achat en pensant à la cuisine de Thanksgiving, provoquant le rire lorsqu’elle a dit que son mari, Doug Emhoff, était son « apprenti » dans la cuisine », lit-on dans un article de presse.

Pour la petite histoire, la batterie de cuisine @lecreuset est phénoménale. Vaut chaque centime. – Hamish Mitchell (@H_MitchellPhoto) 28 novembre 2021

PLUS DE CINQ CENT DOLLARS ! QUAND IL Y A D’AUTRES PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS PAYER ÇA, OMFGZ L’ATTENDRE MAINTENANT, MAGA ! Ou peut-être simplement laisser le compte Twitter officiel du GOP le faire pour vous car quel décorum pour les personnes en poste ? Ce n’est JAMAIS une chose, idiot !

Alors que les Américains ont du mal à payer plus que JAMAIS pour les vacances, Kamala Harris achète un pot de 375 $. https://t.co/ob3TxnRPFw – GOP (@GOP) 27 novembre 2021

Bien sûr, Twitter était là, attendant de brûler cette dernière fausse équivalence en rappelant aux républicains que Stormy Daniels en avait beaucoup plus pendant environ 20 secondes de «travail» et d’autres exemples amusants de la façon dont chaque équation MAGA Math comprend toujours une projection supplémentaire.

Ma @VP adore cuisiner et gagne bien sa vie, elle peut donc s’acheter le Creuset gastronomique qu’elle veut. Veuillez rapporter votre indignation fabriquée à Walmart, les perdants. Melania n’a probablement même jamais brouillé un œuf de toute sa misérable vie #LetKamalaLive https://t.co/ipugCGNsGY – Tara Dublin (Version Taylor) (@taradublinrocks) 24 novembre 2021

Combien de pots Le Creuset équivalent à un Stormy Daniels ? – Jesus Fucking Christ 🌈 (@SHEsus__Christ) 27 novembre 2021

Souper au homard : 75 $ Pot Le Creuset : 500 $ Coûts du golf de Trump : 150 000 000 $ – Kevin ☕️🎶 (@KevinSixx13) 27 novembre 2021

Kamala Harris a dépensé 350 $ de son propre argent dans un pot Le Creuset ??? Et alors??? Je m’en fiche si elle a dépensé 3 500 $ en pot. Parlons du nombre de millions de NOTRE argent que Trump a dépensé pour tricher au golf. Voir également

L’indignation républicaine est bidon et pathétique. Quelle bande de putains de perdants. – The USA Singers (@TheUSASingers) 28 novembre 2021

Si vous pensez qu’une belle batterie de cuisine Le Creuset est une perte d’argent, attendez que je vous parle des Ford 150 conduites par les frères MAGA en route pour des travaux de bureau à Parsippanny. Le seul ranch qu’ils aient vu est sur une assiette d’ailes de poulet. – NoelCaslerComedy (@caslernoel) 27 novembre 2021

Le vice-président Kamala Harris devrait acheter un pot Le Creuset par mois pendant 27 ans pour égaler un paiement secret à Stormy Daniels. Je dis juste. – George Takei (@GeorgeTakei) 27 novembre 2021

Actualités réelles : ce que les médias prétendent être des informations : pic.twitter.com/Ntv7jGApm1 — TOI dr. emigre80 (@emigre80) 24 novembre 2021