Les républicains se précipitent pour prouver qu’ils sont des idiots après que les démocrates ont promis de les baiser – RedState ⋆ .

Ma patience avec les républicains au Sénat est épuisée, et je suppose que je ne suis pas le seul.

Pour mettre cela en place, rappelez-vous que les membres du GOP, dont les sénateurs Mitt Romney, Rob Portman et Lisa Murkowski, se sont précipités pour conclure un « accord » sur un projet de loi sur les infrastructures. Ces négociations ont été annulées à plusieurs reprises par Joe Biden, y compris le président admettant qu’il n’allait pas signer le prétendu compromis à moins d’obtenir tout ce qu’il voulait via la réconciliation budgétaire. Comme je l’ai noté à l’époque, c’est comme donner votre voiture à quelqu’un avec la promesse qu’il ne prendra pas votre maison – seulement pour qu’il insiste pour qu’il prenne votre maison malgré tout.

Dans ce scénario, vous rompez les négociations et dites à l’autre partie d’aller marteler le sable. Après tout, s’ils vont vous baiser quand même, pourquoi leur donner la couverture d’un projet de loi bipartite pour se cacher derrière ? Au moins, faites en sorte que les démocrates s’approprient leur cafouillage qui provoque l’inflation. Les républicains ne l’ont pas fait, cependant. Au lieu de cela, Mitt Romney et d’autres ont déclaré qu’ils faisaient confiance à Biden et poursuivaient les négociations.

Comme pour frotter le sel sur la plaie, les démocrates ont ensuite officiellement annoncé la semaine dernière un plan de réconciliation de 3 500 milliards de dollars. À ce stade, il est devenu plus que clair qu’il s’agissait d’acteurs de mauvaise foi et que tout accord sur les infrastructures serait inutile. Les républicains se réveilleraient sûrement et finiraient par s’en aller, non ?

La réponse à cela est, apparemment, un non catégorique. Au lieu de cela, les républicains se précipitent pour prouver qu’ils sont des crétins absolus, poussant à terminer le projet de loi de “compromis” avant une date limite arbitraire fixée par le sénateur Chuck Schumer.

Les démocrates et les républicains ont du mal à terminer la proposition d’infrastructure alors que l’échéance clé du Sénat se profile https://t.co/ugBTH1f44K – Le Washington Post (@washingtonpost) 18 juillet 2021

Honnêtement, je suis perdu à ce stade. C’était une chose pour ces membres du GOP de se faire arnaquer la première fois. Mais pour eux, se faire arnaquer pas moins de quatre fois sur cette question, c’est un peu trop. Pourquoi Rob Portman et ses collègues essaient-ils de conclure un accord, si les démocrates leur disent littéralement qu’ils n’honoreront pas l’accord et obtiendront tout ce qu’ils veulent dans la réconciliation dans quelques mois ?

C’est de l’idiotie politique à un niveau rarement vu. C’est aussi le genre de malversation qui coûtera au GOP en 2022. Les électeurs républicains ne veulent pas voir les sénateurs du GOP prouver qu’ils ont des épines en bouillie. Au contraire, ils veulent voir une opposition intelligente qui lutte contre la portée excessive des démocrates. La pire chose qui puisse arriver ici est que les républicains remettent une couverture bipartite aux démocrates. Vous ne faites pas ce genre de cadeau à vos opposants politiques, lorsqu’ils brandissent le couteau avec lequel ils promettent de vous poignarder dans le dos.

Pourtant, cela semble être exactement ce que Portman et ces autres sénateurs du GOP cherchent à faire. Cela ressemble-t-il à quelque chose qui va motiver les électeurs républicains l’année prochaine ? Comme je l’ai déjà écrit, si le GOP ne peut pas être un parti d’opposition légitime sous un président aussi radical que Joe Biden, alors il n’a aucune raison d’exister. Vous n’avez pas besoin de conclure des accords de plus de 1 000 milliards de dollars avec l’autre partie pendant une crise d’inflation. Vous n’avez certainement pas besoin de le faire lorsque l’autre partie promet de toute façon d’adopter un programme de réconciliation budgétaire de 3,5 billions de dollars.

Je suppose qu’ils appellent ça la fête stupide pour une raison, cependant.