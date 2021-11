Les républicains s’engagent à lutter contre le projet de la Maison Blanche de payer les migrants entrés illégalement dans le pays

Les républicains du Congrès disent qu’ils combattront un plan de la Maison Blanche visant à verser jusqu’à 450 000 $ de réparations aux migrants séparés de leurs familles sous l’administration Trump après être entrés illégalement dans le pays.

Après que le Wall Street Journal ait rendu compte du plan plus tôt cette semaine, le président Joe Biden a qualifié le rapport de «poubelle», pour être corrigé par son porte-parole le lendemain.

En cause, la politique de l’ancien président Donald Trump consistant à poursuivre tous les adultes qui sont entrés illégalement dans le pays, conformément à la loi fédérale sur l’immigration, y compris ceux qui ont des enfants. L’administration Biden a abrogé la politique, ainsi que de nombreux autres efforts d’application de l’immigration.

Le New York Times estime qu’environ 5 500 enfants ont été séparés de leurs parents en raison de ces politiques. L’American Civil Liberties Union et d’autres groupes de défense des droits civiques ont poursuivi au nom de non-citoyens pour cette politique.

En réponse au procès, les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux envisagent de payer 450 000 $ par personne aux membres de la famille qui auraient été séparés lorsqu’ils sont entrés illégalement aux États-Unis. Les paiements pourraient totaliser 1 million de dollars par famille et 1 milliard de dollars au total.

Mercredi, Peter Doocey de Fox News a interrogé Biden sur la politique. Les rapports étaient des « ordures », a répondu Biden. « Si vous continuez à envoyer ces ordures ? Ouais, mais ce n’est pas vrai. 450 000 $ par personne, c’est ce que vous dites ? Ça ne va pas arriver. »

Il a été corrigé par l’ACLU, qui a déclaré mercredi que Biden « n’avait peut-être pas été pleinement informé des actions de son propre ministère de la Justice alors qu’il délibérait soigneusement et considérait les crimes commis contre des milliers de familles séparées de leurs enfants comme une politique gouvernementale intentionnelle. . «

Le directeur exécutif de l’ACLU, Anthony D. Romero, a déclaré que Biden contredirait une promesse de campagne s’il n’autorisait pas les paiements.

« Mais s’il donne suite à ce qu’il a dit, le président abandonne une promesse de campagne fondamentale de rendre justice aux milliers de familles séparées », a déclaré Romero dans un communiqué. «Nous rappelons respectueusement au président Biden qu’il a qualifié ces actions de « criminelles » lors d’un débat avec le président Trump de l’époque et a fait campagne pour remédier à l’anarchie de l’administration Trump. Nous appelons le président Biden à réparer les torts causés par cette tragédie nationale. »

Jeudi, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse que le président était « parfaitement à l’aise » avec les contribuables américains finançant des paiements en espèces à ceux qui entrent illégalement dans le pays.

Les républicains disent qu’ils ne l’ont pas.

Le sénateur américain Steve Daines (R-Mont.) a introduit un amendement à la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 afin d’empêcher que de tels paiements ne se produisent. L’amendement a été soutenu par plus de deux douzaines de républicains du Sénat. Il a également présenté la mesure en tant que projet de loi autonome.

À la Chambre des États-Unis, le représentant Tom McClintock, membre éminent du sous-comité sur l’immigration et la citoyenneté de la commission judiciaire de la Chambre, a présenté la loi sur l’interdiction de l’immigration illégale pour arrêter le processus. Le projet de loi empêcherait le procureur général des États-Unis d’effectuer des paiements de règlement aux immigrants illégaux résultant de violations des lois fédérales sur l’immigration.

« Qui a dit que le crime ne payait pas ? Sous Biden, cela paie apparemment très bien », a déclaré McClintock dans un communiqué. «Les Américains respectueux des lois et travailleurs ont vu leur pouvoir d’achat décimé par les politiques économiques de Biden alors qu’il a cédé notre frontière sud. Payer 450 000 $ aux immigrants illégaux pour s’excuser de la décision de Trump d’appliquer notre loi sur l’immigration ajoute l’insulte à l’injure. Le Congrès a le pouvoir de la bourse, et c’est pourquoi nous devons agir aujourd’hui pour arrêter ce plan scandaleux dans son élan.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Calif.) a coparrainé le projet de loi avec le représentant Jim Jordan (R-Ohio) et 135 autres membres du Congrès.

« Avec tous les défis auxquels les Américains sont confrontés chaque jour – y compris une crise frontalière sans précédent – fournir 450 000 $ par personne aux immigrants illégaux est une pure folie », a déclaré McCarthy. « Ce n’est pas seulement une insulte au peuple américain, mais cela aggravera également la crise frontalière et conduira à un boom commercial pour les cartels de la drogue et les trafiquants d’êtres humains, qui exploitent déjà les politiques frontalières désastreuses des démocrates. »

Jordan a déclaré: «Les démocrates bloquent l’économie, paient les gens pour qu’ils ne travaillent pas, augmentent vos impôts et veulent maintenant donner aux immigrants illégaux des chèques de 450 000 $ payés par les contribuables américains. Notre projet de loi ferait en sorte que le procureur général ne puisse pas unilatéralement faire en sorte que cela se produise.