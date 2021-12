Les républicains s’expriment sur la résistance Build Back Better du sénateur Manchin : « Un démocrate sain d’esprit et modéré »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

EXCLUSIF: Plusieurs républicains éminents se sont prononcés sur la déclaration de dimanche du sénateur Joe Manchin, DW.Va., qui a déclaré qu’il ne pouvait en aucun cas soutenir l’énorme projet de loi sur les dépenses sociales connu sous le nom de Build Back Better Act.

Manchin a déclaré à « Fox News Sunday » qu’en dépit d’avoir parlé avec le président Biden, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, D-Calif., et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., il n’a pas pu parvenir à un accord sur la législation en raison de l’inflation continue , la dette nationale, les « troubles géopolitiques » et la pandémie de COVID-19.

« Ce qu’il fait, c’est qu’il est un homme d’État », a déclaré la représentante Madison Cawthorn, RN.C., qui s’est entretenue avec Fox News Digital lors de la conférence AmericaFest 2021 de Turning Point USA à Phoenix, Arizona.

« C’est quelque chose qui est complètement perdu à Washington en ce moment », a ajouté Cawthorn. « Les gens croient qu’ils doivent servir leur État partie ; ils doivent servir la direction du parti plutôt que de servir les électeurs qui les ont élus et envoyés à Washington, DC »

La représentante Madison Cawthorn, RN.C., prend la parole lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Dallas, Texas, États-Unis, le vendredi 9 juillet 2021. (Photo de Dylan Hollingsworth/Bloomberg via .)

Donald Trump, Jr. a fait écho aux sentiments de Cawthorn. « Joe Biden a fait campagne pour le président en tant que modéré, mais sur pratiquement tous les sujets, il a gouverné comme un fanatique de gauche réveillé », a déclaré Trump à Fox News. « En s’opposant au cafouillage socialiste de plusieurs billions de dollars de Biden, Manchin gouverne comme le démocrate modéré et sain d’esprit que Biden prétendait être en campagne. »

MANCHIN DIT QU’IL « NE PEUT PAS VOTER » POUR UNE MEILLEURE RECONSTRUCTION: « J’AI TOUT FAIT HUMALEMENT POSSIBLE »

« Il sera intéressant de voir s’il tient la ligne contre l’assaut à venir de la gauche radicale », a ajouté le fils de l’ancien président. « Mais pour aujourd’hui, Manchin a le mérite de s’être opposé à ce radicalisme. »

Donald Trump, Jr. prend la parole lors de la conférence d’action politique conservatrice CPAC qui s’est tenue au Hilton Anatole le 9 juillet 2021 à Dallas, au Texas. (Photo de Brandon Bell/.)

Kyle LaBrue, un candidat républicain pour le 4e district du Missouri, a déclaré qu’il n’était pas surpris par la position de Manchin.

« Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas surpris », a déclaré LaBrie. « Je pense que l’Amérique se réveille et cela inclut des gens de gauche qui disent que ces politiques sont destructrices. Elles sont destructrices pour notre pays, elles sont destructrices pour les individus et, surtout, elles sont destructrices pour les familles américaines. »

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., un vote clé sur le programme national du président Joe Biden, préside une audition de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, au Capitole à Washington, le mardi 19 octobre 2021. (AP Photo /J. Scott Applewhite)

Bo Hines, un républicain candidat au 7e district du Congrès de Caroline du Nord, a également déclaré qu’il était heureux d’apprendre la décision de Manchin.

« Joe Manchin comprend que la cote d’approbation du président Trump en Virginie-Occidentale est supérieure à 70 % », a déclaré Hines. « Il sait qu’il va être renvoyé chez lui s’il vote pour ce projet de loi, car il ne résonne pas auprès du peuple américain et ils vont le punir pour cela. »

L’ancien joueur de football universitaire Bo Hines est candidat au Congrès dans le 5e district du Congrès de Caroline du Nord. Photo gracieuseté de la campagne Hines

« Je pense que c’est un message clair non seulement pour les démocrates, mais pour les républicains de tout le pays qui envisagent de se ranger du côté de ces radicaux de gauche du Parti démocrate », a poursuivi Hines. « Si vous faites cela, vous allez être expulsé du Congrès et nous allons vous remplacer par des patriotes d’America First. »

Le représentant Burgess Owens, R-Utah, a déclaré que Manchin « représente l’Amérique à son meilleur ».

« Cela devrait toujours concerner la politique, notre pays, pas un politicien ou un parti », a déclaré Owens. « Ce qu’il montre, c’est que sa loyauté est envers notre pays. En fin de compte, personne n’a examiné ce projet de loi et peut avec une conscience honnête dire que c’est mieux pour notre pays. Ce ne sera pas mieux pour le peuple américain , pour les propriétaires d’entreprise, pour les mamans et les papas. Ça va être plus conflictuel que jamais. »

Le représentant Burgess Owens, R-Utah, prend la parole lors d’une conférence de presse avec d’autres membres républicains de la Chambre sur l’immigration à Washington le mercredi 17 mars 2021. (Photo de Caroline Brehman/CQ-Roll Call, Inc via .) (.) )

Malgré le soutien de l’autre côté de l’allée, Manchin a été critiqué par les membres progressistes du Congrès pour ne pas avoir soutenu le programme Build Back Better.

« Soyons clairs : l’excuse de Manchin est le taureau —-« , a tweeté le représentant Ilhan Omar, D-Minn. « Les habitants de Virginie-Occidentale bénéficieraient directement de la garde d’enfants, de l’expansion avant l’assurance-maladie et des soins de longue durée, tout comme les habitants du Minnesota. C’est exactement ce que nous avions prévenu qu’il se produirait si nous séparions Build Back Better de l’infrastructure. »

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., qui caucus avec les démocrates, a déclaré que Manchin avait « beaucoup d’explications à faire » et qu’il souhaitait toujours que la législation soit présentée pour un vote au sol afin que Manchin puisse « voter non dans devant le monde entier. »

Sam Dorman, Kyle Morris, Ron Blitzer et Jessica Chasmar de Fox News ont contribué à ce rapport.