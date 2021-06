Les républicains sont prêts à tout pour que Trump « ait raison », même si cela les tue .

Donald Trump a été condamné à une amende de 10 millions de dollars pour blanchiment d’argent, de 25 millions de dollars pour s’être livré à une fausse fraude universitaire et de 2 millions de dollars pour avoir abusé d’un faux organisme de bienfaisance. Et ce ne sont que quelques points saillants. Trump a été impliqué dans plus de 3 500 poursuites, donc ce qu’il a réellement payé pour sa fraude prolifique n’est pas clair. C’est tout simplement dommage que tous ceux qui ont dû l’écouter ne puissent pas poursuivre Trump alors qu’il prétendait qu’il n’avait jamais réglé… ou qu’il devrait également régler cette affaire.

Trump est un escroc. C’est ce qu’il fait. C’est qui il est, jusqu’au cœur. Et il ne faut pas oublier qu’il est en grande partie un escroc à succès ; celui qui est capable de vendre aux gens des appartements hors de prix ou des condos inexistants sur une plage jonchée d’égouts. S’il y avait le moindre doute sur les efforts déployés par Trump pour vendre une arnaque, il suffit de revoir toutes les mesures qu’il a prises pour saper les élections. Trump a commencé des mois à l’avance à semer le doute sur les machines à voter, à répandre des rumeurs sur le dépouillement des votes à l’étranger et à dire à tout le monde qu’il déclarerait faux tout résultat autre que sa victoire… et c’était l’élection de 2016.

Cela ne devrait être une surprise pour personne que Trump ait passé son temps à la Maison Blanche à essayer d’étendre son escroquerie à la plus grande crise de santé publique à laquelle le pays soit confronté depuis un siècle. Et parce que l’ensemble du Parti républicain et l’ensemble des médias de droite ne sont plus que des extensions de l’escroquerie de Trump, ils sont maintenant engagés dans une presse judiciaire complète pour vendre cette arnaque, peu importe le nombre de personnes qu’elle tue.

En ce qui concerne les origines du COVID-19, l’Organisation mondiale de la santé continue de maintenir que l’origine la plus probable est la transmission directe de l’animal à l’homme et le consensus scientifique reste qu’il n’y a aucune preuve d’une altération humaine du virus. Les prétendues nouvelles preuves avancées à l’appui de la théorie de la « évasion de laboratoire » ne consistaient qu’en une liste de puces publiées anonymement dans les derniers jours de Trump. Le seul chercheur réputé qui avait indiqué ce qu’il prétendait être une “arme fumante” suggérant une sorte de falsification génétique du virus, a retiré cette affirmation lorsqu’il a été confronté à des preuves qu’il s’agissait d’un trait commun des coronavirus. L’article le plus cité prétendument soutenant l’allégation d’évasion du laboratoire s’est avéré être lui-même une fabrication mise en place par un groupe d’escrocs sans fondement scientifique ou probant.

Rien de tout cela n’a vraiment d’importance. Il reste la possibilité que le virus SARS-CoV-2 ait pu échapper à l’Institut de virologie de Wuhan. Cela n’a pas d’importance non plus. Du moins, pas dans le contexte des raisons pour lesquelles les républicains poussent l’idée. Ils ne font que pousser parce que cela donne à Trump « droit ». Parce que par une logique tordue, ils arrivent à dire que c’est la faute de la Chine, tout comme Trump l’a toujours dit. Et maintenant, demandez des excuses à Trump.

Peu importe que le virus ait émergé d’une rencontre avec un animal, d’un laboratoire chinois ou de l’un de ces ovnis de la marine en ce qui concerne la mauvaise gestion délibérée de la pandémie par Trump, est complètement hors de question. Vous n’êtes pas censé demander à ce sujet. Les républicains ne le sont pas.

En ce qui concerne Trump et la pandémie, l’évasion du laboratoire est une affaire conclue. Ce qui est bien, car cela leur permet de continuer à avancer sur la voie de Trump avait raison sur tout, les scientifiques avaient tort sur tout. Et bon, quand est-ce qu’on va enfermer Anthony Fauci ?

Prochain arrêt sur cette route : Trump avait raison à propos de l’hydroxychloroquine. L’idée que l’hydroxychloroquine a été « prouvée efficace » est désormais en rotation 24h/24 et 7j/7 sur Fox, Newsmax et une station Sinclair près de chez vous. Il a été fortement poussé sur des sites comme Breitbart et a fait la une des journaux de droite. Et tout ce renouveau est basé sur ceci : une « étude observationnelle » publiée sur le serveur de préimpression médicale, medRxiv.

Cet article vient du fondateur du Smith Center for Infectious Diseases. Ce centre a apparemment été engagé dans le traitement des patients séropositifs du centre-ville, ce qui est certainement une idée élogieuse, et Smith semble avoir une liste de réalisations d’une longueur presque inédite. Cela comprend une longue liste d’articles sur les pneumonies souvent malheureusement associées aux malades du SIDA. Cependant, cet article particulier ne représente ni une expérience à double liaison, ni un regard à grande échelle sur le traitement des patients COVID-19. Au lieu de cela, il examine 255 patients au cours des premiers jours de la pandémie aux États-Unis, tous au moment où ils avaient besoin d’une ventilation mécanique. Parmi ces patients, 200 sont décédés. Ou 199 sont morts. Ce n’est pas clair, car le journal dit que 78,2% sont morts, et cela ne concerne pas un nombre entier de patients sur 255.

Mais voici la partie où Trump, Fox et les pages éditoriales regorgent de bits « je vous l’avais bien dit » : « En considérant plus de facteurs et en utilisant de nouvelles méthodes, nous avons constaté que lorsque des doses accrues d’HCQ et d’AZM co-administrés étaient associées à >100% d’augmentation de la survie. Si ce n’est pas clair, l’affirmation ici est que les gens avaient plus de deux fois plus de chances de survivre s’ils recevaient des doses massives d’hydroxychloroquine et de l’antibiotique azithromycine. Quels ont été les « facteurs supplémentaires » qui ont été pris en compte ? Nous ne savons pas. Quelles étaient les « nouvelles méthodes » qui ont été utilisées ? Nous ne savons pas. En fait, nous ne savons rien, car même si le document indique qu’un tableau de données est joint, ce n’est pas le cas.

En bref, ce n’est pas un article évalué par des pairs. Ce n’est même pas une préimpression d’un article. Il s’agit plutôt d’un talon annonçant l’intention de créer un papier. Et il fait une affirmation extraordinaire – que ces observations « prouvent » que l’administration de fortes doses d’hydroxychloroquine et d’azithromycine est efficace sur la base de ce qui est, au mieux, un très petit nombre de patients.

C’est extraordinaire, non seulement parce qu’il s’agit d’une immense affirmation basée sur très peu de données, mais parce que de telles affirmations ont été largement mises à l’épreuve dans une étude généralisée sur l’hydroxychloroquine à la fois seule et en combinaison avec d’autres médicaments. Comparez ces affirmations avec cette publication dans Nature d’avril de cette année. Dans ce document, des chercheurs de Stanford et de Suède ont effectué une méta-analyse des différents essais qui se sont déroulés dans le monde, y compris des études qui n’ont pas encore été publiées, mais ont fourni des données sur des serveurs comme medRxiv. Cela signifie que l’article a examiné les résultats de 63 essais publiés et de 14 essais non publiés. Les résultats de cette analyse montrent que les patients ayant reçu de l’hydroxychloroquine sont décédés à un taux plus élevé que ceux qui n’ont pas reçu le médicament. Ceux qui ont reçu la forme apparentée de chloroquine n’ont montré, au mieux, aucune amélioration.

Les résultats ont été résumés simplement comme suit : « Nous avons constaté que le traitement à l’hydroxychloroquine est associé à une mortalité accrue chez les patients COVID-19, et il n’y a aucun avantage de la chloroquine. »

Ces résultats comprenaient deux études disponibles depuis des mois : RECOVERY et SOLIDARITY. Ces deux études ont porté sur des milliers de patients. Ces deux études portaient sur des niveaux d’hydroxychloroquine qui correspondaient aux niveaux indiqués dans l’article non publié. Aucun d’eux n’a trouvé d’avantage.

L’idée que l’hydroxychloroquine pourrait agir contre COVID-19 en premier lieu était basée sur une étude de 2005 dans Virology Journal qui suggérait que le médicament pourrait être un traitement efficace contre le SRAS. Cependant, ces résultats étaient entièrement dans des cellules de primates dans une boîte, pas de résultats avec des humains, contrôlés ou non. Cela a été suivi d’un article français indiquant des résultats améliorés possibles avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine chez un très petit nombre de patients. Ces résultats semblaient valoir la peine d’être testés. Ils ont donc été testés. Les résultats étaient négatifs.

Rien de tout cela n’a empêché les partisans de Trump de transformer ce papier pas encore en une preuve supposée que « Trump avait raison ». Cela inclut l’ancien conseiller de Trump, Peter Navarro, qui a tweeté que le Dr Anthony Fauci “a du sang sur les mains” parce que “j’avais 60 millions de comprimés de HCQ que Tony Fauci et la FCC ne permettraient pas au public américain d’utiliser en raison de leur Hydroxy Hystérie.

Comment décomposer cela ? Tout d’abord, Navarro était le conseiller commercial de la Maison Blanche. Deuxièmement, il n’avait pas d’hydroxychloroquine, bien qu’il y ait eu des pilules dans la Réserve stratégique nationale, qui la garde à portée de main car le médicament est en fait efficace contre le paludisme. Troisièmement, la FDA a conseillé de ne pas utiliser l’hydroxychloroquine, pas le Dr Fauci. Et quatrièmement, Trump était aux commandes. S’il avait voulu distribuer le médicament, il aurait pu simplement ignorer l’avis de la FDA et distribuer le médicament. Donc, s’il y a quelqu’un que Navarro veut blâmer, il voudra peut-être jeter son regard sur Mar-a-Lago.

Mais Fauci s’est heurté à Navarro et à plusieurs autres membres du personnel de Trump lors de la tentative de trouver une réponse à la pandémie. Comme Fauci l’a expliqué dans Forbes en janvier, ce n’était pas seulement l’hydroxychloroquine. Tout ce que Trump a proposé n’était que le résultat de preuves anecdotiques. “[It] était clair qu’il recevait l’avis de personnes qui l’appelaient, je ne sais pas, des gens qu’il connaissait dans le monde des affaires, disant : « Hé, j’ai entendu parler de ce médicament, n’est-ce pas génial ? » ou, « Mon garçon, ce plasma de convalescence est vraiment phénoménal », a déclaré Fauci.

Pourtant, Navarro et le reste de la foule de Trump ne peuvent pas être trop contrariés. Pendant des mois, ils ont rabaissé l’utilisation des masques et fait craindre les vaccins. En conséquence, leurs adeptes sont les moins susceptibles d’être protégés contre le COVID-19, les moins susceptibles de prendre des précautions contre la maladie et les plus susceptibles de tomber malades.

Et mon pote, ils savent où se procurer de cette hydroxychloroquine sucrée et sucrée.

