Les républicains utiliseront flibustier pour bloquer la Commission anti-émeute du Capitole ⋆ .

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R., Ky.), Prend la parole lors d’une conférence de presse sur Capitol Hill à Washington, DC, le 25 mai 2021 (Crédit: Erin Scott / .)

Les républicains du Sénat se préparent à utiliser l’obstruction systématique pour la première fois depuis l’entrée en fonction du président Biden pour bloquer la création d’une commission chargée d’enquêter sur les événements de l’émeute au Capitole, a rapporté jeudi l’Associated Press.

L’obstruction systématique, une fois déployée, doit recueillir les voix de 60 sénateurs pour mettre fin au débat et faire avancer le projet de loi. Étant donné que le Sénat est uniformément craché 50-50 entre les partis, les démocrates ont le fardeau d’obtenir dix votes républicains supplémentaires pour faire avancer la législation.

Les démocrates ont exprimé leur dédain face au manque de popularité de la commission parmi les républicains du Sénat, affirmant que la question devrait gagner un soutien bipartite unanime.

«Nous avons une foule qui dépasse le Capitole, et nous ne pouvons pas amener les républicains à se joindre à nous pour faire un record historique de cet événement? C’est triste », a déclaré le sénateur Dick Durbin, le 2e démocrate le mieux classé. «Cela vous dit ce qui ne va pas avec le Sénat et ce qui ne va pas avec l’obstruction systématique.»

Les critiques républicains de la commission ont fait valoir que son objectif devrait être plus large et examiner la violence politique qui a eu lieu lors des manifestations de Black Lives Matter au cours de l’été.

La décision collective du GOP intervient au milieu des appels de certains démocrates à abolir l’obstruction systématique en tant qu’institution ou à modifier ses règles pour abaisser le seuil pour commencer le processus législatif. La Chambre a déjà adopté la proposition avec un certain nombre de républicains s’écartant des attentes de leur parti pour l’approuver.

“Il n’y a aucune excuse pour qu’un républicain vote contre cette commission”, a déclaré le sénateur Joe Manchin, qui soutient le panel mais veut aussi protéger l’obstruction contre les attaques démocrates pour la démolir.

Les sénateurs Mitt Romney et Lisa Murkowski sont les seuls républicains à se prononcer en faveur de la commission. La sénatrice républicaine modérée Susan Collins a indiqué qu’elle était disposée à accepter une version modifiée de la législation de la Chambre et a déclaré qu’elle s’efforçait d’amener les républicains à un compromis.

«Je veux voir une commission», a déclaré Collins mercredi. «Je travaille très dur pour obtenir des votes républicains.»

«Ce que nous voulons, c’est la fermeture», a déclaré Murkowski mercredi.

La révision de Collins répond à certaines préoccupations républicaines avec le projet de loi original, exigeant que le président nommé par les démocrates et le vice-président républicain du groupe «nomment conjointement» le personnel. Son amendement mettrait également fin à la commission 30 jours après la publication d’un rapport final, au lieu de 60 jours.

Cependant, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a rejeté le projet de loi comme un «exercice purement politique» et ne croit pas que la commission devrait survivre, décourageant ses collègues républicains de le soutenir.

“Ils aimeraient continuer à plaider l’ancien président, dans le futur”, a déclaré McConnell faisant référence à la persistance des démocrates dans le panel.

L’ancien président Donald Trump a critiqué la commission chargée d’enquêter sur les faits et les événements entourant et précédant l’insurrection du 6 janvier, affirmant que les déserteurs républicains trahissaient les intérêts de leur parti et de leurs électeurs pour une «chasse aux sorcières».

