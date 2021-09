Les républicains veulent que les électeurs pensent que les élections de rappel en Californie pourraient être volées

Alors que les sondages avant les élections de rappel au poste de gouverneur de Californie montrent que le gouverneur démocrate Gavin Newsom est plus susceptible de survivre à l’effort républicain, les élites du GOP – y compris Donald Trump lui-même – se tournent vers des affirmations sans fondement selon lesquelles le résultat serait entaché de fraude.

“Eh bien, c’est probablement truqué”, a déclaré l’ancien président sur Newsmax mardi en réponse à une question sur les sondages solides pour Newsom. « Ils envoient tous les bulletins de vote. Les bulletins de vote sont des bulletins de vote par correspondance.

“La seule chose pour laquelle ils sont bons, c’est de truquer les élections”, a poursuivi Trump. « Je prédis donc que c’est une élection truquée. Voyons comment cela se passe.

Les commentaires de Trump sur Newsmax sont intervenus quelques heures après que Tomi Lahren a fait des déclarations similaires sur Fox News. Notamment, sur aucun des deux réseaux, cette théorie du complot sans preuves n’a rencontré de recul.

Avec Gavin Newsom actuellement en hausse à deux chiffres dans les sondages de rappel, Tomi Lahren de Fox News déclare que “la seule chose qui sauvera Gavin Newsom est la fraude électorale”. Le reste du panel Fox sourit et hoche la tête avec elle. pic.twitter.com/k6eoNfsr7b – Justin Baragona (@justinbaragona) 7 septembre 2021

Il y a une raison pour laquelle les Trumps et les Lahrens du monde ne citent aucune preuve. Les bulletins de vote sont envoyés par la poste à chaque électeur actif inscrit, et le système comporte un certain nombre de mesures de sécurité, notamment la vérification de la signature et des codes-barres correspondant à des électeurs spécifiques, ce qui fait de la Californie l’un des nombreux États qui ont démontré que le vote par correspondance est sûr et sécurisé.

Mais le manque de preuves n’a pas empêché le leader apparent parmi les candidats républicains, l’animateur de talk-show Larry Elder, de faire une apparition sur Fox News et de suggérer que les démocrates se livrent à des « magouilles » visant à voler l’élection de Newsom.

« Les élections de 2020, à mon avis, étaient pleines de manigances. Et ma crainte est qu’ils essaient cela lors de cette élection ici et se souviennent », a déclaré Elder sur Fox News dimanche dernier, avant d’exhorter les gens à se rendre sur son site Web pour signaler « tout ce qui est suspect ».

Elder a fait écho à ces commentaires lors d’un événement de campagne mercredi, taquinant un effort à la Trump pour utiliser les tribunaux pour annuler les résultats des élections en cas de défaite.

Larry Elder, ce soir, donne l’impression qu’il va déclencher son propre kraken après le rappel du CA : « Nous avons des avocats tous mis en place, tous prêts à aller intenter des poursuites. Ils vont tricher, nous le savons. » pic.twitter.com/VQxgMnIt3b – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 9 septembre 2021

Il peut sembler étrange que les républicains s’énervent autant à propos d’une course contre les démocrates californiens, qui bénéficient d’un avantage d’inscription de près de 2 pour 1, détiennent tous les bureaux de l’État et n’ont pas perdu d’élections dans tout l’État depuis 15 ans. Et Newsom, qui a remporté 61,9% des voix en 2018, battrait presque certainement Elder dans un affrontement en tête-à-tête.

Mais en raison de la conception étrange du système de rappel californien, le contrôle républicain du gouvernement est dans le domaine du possible. Comme Shawn Hubler l’a récemment expliqué pour le New York Times, Elder pourrait renverser Newsom en tant que gouverneur même s’il ne gagne qu’une fraction du soutien de Newsom :

Le bulletin de vote pose aux électeurs deux questions : le gouverneur doit-il être révoqué ? Et si oui, qui devrait être le nouveau gouverneur ? Si la majorité des votants dit non à la première question, la seconde est sans objet. Mais si plus de 50% votent oui, le challenger avec le plus de votes devient le prochain gouverneur. Les critiques du rappel soutiennent qu’il s’agit d’un défaut majeur car 49,9% des électeurs pourraient théoriquement voter pour garder M. Newsom, et il pourrait toujours perdre et être remplacé par un challenger dont la pluralité constitue une fraction beaucoup plus petite d’électeurs. Une contestation judiciaire à cet effet est pendante devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit.

Un sondage de l’Université de Suffolk publié mercredi a révélé qu’environ 58% des électeurs enregistrés en Californie déclarent qu’ils souhaitent que Newsom continue à exercer ses fonctions de gouverneur. Mais des questions subsistent quant au nombre d’électeurs californiens qui rendront les bulletins de vote pour les élections inhabituelles hors année, et signe du sérieux avec lequel les démocrates prennent le rappel, le président Joe Biden prévoit de se rendre en Californie pour faire campagne pour Newsom la veille des élections.

La campagne de Elder a été largement négative. Il a critiqué les restrictions liées à la pandémie de Newsom sur les entreprises et le soutien aux mandats de vaccins, même si les sondages montrent que les Californiens soutiennent la politique de mandat de Newsom à une majorité de 2 contre 1. Centrer sa campagne sur une position aussi impopulaire serait un gros problème pour Elder dans une élection traditionnelle, mais l’est peut-être moins dans un concours où l’ordre du jour principal est de s’assurer qu’une majorité de ceux qui votent votent pour révoquer le gouverneur. .

Et si cela échoue, les républicains et les médias de droite qui les amplifient ont une police d’assurance – énervant leur base avec des allégations de tricherie démocrate.

Refuser d’accepter la défaite est devenu un élément central de la marque GOP

Au-delà des particularités de la Californie et de son système de rappel unique, l’importance plus large des républicains troquant les mêmes théories du complot de fraude électorale sans fondement que l’année dernière est ce qu’il dit sur la menace existentielle que le GOP Trumpified représente pour des élections libres et équitables.

Il y a un peu plus d’un an, j’ai écrit pour la première fois sur les attaques de Trump contre le vote par correspondance. J’ai demandé aux lecteurs d’imaginer un scénario de nuit électorale où Trump a déclaré prématurément la victoire, citant de prétendues irrégularités avec des votes par correspondance – un scénario qui s’est en fait joué des mois plus tard et, après l’épuisement des options légales de Trump, a culminé avec l’insurrection du 6 janvier. Hier et aujourd’hui, le problème pour les républicains n’est pas que le vote par correspondance soit propice à la fraude – ce n’est pas le cas – mais qu’en facilitant le vote des gens, ils pensent (peut-être à tort) qu’il leur est plus difficile de gagner. élections. Au lieu d’essayer d’élargir leur base, les républicains changent les règles du jeu pour rendre plus difficile le vote des gens.

La violence et le chaos de l’insurrection ont incité des républicains de premier plan comme le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-CA) à mettre brièvement la lumière du jour entre eux et Trump, mais l’ancien président est resté populaire auprès de la base républicaine et est actuellement le favori du GOP 2024. nomination présidentielle.

Au lieu de se distancer de ses mensonges sur les élections, les républicains de plusieurs États, dont le Texas et la Géorgie, ont adopté au cours des mois écoulés depuis janvier des lois inspirées de ces mensonges pour restreindre le vote. Pendant ce temps, les républicains de l’Arizona ont ouvert un nouveau front sur la guerre du GOP contre des élections libres et équitables avec un « audit » partisan des résultats des élections de 2020 qui devrait bientôt aboutir à une tempête de désinformation visant à alimenter les mensonges de Trump.

Contrairement au Texas, à la Géorgie et à l’Arizona, la Californie est un État bleu où Trump n’a pratiquement aucune chance de gagner en 2024. Et pourtant, même ici, semer le doute sur les élections américaines fait désormais partie de l’orthodoxie du GOP. C’est une mauvaise nouvelle pour la démocratie américaine.

