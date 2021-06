Les requins ont presque disparu il y a 19 millions d’années, selon une étude 10z viral

Environ 90 % des requins semblent avoir mystérieusement disparu il y a 19 millions d’années (Crédits : Brad Leue/Barcroft Media via .)

Presque tous les requins du monde ont mystérieusement disparu il y a 19 millions d’années lors d’un événement d’extinction qui a déconcerté les chercheurs.

On pense que 90% des requins ont disparu dans l’événement, avec ceux qui restent beaucoup moins diversifiés en taille, forme et structure. Mais les scientifiques ne savent pas pourquoi.

Ce que l’on sait, c’est que les requins ne se sont jamais remis de la mort, ce qui, selon les chercheurs, était encore plus catastrophique, bien que beaucoup plus lent, que le déclin actuel provoqué par l’homme.

Les scientifiques américains Elizabeth Sibert et Leah Rubin ont découvert l’événement d’extinction en étudiant deux anciens échantillons de carottes de sédiments prélevés dans le Pacifique Nord et Sud dans les années 1980 et 1990.

Ils ont recherché dans les échantillons, prélevés au plus profond des fonds marins, de vieilles dents et écailles de requin qui tombent naturellement au fond de l’océan.

Ces écailles et dents tombées sont lentement enfouies sous de nouvelles couches de sédiments, créant des instantanés des créatures qui vivaient dans l’océan il y a des millions d’années. En comparant différentes couches, les scientifiques peuvent se faire une idée de l’évolution de la biodiversité.

Rubin a déclaré à la publication technique Ars Technica: “Les denticules dermiques offrent une fenêtre incroyable sur le passé de ces prédateurs marins anciens et insaisissables et donc sur l’état des écosystèmes océaniques à travers le temps.”

Selon les échantillons, les requins étaient abondants jusqu’à il y a environ 19 millions d’années, lorsque le nombre et le type de dents et d’écailles ont chuté.

En l’absence d’événements climatiques connus à l’époque pour expliquer le déclin, les scientifiques sont incapables de le comprendre.

Mais ils pensent que le mystère sera résolu avec plus de recherches et d’échantillons de sédiments.

Sibert a déclaré à Ars: “L’un des défis de cette recherche particulière est” ce qui est arrivé aux requins à ce moment-là et pourquoi y a-t-il eu cette mort massive? ” La réponse est « nous ne savons vraiment pas pour le moment ».

Ce qui est certain, c’est que les espèces de requins connaissent un déclin beaucoup plus rapide aujourd’hui à cause d’actions humaines comme la surpêche, selon les chercheurs marins Catalina Pimiento et Nicholas Pyenson.

Ils ont écrit dans la revue Science, qui a publié l’étude de Sibert et Rubin : « Malgré les récentes améliorations des actions de conservation, peu de pays imposent des restrictions qui ciblent les requins océaniques.

‘[Ancient] les communautés de requins ne se sont jamais remises d’un mystérieux événement d’extinction il y a 19 millions d’années ; le sort écologique de ce qui reste est désormais entre nos mains.



