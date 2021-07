Les réseaux corrompus refusent de corriger le mensonge ignoble de Biden sur les droits de vote ⋆ 10z viral

Mercredi, les trois émissions matinales du réseau ont échoué à leur audience car elles ont refusé de vérifier un mensonge flagrant de Joe Biden selon lequel les efforts du GOP dirigés par l’État pour adopter des lois sur la sécurité du vote sont les “test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile.“C’est manifestement faux, mais non seulement ABC, CBS et NBC ne l’ont PAS vérifié, mais ils ont promu les mensonges, acclamant le démocrate “passionné”.

Voici la déclaration de Biden qui a tellement excité les réseaux: “Nous sommes confrontés au test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile.” Bien sûr, cette déclaration ridicule ignore les lynchages, les sondages, les tests d’alphabétisation et d’autres actes de terreur anti-vote flagrants. Mais les réseaux s’en moquent.

ABC et NBC ont mené leurs programmes avec la citation. Le co-animateur de Good Morning America, George Stephanopoulos (un ancien membre du Parti démocrate) s’est exclamé : « L’épreuve de force des droits de vote…. Le président Biden dénonce les efforts menés par les républicains pour restreindre le vote. »

La journaliste Cecilia Vega ressemblait à un communiqué de presse alors qu’elle poussait la comparaison absurde: “Dans le berceau de la démocratie américaine, Philadelphie, le président Biden prononçant sa condamnation la plus énergique tout en comparant les efforts menés par les républicains pour restreindre le vote au sud de Jim Crow.” Vega a ensuite joué le clip du Président mentant.

Sur NBC’s Today, après avoir souligné la citation de Biden, Halle Jackson a jugé le démocrate “passionné”, en disant: “Le président, passionné et pointu, exigeant la fin de la récente vague de projets de loi de vote restrictifs soutenus par le GOP.

Sur CBS This Morning, la co-animatrice invitée Adrianna Diaz a ouvert l’émission en paraphrasant Biden: “Le président Biden dit que les tentatives républicaines de restreindre le vote sont le test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile.” Plus tard, elle a de nouveau vanté sans critique la fausse affirmation : « Le président Biden condamne les efforts des républicains pour restreindre l’accès au vote, le qualifiant de test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile.

Jamais dans l’émission Diaz n’a souligné la fausseté de la déclaration. Cependant, l’ancien secrétaire à l’Éducation Bill Bennett n’accepterait pas à la légère l’ignorance historique du président. Apparaissant dans le Special Report de mardi, il a présenté les faits dont les réseaux ne se soucient pas :

Le président des États-Unis et son personnel ne connaissent aucune histoire. Sous Jim Crow, vous ne pouviez pas voter du tout si vous étiez une personne noire. Vous ne pouviez pas obtenir une éducation. Vous ne pouviez pas postuler pour certains types d’emplois. Si vous regardiez dans le mauvais sens, vous pourriez être lynché. S’il vous plaît, un peu de modestie ici dans vos caractérisations et un peu de réalisme.

Faits, réalité. Ce sont des concepts étrangers à ABC, CBS et NBC.

