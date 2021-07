Les réseaux défendent VLA !, avec tout contre Andrea Escalona | Instagram

Avec tout contre Andrea Escalona !, les réseaux sociaux sont sortis pour défendre Viens la joie et ils l’ont fait avec tout, car apparemment les internautes n’ont pas trouvé les mots de la fille de Magda Rodríguez pour célébrer le triomphe du programme Hoy.

Image de balise Andrea Escalona profité de la publicité qui parlait de la bonne note que le Programme d’aujourd’hui et il souligne qu’il est à 86% sur Venga La Alegría pour ajouter une phrase qui parle des imitateurs de “noyade”, faisant référence à la compétition de l’étoile du matin de Televisa.

Ne vous inquiétez pas d’être copiés : les corbeaux qui veulent copier les canards se noient lorsqu’ils entrent dans l’eau, a écrit la nièce d’Andrea Rodríguez Doria.

Les propos d’Escalona n’ont pas plu aux internautes, qui n’ont pas tardé à rappeler à l’animatrice et actrice que beaucoup d’entre eux la connaissaient grâce à sa participation à La Academia de Venga La Alegría, alors ils ont assuré qu’elle ne devrait pas parler comme ça de la Matin.

Cependant, le chanteur n’est pas non plus resté silencieux et a assuré qu’à cette époque TV Azteca était très différent de ce qu’il y a aujourd’hui, qu’ils étaient d’autres producteurs, chefs d’orchestre et situation, rien à ce qu’il est aujourd’hui.

Andrea Escalona a déclaré qu’elle était fière de sa carrière, d’avoir fait partie de TV Azteca, Estrella TV, Televisa et plus encore et a assuré que c’est grâce à son travail et non à être un parent de …, désignant tous ceux qui disent c’est ce qui est pour sa mère Magda Rodríguez.

C’est le journaliste Alex Kaffie qui a souligné que Venga La Alegría n’avait dépassé le programme Hoy qu’un jour avec une différence de .3 en points d’évaluation. Le Méchant des Spectacles a assuré que le rêve n’a pas duré longtemps ; Cependant, le matin d’Azteca continue de se battre.