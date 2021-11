Les réseaux ignorent le sondage SHOCK : 48 % disent que Biden n’est pas mentalement apte à être président

Quelques jours seulement après que les réseaux aient cédé et couvert le dernier sondage révélant que la popularité de Joe Biden s’effondrait jusqu’au sommet des années 30, ABC, CBS et NBC ont repris mercredi et ignoré une nouvelle enquête choquante révélant qu’une pluralité d’Américains pensent que Joe Biden n’est pas « mentalement apte » à être président et seulement 40 % pensent qu’il est « en bonne santé ».

Malgré un temps d’antenne combiné de six heures, Good Morning America d’ABC, CBS Mornings et Today de NBC ont évité mercredi la mauvaise nouvelle pour Biden. Politico/Morning Consult a publié son sondage et voici un résumé de leurs conclusions :

Les électeurs doutent de plus en plus de la santé et de la forme mentale du président Joe Biden, l'homme le plus âgé à avoir jamais prêté serment à la Maison Blanche, selon un nouveau sondage POLITICO/Morning Consult. Seuls 40% des électeurs interrogés étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle Biden « est en bonne santé », tandis que 50% n'étaient pas d'accord. Cet écart de 10 points de pourcentage – en dehors de la marge d'erreur du sondage – représente un changement massif de 29 points depuis octobre 2020, lorsque Morning Consult a sondé la question pour la dernière fois et a découvert que les électeurs pensaient que Biden était en bonne santé avec une marge de 19 points. Lorsqu'on leur a demandé si Biden était en bonne forme mentale, les électeurs sont presque également répartis, avec 46% disant qu'il l'est et 48% en désaccord. Mais cette marge négative de 2 points contraste fortement avec les chiffres de Biden en octobre dernier, lorsque les électeurs pensaient qu'il était mentalement en forme avec une marge de 21 points.

En septembre, Biden s’est figé en oubliant le nom du Premier ministre australien alors qu’il parlait au Britannique Boris Johnson et à l’Australien Scott Morrison. Le président confus a trébuché : « Merci, Boris et [pause] Je veux remercier ce gars là-bas. Merci beaucoup, mon pote. Les réseaux, bien sûr, l’ont ignoré.

Maintenant, ce n’est pas comme si les réseaux n’avaient pas fait de battage publicitaire pour trouver Trump irrationnel ou peut-être instable. Dans une étude du 26 octobre 2021 que j’ai écrite pour NewsBusters, j’ai noté que le 2 août 2017, Chip Reid avait claironné : « 62 % des Américains disent que le président n’est pas honnête. Soixante et onze pour cent disent qu’il n’est pas équilibré.

Le 27 septembre 2017, CBS Evening News, Dean Reynolds a utilisé un autre sondage Quinnipiac pour annoncer : « 57 % des électeurs désapprouvent la gestion du travail par M. Trump. Cinquante-six pour cent le trouvent inapte à servir, et 51 pour cent disent qu’ils sont gênés de l’avoir comme président.

Les réseaux font de leur mieux pour cacher la mauvaise nouvelle sans relâche pour Biden, que ce soit sur sa compétence ou sa popularité. Mais comme cela devient de plus en plus clair, leur stratégie ne fonctionne pas.

