Les réseaux notent à peine le retour de Facebook de Biden, les stocks s’effondrent ⋆ 10z viral

Lundi soir, les «trois grands» réseaux ABC, CBS et NBC ont joué le rôle de professionnels des relations publiques pour la Maison Blanche en les aidant à minimiser la volte-face du président Biden selon laquelle Facebook «tue des gens» avec de la désinformation et le pitoyable jour à Wall Street au milieu des nouvelles alarmes libérales sur la nécessité de ramener les restrictions de Covid.

Sans surprise, personne n’a défendu le premier amendement, la liberté d’expression ou l’importance de ne pas criminaliser la dissidence avec un total combiné d’une minute et 49 secondes sur la messagerie mixte de Biden (et une minute et neuf secondes sur l’économie).

NBC Nightly News était de loin le pire, car le renversement de Biden n’a recueilli que 19 secondes et la chute du marché boursier n’a vu que cinq secondes.

Le correspondant national Miguel Almaguer s’est faufilé dans un signe de tête de Biden dans la seconde moitié de son segment sur les dernières nouvelles sur les coronavirus (cliquez sur « développer »):

MIGUEL ALMAGUER : Le combat pour faire vacciner davantage d’Américains est aussi un combat contre la désinformation. Le président revient maintenant sur ses commentaires après avoir pointé du doigt Facebook vendredi. PRÉSIDENT JOE BIDEN : J’espère que Facebook, au lieu de le prendre personnellement, dira d’une manière ou d’une autre que Facebook tue des gens, qu’ils feront quelque chose contre la désinformation.

Et sur le marché boursier, l’ancre Lester « l’équité est surfaite » Holt l’a taquiné au sommet, mais lorsqu’il s’agissait de l’heure officielle, les cinq secondes menaient au rapport d’Almaguer : une résurgence.

Le CBS Evening News n’était pas beaucoup mieux avec 34 secondes sur Biden et 16 secondes sur les actions (moins les taquineries). Habituellement une indication qu’une histoire serait suffisamment importante pour recueillir un segment complet (ou presque), l’ancre Norah O’Donnell a taquiné les deux histoires, mais ni l’une ni l’autre ne l’ont été.

Et O’Donnell’s Biden tease, il s’est avéré peu critique d’une manière qui ne serait certainement pas arrivée sous Donald Trump: « Biden contre Facebook. Après que le président a accusé le géant des médias sociaux d’avoir tué des personnes avec de la désinformation sur les vaccins, le retour en arrière alors qu’il appelle Facebook à faire plus. »

Quelques secondes plus tard dans son récapitulatif des nouvelles, O’Donnell a ajouté que Biden a donné un « renversement impressionnant » et l’a défendu en affirmant que Biden “a dit qu’il voulait blâmer un petit nombre de mauvais acteurs sur la plate-forme de médias sociaux.”

Avec le chyron « Biden clarifie les commentaires sur la désinformation de Covid », Le correspondant principal de la Maison Blanche, Ed O’Keefe, a terminé son rapport sur l’administration appelant les pirates informatiques chinois avec le désastre Facebook de Biden :

Pendant ce temps, le président a clarifié aujourd’hui les commentaires qu’il a faits vendredi sur les sociétés de médias sociaux comme Facebook qui permettent la propagation de la désinformation sur la pandémie. Il a dit que les sites « tuent des gens ». Eh bien, l’entreprise a reculé et aujourd’hui, le président a clarifié que ce sont les mauvais acteurs qui diffusent de la désinformation sur les réseaux sociaux qui sont à blâmer, pas n’importe quelle entreprise.

Sur le marché boursier, la seule mention formelle du journal télévisé est venue en haut de l’émission d’O’Donnell :

Le marché boursier a connu sa pire journée depuis des mois, craignant qu’une poussée en plein été entraînée par la variante delta hautement contagieuse n’entraîne un autre ralentissement économique mondial. Le Dow Jones a chuté, les compagnies aériennes, les hôtels, les banques et les compagnies pétrolières subissant toutes des pertes.

Bien que ce soit loin d’être un compliment, l’émission World News Tonight d’ABC est arrivée en tête dans le département du temps avec une minute et 15 secondes sur le retour en arrière sur Facebook et 48 secondes sur l’économie.

L’animateur David Muir a commencé par dire que Biden “revenait en arrière après ce qu’il avait dit à propos de Facebook vendredi”, mais s’est vanté d’être « clairement frustré par la quantité de désinformation sur le virus et les vaccins sur les réseaux sociaux. »

Après avoir joué ce que Biden a dit vendredi, il a lancé à la correspondante de la Maison Blanche Rachel Scott (cliquez sur “développer”) :

MUIR : Interrogé sur Facebook, il a dit qu’ils tuaient des gens. Alors, passons directement à Rachel Scott d’ABC à la Maison Blanche parce que, Rachel, nous avons entendu un ton différent de la part du président aujourd’hui. Sûrement toujours contrarié, frustré par la désinformation qui circule, mais ne vise plus directement Facebook. SCOTT : Oui, et aujourd’hui, les commentaires du président exaspèrent Facebook et aujourd’hui, le président est revenu en arrière, disant que c’est la désinformation sur Facebook qui tue les Américains, pas la société de médias sociaux elle-même. Le président a ajouté qu’au lieu de le prendre personnellement, Facebook devrait réprimer les mauvaises informations sur les vaccins. Mais ce soir, Facebook dit qu’ils ont fait exactement cela. Un porte-parole nous dit qu’ils ont pris des mesures agressives pour supprimer plus de 18 millions d’informations erronées sur le site, allant même jusqu’à renvoyer les récidivistes.

Quelques minutes plus tard, Muir est allé à l’économie, qui a connu son «pire jour de l’année… au milieu de la flambée alarmante des cas de Covid[.]”

La correspondante en chef des affaires et de l’économie, Rebecca Jarvis, a rapporté que la baisse était attribuée à Wall Street “question[ing] une partie de l’optimisme économique entourant les réouvertures », mais sinon dit de ne pas s’inquiéter parce que “ce pécule… devrait encore être plus élevé sur l’année avec le S&P 500 en hausse de 13% depuis le début de l’année.”

