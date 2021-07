Les réseaux ont ignoré l’indice de misère croissant sous Biden pendant des mois Month 10z viral

Les téléspectateurs qui regardent les réseaux ABC, CBS ou NBC depuis le 1er février n’ont probablement rien entendu à propos d’un indice en hausse indiquant que les Américains se sentent moins bien sous le président Joe Biden.

Issues & Insights a publié un rapport sur l’indice de la misère, une mesure lancée sous le président Lyndon Johnson qui combine le taux de chômage et le taux d’inflation. L’idée est que “le chômage et l’augmentation rapide du coût de la vie produisent une misère palpable dans le pays”. La mesure a culminé au « début des blocages de COVID-19, passant de 5,94 à plus de 15 en un mois avec la flambée du chômage », a déclaré Issues & Insights. Cependant, « elle s’est rapidement dissipée, car l’économie sous [former President Donald] Trump a rebondi plus vite que les soi-disant experts ne l’avaient prédit. À la fin du mandat de Trump, « l’indice de misère était redescendu à 7,7 ». Mais une “chose amusante s’est produite depuis”, selon Issues & Insights. L’indice de la misère “a grimpé chaque mois depuis que Joe Biden a été président”. L’indice de misère a atteint 11,3 en juin, « plus élevé qu’il ne l’a été (avant la pandémie) depuis la Grande Récession. C’est également plus élevé que la moyenne de 9,2 après la Seconde Guerre mondiale », selon Issues & Insights.

Une recherche Nexis menée par MRC Business a révélé que l’indice de la misère en hausse n’a reçu aucune couverture d’ABC, CBS et NBC du 1er février au 16 juillet. Il y a peut-être une raison politique néfaste pour les réseaux de jeter l’indice sous le tapis proverbial. Sous Trump, la moyenne de l’indice entre janvier 2017 et décembre 2020 était de 6,9 ​​»,le troisième plus bas de tous les présidents d’après-guerre“, a déclaré Issues & Insights. D’autre part, en quelques mois seulement de l’administration Biden, la moyenne de l’indice est de 9,05, soit 2,15 points de plus que la moyenne de Trump pour l’ensemble de son mandat. [Emphasis added.]

Issues & Insights a cassé le pic de l’indice de la misère sous Biden: “En février, il est passé à 7,9, puis est passé à 8,6 en mars.” Il a poursuivi: “Le mois dernier, l’indice de la misère a atteint 11,3, alors que le taux d’inflation mensuel a grimpé à 5,4% tandis que le taux de chômage a légèrement augmenté à 5,9%.” Le point de vente a blâmé les pics du plan de relance irresponsable de Biden et de la “prime au chômage extrêmement malavisée”, qui a fait qu’être au chômage semblait “plus lucratif que de percevoir un chèque de paie”. Il a également déclaré que les Américains « pourraient ne pas ressentir le pincement de l’indice de misère parce que [taxpayer-funded] les chèques du gouvernement agissent comme un baume temporaire. Cela suggère que les Américains ressentiront la piqûre une fois que le robinet du gouvernement sera enfin fermé.

L’indice d’optimisme économique IBD/TIPP a également chuté “de 2,1 points à 54,3 en juillet, le plus bas depuis février”, pour aggraver les choses. Pendant ce temps, la mesure du stress financier du sondage a grimpé. “Le sondage a également révélé que le soutien du public à la gestion de l’économie par Biden avait pris un coup”, a conclu Issues & Insights.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212-664-6192) et tenez-les responsables de la censure du pic de l’indice de misère sous Biden.