Les réseaux parlent et ne sont pas d’accord

in

Au lendemain d’un combat irrégulier, pour une ceinture irrégulière, entre deux rivaux irréguliers et qui n’a duré que deux minutes et demie du premier tour, il faut écouter le jugement des réseaux sociaux. Et les fans, lorsqu’il s’agit de réagir à ce KO de David Morrell sur Mario Cazares, sont surpris par l’absence de coïncidences.

Certains attribuent toute l’importance du procès aux coups portés au cou du Mexicain par le Cubain, tandis que d’autres les justifient et il y a ceux qui ne savent pas directement de quoi parle l’expression “coups de lapin” dans la boxe professionnelle.

Dans cette vidéo, nous analysons l’histoire d’un combat qui « n’aurait pas dû » avoir lieu entre deux rivaux qui, pour des raisons différentes, se sont vu confier la tâche de se battre pour le championnat d’une division qui a déjà un propriétaire. Un combat que pour la brièveté il est impossible d’évaluer en tant que tel et qui a laissé comme détail le plus pertinent une série de coups de lapin que tous les connaisseurs de ce sport ramènent d’amers souvenirs en raison des ravages que ce type de coups illégaux a causés en beaucoup de combattants.

On a aussi commenté la réaction des réseaux sociaux et le rôle des deux rivaux, au final, deux victimes du maniement absurde d’une boxe professionnelle capable de créer des championnats du monde là où ce n’est pas nécessaire et de distribuer des ceintures pour ceux qui en ont besoin sans assister aux mérites ou crédits appropriés à l’importance d’un titre mondial.