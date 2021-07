Les réseaux sociaux d’Activision Blizzard se taisent après un procès

Image : Activision Blizzard / Kotaku

Les comptes de médias sociaux liés à Activision Blizzard et à ses diverses propriétés ont cessé de publier à la suite du procès en Californie contre le principal conglomérat de jeux vidéo devenu public.

Depuis que l’on a appris mercredi que l’État de Californie poursuit Activision Blizzard pour un prétendu abus généralisé de ses employées, les flux Twitter officiels de Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, World of Warcraft et bien d’autres sont devenus complètement silencieux. Comme ces pages sont régulièrement mises à jour avec de nouveaux contenus et interagissent avec les fans, beaucoup voient leur obscurité comme une tentative évidente de rester à l’écart des projecteurs et d’éviter davantage de dommages à la réputation.

Les propres comptes Twitter d’Activision et de Blizzard, ainsi que ceux de filiales comme Infinity Ward, King, Raven Software, Sledgehammer Games et Treyarch, ont également fait vœu de silence. Les pages Facebook et Instagram pertinentes pour les jeux et studios susmentionnés sont également dépourvues de mises à jour récentes. Bien sûr, il est un peu plus difficile de repérer les pannes évidentes sur ces pages au niveau de l’entreprise en raison de leur publication moins fréquente que celles de franchises spécifiques.

Cela n’a naturellement pas empêché d’anciens employés d’Activision Blizzard, dont beaucoup de femmes, d’utiliser les médias sociaux à la fois pour exprimer la douleur provoquée par le comportement répréhensible détaillé dans le procès et pour partager leurs propres histoires sur leurs expériences au sein de l’entreprise.

« Mettez de côté votre amour pour les produits et l’univers fictif de l’entreprise pendant un instant et réfléchissez à ceci : j’ai vu mes collègues féminines être rétrogradées pour des grossesses et des problèmes de santé des femmes en raison de leur” incapacité à répondre aux exigences du travail “, ” graphique L’artiste design Shaynuh Chanel a écrit jeudi, ajoutant: “Je me suis senti seul et j’ai minimisé ma douleur pendant longtemps, j’espère que personne d’autre ne devra plus faire ça. C’est à nous de parler. »

La direction d’Activision Blizzard se démène dans les coulisses pour devancer le procès. Les e-mails internes vus par Kotaku portent un air de contrition précipitée tandis que la société rejette simultanément les accusations dans des déclarations publiques. Chez Kotaku, nous n’avons pas eu de nouvelles des relations publiques d’Activision Blizzard depuis mercredi, bien que nous ayons contacté la société avec chaque article ultérieur que nous avons publié.

S’il y a un côté positif au manque actuel de présence d’Activision Blizzard sur Twitter, c’est que les pauvres gestionnaires de communauté et les stagiaires des médias sociaux qui les dirigent n’ont pas à faire face au déluge de critiques absolument méritées visant les responsables de leurs actions odieuses. . Pour l’instant, ces comptes sont les sentinelles silencieuses d’une entreprise luttant désespérément pour maintenir une façade en ruine de statu quo.