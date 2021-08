Les réservations augmentent après que plus de pays de la liste verte ont été ajoutés pour les voyages | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Hays Travel a enregistré une augmentation de 193% des réservations du jeudi au vendredi. A partir de 4h du matin dimanche, les vacanciers doublement piqués revenant de France ne sont plus obligés de se mettre en quarantaine.

Les nouveaux pays ajoutés à la liste verte sont l’Autriche, l’Allemagne, la Lettonie, la Norvège et la Slovaquie.

D’autres pays seront ajoutés à la liste orange, notamment l’Inde, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Qatar.

Cependant, le secrétaire aux transports Grant Shapps n’a pas exclu la possibilité que les pays passent de la liste orange à la liste rouge à l’avenir.

Dame Irene Hays, présidente de Hays Travel, a déclaré: “Ce que nous avons vu au cours des deux dernières semaines, ce sont beaucoup de demandes de renseignements et nous avons donc eu beaucoup de gens qui étaient prêts à les réserver.”

Elle a déclaré à Sky News: «Tant que les gens font attention à l’endroit où ils réservent, l’agent de voyages s’occupera des deux choses les plus importantes – l’une est leur santé et leur sécurité, et la seconde est leur sécurité financière.

“Juste pour dire qu’en ce moment, nous verrons certains des meilleurs prix que nous ayons vus depuis des années.”

Steve Heap, directeur général de Jet2 a commenté l’augmentation de 250% des réservations de Jet2 dans les pays qui ont été ajoutés aux pays des listes orange et verte.

Il a déclaré au Daily Mail: “La dernière révision des feux de circulation du gouvernement britannique arrive juste à temps pour la haute saison estivale.

“Il n’est pas surprenant de voir une augmentation soudaine des réservations vers des destinations figurant sur les listes verte et orange, car nous savons qu’il existe une énorme demande de la part des vacanciers qui ont hâte de partir.”

Cela intervient après que le Mail on Sunday a révélé que les deuxièmes jabs pour les jeunes ont été réduits à six semaines pour leur permettre de partir en vacances à l’étranger pendant l’été.

Cependant, certaines agences de voyages ont critiqué le nombre de pays figurant sur la liste verte.

Tim Alderslade, directeur général d’Airlines UK, a déclaré : « Parallèlement à la poursuite des tests coûteux et à une extension beaucoup plus petite qu’espéré de la liste verte – ce qui a moins de sens de jour en jour, étant donné où nous en sommes avec le programme de vaccination – c’est encore un coup dur pour le secteur et les familles désespérées de s’enfuir.

“Le Royaume-Uni continue de s’ouvrir beaucoup plus lentement que le reste de l’Europe.”