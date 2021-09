Les réservations d’auberges pour routards explosent avant Durga Puja, Diwali ! Comment trouver un logement abordable en cette période des fêtes

Séjourner dans une auberge de jeunesse en Europe est devenu un tournant pour Pankaj Parwanda, co-fondateur de goSTOPS, car il a senti l’opportunité de répondre à un besoin important du marché : amener des auberges de jeunesse en Inde. (Image : goSTOPS, Bir)

Gros coup de pouce à la confiance des jeunes routards en Inde ! La demande d’auberges pour routards en cette saison des fêtes connaît une énorme augmentation avec des réservations en hausse de 50 à 60 %. Les voyages peuvent ouvrir des tournants dans la vie, c’est pourquoi les jeunes Indiens adorent opter pour les meilleures auberges de jeunesse pour s’épanouir avec leur genre de « tribu » !

Comment trouver un logement abordable était facile à décider avant COVID-19. En fait, il fut un temps où tous les voyageurs pouvaient planifier leurs voyages sans tracas. Pour les étudiants et les jeunes voyageurs, la pandémie a ébranlé leurs listes de souhaits de voyage comme jamais auparavant.

La sécurité et l’abordabilité sont devenues encore plus importantes, c’est pourquoi la saison des fêtes voit maintenant un changement intéressant dans leurs préférences – de la façon dont ils voyagent à l’endroit où ils se dirigent maintenant.

Les questions courantes liées aux auberges de jeunesse en Inde sont les suivantes : Les auberges de jeunesse pour routards sont-elles sûres en Inde ? De combien d’argent avez-vous besoin pour être un routard ?

Séjournez dans un dortoir pour routards sûr et régulièrement désinfecté

Vous vous demandez ce qu’il faut pour être un routard en Inde ?

Selon Pankaj Parwanda, « Avec des taux de vaccination supérieurs à 50 % à 69 crore de personnes désormais vaccinées avec leur premier vaccin, nous assistons à un retour de la confiance des voyageurs. Mais la sécurité et l’hygiène ont pris la priorité absolue dans l’esprit du voyageur, atteignant un point où elles sont devenues non négociables. Les voyageurs recherchent un logement abordable qui ne les laisse pas s’inquiéter de ces aspects. Ils préfèrent rester dans un dortoir sûr et régulièrement désinfecté plutôt que dans des chambres privées dangereuses et insalubres. »

Séjourner dans une auberge de jeunesse en Europe est devenu un tournant pour Pankaj Parwanda, co-fondateur de goSTOPS, car il a senti l’opportunité de répondre à un besoin important du marché : amener des auberges de jeunesse en Inde. En termes simples, cela signifiait que les jeunes du pays seraient en mesure d’accéder à un logement abordable et de haute qualité qui était auparavant hors de leur portée. Sa vision des affaires est simplement la suivante : le jeune voyageur indien mérite la meilleure expérience d’hébergement, où qu’il aille, sans avoir à augmenter son budget.

En effet, la pandémie a mis un terme à l’industrie du voyage, les gens étant initialement confinés chez eux. Cependant, avec la situation de Covid en mode de reprise, le pays revient sur la pointe des pieds à la normale tout en suivant les protocoles de sécurité covid.

Privilégiez les destinations praticables en cette période des fêtes

Pankaj Parwanda souligne que goSTOPS a connu une augmentation significative des demandes de renseignements et des réservations dans les métros et les mini-villes de métro, en particulier dans les destinations praticables avec près de 1000% d’augmentation de la demande.

Optez pour des réservations flexibles avec des options d’annulation sans tracas

Il y a également un changement significatif vers les personnes préférant les réservations flexibles car les réservations rigides avec une politique d’annulation stricte ne fonctionnent pas pour elles.

Les lieux de loisirs insolites montent en puissance

« La saison des fêtes s’avère être une aubaine pour nous. Au cours des derniers jours, nous avons commencé à recevoir de nombreuses demandes de renseignements pour les semaines de festival autour de Ganesh Chaturthi, Durga Puja et Diwali, avec une augmentation de 50 à 60% des réservations quotidiennes. Une tendance importante à observer est la préférence croissante des voyageurs et les demandes de réservation pour des destinations de loisirs décalées, en raison des risques moindres de surpopulation car elles ne sont pas si populaires sur les listes de seaux des voyageurs. Des destinations telles que Jaipur et Udaipur sont les préférées des voyageurs et Pushkar est en train de devenir le choix préféré des voyageurs. Les villes d’affaires telles que Mumbai, Amritsar et Delhi ont également extrêmement bien réussi », observe Pankaj Parwanda.

Notamment, une tendance clé qui attire l’attention de Parwanda est le changement saillant des préférences des voyageurs de la nature à la culture ou plus précisément, des collines aux plaines.

Les collines sont une destination préférée des jeunes Indiens

Il ajoute. « Au cours de Ganesh Chaturthi, nous avons assisté à une poussée vers les plaines alors que les gens se précipitaient pour profiter des averses de mousson. Compte tenu des glissements de terrain formidables qui ont frappé les zones vallonnées, il y a eu une baisse notable des réservations vers les stations de montagne par ailleurs populaires telles que Manali. Cependant, avec le début de la saison de Diwali, les collines ont repris après les glissements de terrain, en particulier dans les endroits pittoresques de l’Uttarakhand et de l’Himachal. Leh, un magnifique désert dépourvu de pluies, continue de se porter fabuleusement bien en cette saison, même malgré les pluies et les glissements de terrain. »

Les masques faciaux et les protocoles de sécurité se sont pleinement intégrés à notre vie quotidienne, cela ne fait aucun doute. Mais il y a quelque chose dans les voyages qui continue de plaire aux Indiens. Et en cette période des fêtes, rien n’arrête le nombre croissant de réservations de voyages et de réservations. Restez en sécurité, voyagez en toute sécurité et rappelez-vous qu’aucun pays n’est encore sorti du bois !

