Les réservations de jab Covid-19 dépassent le million en deux jours

Plus d’un million de vaccins Covid-19 ont été réservés en seulement deux jours après que le NHS a ouvert son programme de vaccination à tous les adultes restants en Angleterre.

Un total de 1 008 472 rendez-vous ont été organisés vendredi et samedi via le service de réservation, a déclaré NHS England – une moyenne de plus de 21 000 par heure, ou six par seconde.

Le chiffre complet est probablement plus élevé car il n’inclut pas les rendez-vous dans les services de vaccination locaux dirigés par un médecin généraliste ou les personnes recevant le vaccin dans les centres sans rendez-vous.

Le NHS a maintenant administré environ 62 millions de doses depuis que Margaret Keenan est devenue le premier membre du public à recevoir un jab le 8 décembre.

Quatre adultes sur cinq ont maintenant reçu leur premier vaccin, selon les chiffres du NHS England – trois sur cinq ayant les deux.

La directrice de Public Health England Covid-19, le Dr Susan Hopkins, a déclaré dimanche qu’elle espérait que toutes les personnes de plus de 40 ans pourraient se faire vacciner avant l’assouplissement complet des restrictions de verrouillage prévu pour le 19 juillet.

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré: «C’est fantastique de voir autant de jeunes se manifester pour jouer leur rôle, se protéger, protéger leurs amis et leur famille – près de neuf millions de personnes dans la vingtaine et la trentaine ont maintenant reçu leur première dose . “

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: “C’est superbe de voir l’enthousiasme continu des jeunes pour les vaccins à travers le pays.”

Il a ajouté : « Il est vital que nous nous appuyions sur cet élan pour les deuxièmes doses afin que les gens aient la protection la plus complète possible. »

M. Hancock a déclaré qu’il était “ravi” après que Snapchat, Reddit, TikTok et YouTube se soient associés au gouvernement et au NHS dans le but d’encourager davantage de jeunes à se faire vacciner.

Des centaines de personnes ont formé de longues files d’attente au stade de Tottenham Hotspur à Londres dimanche, après l’ouverture de centres pop-up similaires au stade olympique, à Stamford Bridge, au Charlton Athletic FC, à Selhurst Park et au Crystal Palace Athletics Center le “Super samedi”.

Boris Johnson avait prévu lundi la fin de toutes les restrictions légales sur les coronavirus dans sa feuille de route pour faciliter le verrouillage de l’Angleterre, mais a retardé jusqu’au 19 juillet en raison de préoccupations concernant la variante Delta qui se propage rapidement.

Un assouplissement mineur aura lieu à la place pour supprimer le plafond de 30 personnes pour les mariages, les lieux étant plutôt invités à limiter le nombre en fonction de l’espace requis pour appliquer les mesures de distanciation sociale.

Pendant ce temps, le Premier ministre sera fatigué de son ancien principal collaborateur Dominic Cummings qui publiera de nouvelles critiques sur la gestion de la pandémie lorsqu’il tiendra une session de questions-réponses avec les abonnés en ligne.

Johnson subissait également des pressions sur les restrictions aux frontières imposées par les députés conservateurs d’arrière-ban, car le Times a rapporté que moins d’un voyageur sur 200 en provenance des pays de la liste orange est positif.

Sir Graham Brady, président du Comité des députés conservateurs de 1922, a déclaré : « Il est temps que les Britanniques puissent profiter des avantages des vaccins et pour nous de faire bouger l’industrie du voyage. »

Dimanche, le professeur Calum Semple, qui conseille le gouvernement dans le cadre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a averti qu’une vague de maladies respiratoires pourrait provoquer un “hiver assez misérable”.

Le Dr Hopkins a également mis en garde contre une éventuelle augmentation du nombre de cas à la fin de l’année, ajoutant que de nouveaux blocages pourraient être nécessaires si les hôpitaux “commençaient à être débordés”.

“Mais je pense que nous aurons d’autres moyens de gérer cela, par la vaccination, les antiviraux, les médicaments, les tests que nous n’avions pas l’hiver dernier”, a-t-elle ajouté.