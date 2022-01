Les réservations de ventes d’Oberoi Realty au troisième trimestre ont été multipliées par 2 pour atteindre 1 965 cr

Selon les rapports de divers consultants, les ventes de logements au cours de l’année civile 2021 ont fortement augmenté de 50 à 70 % par rapport à l’année précédente. Cependant, les ventes n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant COVID de 2019.

Oberoi Realty, basé à Mumbai, a signalé un doublement de ses réservations de ventes à Rs 1 965 crore pour le troisième trimestre terminé en décembre en raison d’une demande plus élevée.

Vendredi, dans les documents réglementaires, Oberoi Realty a partagé un résumé des réservations effectuées par la société pour le troisième trimestre de cet exercice (sur une base consolidée).

Ses réservations de ventes sont passées à Rs 1 965 crore au cours du trimestre octobre-décembre, contre Rs 971 crore au cours de la période de l’année dernière.

Oberoi Realty a vendu 371 unités au cours du dernier trimestre contre 234 unités il y a un an.

Au cours des neuf premiers mois de 2021-2022, les réservations de ventes de la société ont plus que doublé pour atteindre 2 964 crores de Rs, contre 1 323 crores de Rs au cours de la période de l’année dernière. Elle a vendu 610 unités au cours de la période avril-décembre 2021-22 contre 284 unités au cours de la même période de l’exercice précédent.

Plus tôt cette semaine, Macrotech Developers a signalé une augmentation de 40% de ses réservations de ventes à Rs 2 608 crore au cours du troisième trimestre de cet exercice, contre Rs 1 862 crore au cours de la période de l’année précédente.

Selon des consultants immobiliers, la demande de logements dans les 7 à 8 grandes villes s’est fortement redressée après la deuxième vague de la pandémie de COVID qui a frappé les ventes au cours de la période avril-juin de l’année dernière.

La part de marché des promoteurs immobiliers de confiance dans les ventes globales de logements augmente progressivement à mesure que les acheteurs de maison sont devenus réticents au risque.

Selon les rapports de divers consultants, les ventes de logements au cours de l’année civile 2021 ont fortement augmenté de 50 à 70 % par rapport à l’année précédente. Cependant, les ventes n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant COVID de 2019.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.