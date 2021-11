Les réservations de voyages augmentent malgré l’omicron mais loin des niveaux de 2019

29/11/2021 à 13:09 CET

Eduardo Lopez Alonso

Les Agences de voyages Ils voient la dernière ligne droite de l’année avec un optimisme modéré, mais reconnaissent que l’activité est loin des niveaux d’avant la pandémie. L’Association des Entreprises des Agences de Voyages Spécialisées (Acave), principale association patronale du secteur, a indiqué ce lundi que la moyenne des réservations des Pont de la Constitution, Noël et Nouvel An c’est environ 10 % de plus qu’à la même période l’an dernier. 57% des agences de l’association assurent qu’elles enregistrent des augmentations d’activité au-delà de ce seuil. Le président de l’Acave, Marti SarrateIl a assuré que malgré la reprise perçue, « le chiffre d’affaires des entreprises sera encore 50 % inférieur à celui de 2019 et par rapport à avant la pandémie, 25 % des agences de voyages ont fermé. Si les choses ne s’améliorent pas, elles pourraient fermer 15 % de plus. . » La fermeture de quelque 2 500 offices de tourisme au cours des deux dernières années, un peu moins que ce que l’on craignait, ne cache pas l’augmentation de la demande de déplacements en fin d’année, notamment dans les destinations proches. Dans les voyages à l’étranger, les agences ont perçu une forte demande de voyages à New York. Les prix des vols et des hôtels vers cette destination particulière se sont multipliés depuis l’ouverture de la frontière américaine aux voyageurs européens. « La récupération est loin d’être des taux de croissance optimaux, donc les niveaux pré-pandémiques ne seront pas atteints avant 2023 ou 2024 », a déclaré Sarrate.

Agence de voyages n’ont pas enregistré d’annulations en raison de l’augmentation des restrictions de mobilité découlant de la pandémie ou l’apparition du variant du virus omicron, selon les données de l’Acave. Juste quelques réserves à destination de l’Autriche. Pour cet employeur, il est important que la politique de santé prenne des décisions claires et évite la situation actuelle, dans laquelle chaque communauté autonome prend des décisions différentes pour éviter l’augmentation des infections à covid.

Sur l’évolution de la demande de voyages dans les prochains jours, Sarrate reconnaît que le meilleur indicateur est celui du taux d’occupation des vols, avec des indicateurs clairs de hausse des prix. Un autre facteur qui invite à l’optimisme est l’effet Black Friday, pour lequel des promotions sont apparues qui n’avaient pas été vues les années précédentes. Le programme des vols d’Iberia pour 2022 tend à se normaliser et invite à l’optimisme, selon Sarrate. Le président de l’Acave a critiqué la proposition du gouvernement de réduire le nombre de personnes en visites touristiques guidées à 15 personnes (il est désormais de 30). Cette proposition n’a pas eu l’avis des professionnels du secteur et est le signe, selon Sarrate, que « les décisions sont prises par des gens qui n’en ont aucune idée » et n’entrevoient pas les conséquences économiques que peut avoir une telle réglementation. .

Sur les dettes contractées auprès des compagnies aériennes pour les annulations de vols pendant la pandémie, qui représentaient un trou de 400 millions, l’Acave estime qu’il y en a environ 80 millions à recouvrer. Et c’est sans compter ce qui est dû aux particuliers qui, selon l’employeur, auront beaucoup de mal à récupérer ce qui a été payé sur les vols annulés.

Les destinations nationales représentent environ 20% du total des réservations pour cette campagne et les îles Canaries ont été la destination la plus populaire pour ces dates, suivies de l’Andalousie et de villes comme Madrid ou Barcelone. Le froid et les chutes de neige suggèrent que les stations de ski augmenteront leurs réserves dans les prochains jours et seront l’une des destinations vedettes des prochaines soirées. Les agences réceptives prévoient également une augmentation des voyageurs étrangers qui visiteront l’Espagne pour ces dates, qui viendront principalement de pays comme la France, le Benelux, les pays nordiques et le Portugal, qui seront attirés par le rapport qualité/prix et le taux de vaccination élevé.