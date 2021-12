Les réserves de change baissent de 160 millions de dollars à 635,67 milliards de dollars

Exprimés en dollars, les actifs en devises étrangères incluent l’effet de l’appréciation ou de la dépréciation d’unités non américaines telles que l’euro, la livre et le yen détenues dans les réserves de change.

Les réserves de change du pays ont diminué de 160 millions de dollars pour s’établir à 635,667 milliards de dollars au cours de la semaine précédant le 17 décembre, selon les données de la RBI vendredi.

Au cours de la semaine précédente terminée le 10 décembre, les réserves avaient diminué de 77 millions de dollars à 635,828 milliards de dollars. Il a atteint un sommet à vie de 642,453 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 3 septembre 2021.

Au cours de la semaine de déclaration terminée le 17 décembre, la baisse de la cagnotte du forex était due à une baisse des actifs en devises (FCA), une composante majeure des réserves globales.

Les FCA ont chuté de 645 millions de dollars à 572,216 milliards de dollars, selon les données hebdomadaires publiées par la Reserve Bank of India (RBI).

Exprimés en dollars, les actifs en devises étrangères incluent l’effet de l’appréciation ou de la dépréciation d’unités non américaines telles que l’euro, la livre et le yen détenues dans les réserves de change.

Les réserves d’or ont augmenté de 475 millions USD pour atteindre 39,183 milliards USD au cours de la semaine sous revue.

Les droits de tirage spéciaux (DTS) auprès du Fonds monétaire international (FMI) sont restés inchangés à 19,089 milliards de dollars.

La position de réserve du pays auprès du FMI a augmenté de 9 millions de dollars pour atteindre 5,179 milliards de dollars au cours de la semaine du rapport, selon les données.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.