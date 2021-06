Les réserves de change franchissent pour la première fois la barre des 600 milliards de dollars

Exprimés en dollars, les actifs en devises incluent l’effet de l’appréciation ou de la dépréciation d’unités non américaines telles que l’euro, la livre et le yen détenues dans les réserves de change.

Les réserves de change du pays ont franchi pour la première fois la barre des 600 milliards de dollars après avoir augmenté de 6,842 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 4 juin, ont montré vendredi les données de la RBI.

Les réserves ont bondi pour atteindre un record de 605,008 milliards USD au cours de la semaine du rapport, aidées par une augmentation des actifs en devises (FCA), une composante majeure des réserves globales, selon les données hebdomadaires de la Reserve Bank of India (RBI).

Au cours de la semaine précédente terminée le 28 mai 2021, les réserves avaient gonflé de 5,271 milliards de dollars à 598,165 milliards de dollars.

Au cours de la semaine du rapport, le FCA a bondi de 7,362 milliards USD à 560,890 milliards USD, selon les données.

Les réserves d’or ont diminué de 502 millions de dollars à 37,604 milliards de dollars.

Les droits de tirage spéciaux (DTS) auprès du Fonds monétaire international (FMI) ont chuté de 1 million de dollars à 1,513 milliard de dollars.

La position de réserve du pays auprès du FMI a également chuté de 16 millions de dollars à 5 milliards de dollars au cours de la semaine du rapport, selon les données.

