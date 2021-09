Les réserves de Coinbase BTC tombent au plus bas depuis 2017

in

Coinbase, le principal échange de crypto-monnaie aux États-Unis, a connu une sortie importante de pièces ces dernières semaines. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 1er septembre, citant des données de la société d’analyse de données en ligne Glassnode. Cette sortie aurait fait chuter les réserves de Bitcoin (BTC / USD) de Coinbase au plus bas depuis 2017.

Selon le rapport, les réserves de BTC de la bourse ont commencé à s’effondrer après que la principale crypto-monnaie a commencé à se redresser en 2020. Alors que la vente de mai a entraîné des entrées modérées, la reprise du marché des crypto-monnaies a vu la demande de BTC augmenter une fois de plus. En conséquence, les sorties ont repris, portant les réserves de Coinbase à un peu plus de 700 000 BTC.

Bien que la flambée des sorties de capitaux ait précédemment entraîné un rallye haussier, la communauté crypto pense que les choses pourraient être différentes cette fois. Par exemple, un passionné de crypto-monnaie a déclaré que la baisse des réserves de BTC de Coinbase est le résultat de Grayscale, Michael Saylor et d’autres grands investisseurs retirant leurs fonds de Coinbase.

Une grande partie de la baisse de 1000k BTC peut être expliquée par Grayscale, Saylor, Tesla et d’autres grands investisseurs achetant sur CoinbasePro. Ces gars-là ont tous retiré leurs pièces de Coinbase. – Jan Wuestenfeld (@JanWues) 1er septembre 2021

Pendant ce temps, BTC a négocié latéralement après avoir échoué à regagner le niveau de 50 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, la pièce change de mains à 47 819,79 $ (34 690,15 $) après avoir perdu 0,23% au cours des dernières 24 heures. Au cours des sept derniers jours, BTC n’a gagné que 0,34%, indiquant une stagnation.

Dépasser 50 000 $ positionnera BTC pour plus de profit

Selon Willy Woo, un analyste renommé, BTC dispose d’un grand nombre de niveaux de support qui aideront la devise à maintenir son niveau actuel.

Dans un tweet plus tôt dans la journée, Woo a déclaré :

Bitcoin s’approche d’une autre région de stabilité des prix notable. Les techniques à court terme sont faibles tandis que sur la chaîne, les investisseurs accumulent. Tous les ingrédients d’un resserrement de la volatilité. Briser 50 probablement une voie rapide à 60. – Willy Woo (@woonomic) 1er septembre 2021

À l’heure actuelle, la résistance la plus élevée pour BTC est de 51 000,00 $ (36 997,18 £). Après avoir surmonté cet obstacle, BTC est prêt à se rallier, récupérant les pertes qui l’ont vu chuter par rapport à son sommet historique de 64 863,10 $ (47 053,96 £).

Alors que BTC continue de négocier latéralement, le reste du marché de la cryptographie prend de l’ampleur, avec Ethereum (ETH / USD) en tête des altcoins dans un nouveau rallye. L’ETH change actuellement de mains à 3 539,14 $ (2 567,42 £) après avoir gagné 3,66 % en 24 heures et 12,30 % au cours des sept derniers jours. Ce niveau indique le point le plus élevé atteint par l’ETH au cours des quatre derniers mois.

Les données de Trading View montrent que les métriques techniques de la pièce indiquent des gains plus élevés. Les oscillateurs sont neutres sur le graphique journalier et les moyennes mobiles montrent une forte force d’achat. Le graphique sur une semaine indique également des performances haussières, avec des oscillateurs et des moyennes mobiles indiquant respectivement une force d’achat légère à forte.

