in

Pièce en USD (USDC)

Les réserves stables de l’USDC seront détenues en espèces et en bons du Trésor américain: Circle

À partir de septembre de cette année, l’USDC stablecoin sera garanti à 100% par des liquidités et des bons du Trésor américain à court terme. C’est selon le Center Consortium, l’organisation qui gère la crypto-monnaie, qui est soutenue par Circle Financial And Coinbase.

Les changements dans les réserves de l’USDC ont commencé en mai

Selon Circle, l’USDC a toujours été entièrement soutenu par des réserves égales à l’USDC en circulation, donnant aux utilisateurs la possibilité de toujours échanger 1 USD Coin pour 1,00 $. Cependant, les changements dans le portefeuille d’investissement pour les réserves de l’USDC ont commencé en mai de cette année.

Circle a révélé que son stablecoin n’était adossé qu’à 61% à de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Cela a été révélé dans un rapport publié en juillet. Selon le rapport d’attestation dans lequel l’entité d’audit du Centre, GrantThornton, a décomposé le portefeuille d’investissement, les réserves de l’USDC étaient largement diversifiées.

En plus des espèces et des bons du Trésor américain, la société comprenait des certificats de dépôt Yankee (13 %), du papier commercial (9 %), des obligations de sociétés (5 %) et des obligations municipales et des agences américaines (0,2 %).

Dans un tweet, la chef des opérations de Coinbase, Emilie Choi, a déclaré que la bourse américaine aurait pu mettre à jour son site Web pour refléter cela lorsque les modifications ont été apportées pour la première fois.

“Lorsque Circle a partagé son rapport de mai sur les réserves de l’USDC fin juillet (qui comprenait pour la première fois un pool d’investissements plus diversifié), nous aurions dû agir plus rapidement pour mettre à jour des déclarations comme celle-ci sur notre site Web.”

Elle a dit que c’était une erreur de la part de Coinbase et qu’il s’approprie cela. Choi a également ajouté que les changements dans le portefeuille d’investissement ne se prolongeraient pas après septembre.

Le COO de Coinbase a noté que Center et Circle veilleront à ce que les investissements de l’USDC reviennent à un profil d’investissement plus conservateur d’ici la fin septembre. Ces mises à jour seraient reflétées dans les futurs rapports d’attestation (juin et juillet) réalisés par les vérificateurs Grant Thornton.

Appels à Stablecoins pour révéler les réserves

Le stablecoin de Circle possède actuellement une capitalisation boursière de près de 28 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième plus grand stablecoin au monde. Le plus gros stablecoin reste l’USDT de Tether, avec une capitalisation boursière de plus de 65 milliards de dollars.

Il y a eu de plus en plus d’appels pour que les émetteurs de pièces stables fournissent des ventilations fréquentes de leurs compositions de réserves pour résoudre l’ambiguïté dans l’industrie de la cryptographie à croissance rapide.

Tether a attiré l’attention des régulateurs dans le passé sur la question de savoir si ses actifs sont réellement adossés à la monnaie fiduciaire attendue. Cela a conduit Tether à publier des rapports sur ses réserves.

Le stablecoin a commencé à le faire après une affaire de deux ans avec le procureur général de New York (NYAG). Le NYAG avait allégué que Tether avait déformé le degré auquel l’USDT était soutenu par le billet vert.

NYAG a ensuite exigé que Tether publie des rapports périodiques indiquant comment le stablecoin est soutenu et à quoi ressemble sa réserve. Tether a également été invité à payer jusqu’à 18,5 millions de dollars dans le cadre d’un règlement et a été interdit d’exploitation à New York.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.