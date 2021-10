Les réservistes Keenum et Johnson donnent la victoire aux Browns

22/10/2021 à 7h22 CEST

. / Cleveland

Le quart-arrière de réserve Affaire a remplacé le partant blessé Baker Mayfield et a profité de son premier départ en deux ans en tant que leader qui a mené le Les Browns de Cleveland l’emportent 17-14 sur les Broncos de Denver avant le match de la septième semaine de la Ligue nationale de football (NFL). Keenum n’a pas affiché de statistiques impressionnantes (21 sur 33 pour 199 verges), mais il a lancé une passe de touché et en a fait assez, comme la défense calomniée de Cleveland, pour que les Browns (4-3) obtiennent une victoire bien méritée. Ils ont survécu sans Mayfield, qui était blessé à l’épaule et pourrait manquer plus de matchs.

Le coureur de troisième ligne D’Ernest Johnson il a avancé de 146 verges au sol pour devenir également un facteur gagnant. Johnson, jouant parce que les stars Nick Chubb et Kareem Hunt étaient blessés au mollet, a terminé le meilleur match de sa carrière. Il a marqué sur une course de 4 verges en première mi-temps et a marqué 52 en sept courses alors que les Browns ont consommé les 5 minutes 17 finales de jeu après que les Broncos se soient rapprochés des trois.

Le quart-arrière de Denver Teddy Bridgewater a lancé une paire de passes de touché et l’a surpassé tout en jouant avec des blessures aux pieds et aux quads. Il a terminé 23 sur 33 pour 187 verges avec une interception. Les Broncos (3-4) ont perdu leur quatrième match consécutif, et peut-être plus important encore, ils ont perdu le secondeur vedette Von Miller à cause d’une blessure à la jambe. L’octuple Pro Bowler a raté toute l’année 2020 avec un tendon de la cheville disloqué. Miller s’est blessé à la fin de la première mi-temps lorsqu’il s’est heurté aux jambes avec son coéquipier Dre’Mont Jones alors qu’il attaquait Keenum.

Mayfield, qui a joué avec un labre déchiré, il a aussi un os brisé dans l’épaule qui ne jette pas, mais pense qu’il peut continuer à jouer avec il. L’ancien partant des Browns s’attend à ce que la blessure s’améliore suffisamment dans les prochains jours pour pouvoir jouer contre les Steelers de Pittsburgh le 31 octobre, a déclaré une personne qui a requis l’anonymat en raison de la sensibilité de la situation. Le quart-arrière de quatrième année a révélé l’humérus cassé, qui va de l’épaule au coude, à Fox lors de l’émission d’avant-match du réseau. Jusqu’à ce que Mayfield soit prêt, Keenum a montré qu’il pouvait garder les Browns en vie. Johnson aussi, un héros improbable, mais il a fait la différence en gagnant.

Après que la passe de touché de 8 verges de Bridgewater au porteur de ballon Melvin Gordon a mené les Broncos à 7-10 au troisième quart, Keenum a mené une course de 13 jeux et 75 verges qui a couronné une passe de touché de 1 touche. IV. Keenum a réalisé le plus gros jeu de la série, convertissant une séquence de quatrième et 3 avec une course de 5 verges en 1 de Denver. Le joueur de 33 ans, qui a commencé pour la dernière fois à Washington en 2019, était ravi de pouvoir jouer et a déclaré mercredi qu’il était « prêt pour ça » et Keenum a prouvé qu’il était plus que capable de remplir le poste de quart-arrière partant avec les Browns. .