Les réservoirs de stockage de Bharti Airtel alors que le nouveau régime IUC atteint les résultats du quatrième trimestre; les maisons de courtage disent “ acheter ”

Le cours de l’action Bharti Airtel a chuté jusqu’à 2% mardi matin.

Le cours de l’action de Bharti Airtel a chuté jusqu’à 2% aujourd’hui, étant le seul constituant de Sensex en rouge, après que la société ait signalé une baisse du bénéfice net du quatrième trimestre fiscal et des revenus mobiles en Inde. L’action Bharti Airtel était en baisse de 1,8% à Rs 539 par action dans le commerce de fin de matinée. Cependant, les sociétés de courtage restent optimistes sur le titre, voyant un potentiel de hausse significatif. Plus tôt lundi, Bharti Airtel a rapporté que le bénéfice net de janvier à mars avait chuté de 11,12% sur une base trimestrielle, alors même que la société était passée d’une perte nette au même trimestre il y a un an. Les revenus des activités de services mobiles en Inde ont diminué de 4,5%, sous l’effet du nouveau régime de redevances d’utilisation des interconnexions (IUC).

Chiffres clés des résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021 de Bharti Airtel:

-Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a baissé au cours du trimestre, mais est toujours en avance sur ses pairs.

L’ARPU de Jio est de Rs 138,2 tandis que celui de Bharti Airtel est de Rs 145.

-Bharti Airtel a ajouté 13,4 millions d’abonnés en janvier-mars.

-En comparaison, Jio a ajouté 15,4 millions au cours du trimestre.

-Bharti a également ajouté 274 000 abonnés au haut débit fixe au cours du trimestre, le plus haut ajout trimestriel jamais enregistré.

Les courtages sont haussiers; voici ce qu’ils disent sur le stock de Bharti Airtel:

Goldman Sachs

-Notation: ‘Acheter’ (inchangé)

-Prix cible: Rs 665 (coupé de Rs 670)

– L’estimation de l’EBITDA diminue de 2% jusqu’à l’exercice 2023-24

-Anticipe des vents contraires à court terme sur les bénéfices en raison du COVID-19 (modération des ajouts d’abonnés) et de la concurrence (pression de l’ARPU);

-Prévisions que l’activité sans fil de Bharti fournira 20% + de chiffre d’affaires et une croissance de l’EBITDA pour les deux prochaines années;

S’attend à ce que Bharti Airtel gagne des parts de marché: «Nous pensons que le marché sous-estime un scénario de« réallocation des parts de marché », et nous continuons de croire que l’un des deux résultats – l’augmentation des tarifs ou la réallocation des parts de marché, est très probable à court terme… Bharti continue de surperformer ses pairs, la part de marché des revenus de la société ayant augmenté de 110 bps / 390 bps au cours des cinq derniers trimestres. »

S’attend à ce que l’ARPU reste muet: «Avec les nouvelles offres récemment annoncées par Bharti et Jio, nous prévoyons que l’ARPU pour les opérateurs télécoms restera également en sourdine au cours du trimestre de juin, avec une croissance susceptible de reprendre à partir de 2HCY21E en cas de hausse des tarifs.

UBS

-Notation: ‘Acheter’

-Prix cible: Rs 665

-Les résultats trimestriels sont sains

-Besoin de voir comment la deuxième vague de Covid-19 impacte les ajouts d’abonnés et les ARPU

Motilal Oswal

-Notation: ‘Acheter’

-Ajout d’abonnés 4G, capacité réseau supérieure, sont positifs pour Bharti Airtel

