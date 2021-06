Les résidents célèbrent le retrait du conteneur d’expédition utilisé comme extension de maison | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Lillie Goddard a emménagé dans une caravane statique à trois lits avec ses deux enfants après avoir affirmé que sa propriété avait été déclarée dangereuse pour sa famille. Le conteneur d’expédition a ensuite été acheté pour permettre un espace supplémentaire pour stocker leurs biens et matériaux de construction – au grand désarroi des voisins proches.

Les voisins de Park South, Swindon, Wilts, ont passé près de deux ans à se plaindre du conteneur inesthétique sur leur lotissement.

Leur argument était que la caravane, arrivée en juillet 2019, et le conteneur d’expédition, ajouté en décembre, allaient à l’encontre des lois d’urbanisme – et créaient une horreur à cause du désordre entourant les structures.

Cependant, ils ont été agréablement surpris plus tôt ce mois-ci lorsqu’ils ont vu une petite grue soulever le conteneur sur un camion de déménagement avant de repartir.

L’extension du premier étage du conteneur, ainsi que des morceaux de ce qui était autrefois stocké à l’intérieur, restent sur le vert, mais les voisins sont toujours heureux de voir l’arrière du conteneur.

Jo Wilson, qui a dirigé les efforts pour essayer de régler le problème, a déclaré: «C’est une chose très positive et j’espère que c’est la première étape pour éliminer cette horreur.

“Nous nous battons depuis si longtemps mais personne ne s’attendait à ce que cela se produise, tout le monde était choqué mais tellement heureux.

«Certaines personnes se tenaient au bout de la rue et regardaient ce qui se passait, et les voitures qui passaient devant ont klaxonné et les conducteurs ont levé le pouce.

“Elle n’arrêtait pas de dire qu’elle allait le ranger et le nettoyer, mais tout était encore dedans quand ils l’ont emporté, et maintenant il y a un désordre sur le green qui va probablement rester là.”

Cela a été accueilli avec succès par un appel de Mme Goddard, mais l’ordre du conteneur n’a pas été contesté et a donc été exécuté.

Lorsqu’elle a été approchée pour commenter, Mme Goddard semblait penser que son appel réussi contre le retrait de la caravane s’appliquait également au conteneur, ce qui n’était pas le cas.

Elle a déclaré: “J’ai gagné devant le tribunal. Si je le voulais, j’aurais pu garder le conteneur d’expédition dans le jardin. Je l’ai retiré car j’ai trouvé un endroit pour empêcher les crimes contre ma famille.

“Il y a eu plusieurs occasions où des voisins m’ont intimidée, m’ont crié dessus et m’ont appelé de toutes sortes sans raison.

“Si les voisins continuent de me harceler sans raison à l’avenir, cela prouvera que cela n’a rien à voir avec le conteneur d’expédition.”

Un porte-parole du conseil a déclaré: «C’est évidemment une bonne nouvelle que le conteneur d’expédition a été retiré et nous prenons des dispositions pour retirer la caisse en bois.

“Nous tenons à rassurer les résidents locaux que nous envisageons notre prochaine action en ce qui concerne la maison mobile après que l’Inspection de l’urbanisme a rejeté notre précédent avis d’exécution sur un problème technique.”