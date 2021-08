Les résidents d’Anti-Mike Lindell tentent d’arrêter l’ouverture du magasin MyPillow dans l’Ohio 10z viral

in



La longueur jusqu’où les libéraux iront pour endommager Mike Lindell et sa marque MyPillow ne semble pas connaître de limites, même si cela signifie blesser les autres financièrement.

Un groupe d’investisseurs a prévu d’ouvrir un magasin MyPillow à Columbus, Ohio, mais les ennemis de Lindell font tout leur possible pour se mettre en travers du chemin, a rapporté The Columbus Dispatch.

Roy Hanna, qui fait partie d’une équipe d’investissement de cinq personnes, prévoit d’ouvrir le magasin, qui proposera exclusivement la marque de produits de literie MyPillow, dans l’ancienne salle d’évasion Trapped Columbus au 4310 N. High St.

Au centre du différend se trouve Mike Lindell, fondateur de MyPillow basé à Chaska, Minnesota, dont les opinions conservatrices et le soutien de l’ancien président républicain Donald J. Trump ont attiré la colère de ceux de la persuasion progressiste.

La méchanceté a commencé peu de temps après l’installation du panneau vers le 15 août, ce qui a déclenché une volée d’échanges hostiles entre Hanna et les libéraux de la région, a déclaré Hanna, également propriétaire de AAA Roofing Co.

“Ce sont les gens bruyants”, a déclaré l’investisseur, “mais la plupart des gens libéraux ou conservateurs ne sont pas si bruyants.”

Il a déclaré qu’il était qualifié de “terroriste, insurrectionnel et pédophile” et que des photos de sa page Facebook personnelle avaient été prises et partagées sur d’autres sites de médias sociaux.

Il a déclaré qu’il ne faisait pas de déclaration politique et que son groupe d’investissement se composait à la fois de républicains et de démocrates.

“J’aimais ce produit avant que Trump n’entre en fonction”, a-t-il déclaré. « J’avais toujours l’intention de vendre le produit parce que le produit est génial ».

