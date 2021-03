Les résidents de Delhi peuvent obtenir le vaccin Covid-19 sans enregistrement – Vérifiez les horaires

Les changements dans la stratégie ont été apportés alors que les gens rencontraient des difficultés pour s’inscrire à la vaccination en ligne, a déclaré le ministre de la Santé de Delhi, Satyendra Jain. (Crédit: ANI)

Le gouvernement de Delhi a décidé d’autoriser les résidents à se faire vacciner contre le coronavirus sans s’inscrire en ligne. Les candidats peuvent arriver directement aux centres de vaccination pour se faire vacciner. Cela permettra aux habitants de Delhi d’accéder directement aux centres de vaccination et de se faire vacciner. Actuellement, des vaccins sont fournis aux personnes âgées et aux personnes de plus de 45 ans souffrant de comorbidités. À partir du 1er avril, des vaccins seront fournis à toute personne âgée de plus de 45 ans.

Les changements dans la stratégie ont été apportés alors que les gens rencontraient des difficultés pour s’inscrire à la vaccination en ligne, a déclaré le ministre de la Santé de Delhi, Satyendra Jain, cité par l’ANI. Jain a déclaré que les gens rencontraient des difficultés techniques pour s’inscrire en ligne pour la vaccination Covid-19 car une grande partie de la population ne connaissait pas bien la technologie.

Jain a en outre déclaré que même après l’enregistrement, de nombreux bénéficiaires ne s’étaient pas présentés aux centres de vaccination à la date prévue, car ils étaient rattrapés par leur travail et sautaient leur séance de vaccination. Le gouvernement a maintenant décidé de garder une fenêtre séparée entre 15 heures et 21 heures pendant laquelle les gens peuvent se rendre directement aux centres de vaccination pour la vaccination Covid-19 sans aucune inscription en ligne.

Alors que les cas de coronavirus augmentent régulièrement au cours de la deuxième vague de coronavirus, les gouvernements peaufinent leurs stratégies de vaccination afin de faciliter la vaccination Covid-19 pour le maximum de personnes. Auparavant, les résidents souhaitant se faire vacciner devaient s’inscrire en ligne, après quoi ils se verraient attribuer une date d’échéance pour leur vaccination. Cependant, une grande partie des personnes âgées, y compris issues de milieux pauvres et sans instruction, rencontrait des difficultés pour s’inscrire à la vaccination. Des cas de gaspillage de doses de vaccin ont également été signalés car de nombreux patients enregistrés ne se sont pas présentés pour leur vaccination à la date prévue. L’Inde a signalé un total de 62000 nouveaux cas de coronavirus vendredi, ce qui est le décompte le plus élevé des cinq derniers mois.

