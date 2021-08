Les résidents de la Floride sont désormais autorisés à commercer sur Blockchain.com ⋆ Crypto new media

La Floride a aujourd’hui accès à un autre échange de crypto-monnaie via Blockchain.com, ce qui en fait le troisième échange officiel que les Floridiens peuvent utiliser pour échanger, acheter et vendre des actifs numériques.

Les citoyens de Floride sont désormais autorisés à commercer via Blockchain.com

Évalué à environ 5 milliards de dollars au moment de la rédaction, Blockchain.com est basé à Londres, mais cherche à embaucher des dizaines de personnes à Miami, une ville connue comme un centre technologique et une base de cryptographie en pleine croissance. Jusqu’à présent, la région a fait des merveilles pour le bitcoin et s’efforce d’établir l’actif en tant que monnaie officielle, le maire Francis Suarez s’efforçant de faire en sorte que les travailleurs de la ville soient finalement payés en BTC.

Il n’y a pas si longtemps, Blockchain.com a obtenu sa licence de transfert d’argent en Floride. Alors que plusieurs politiciens s’efforcent de rendre la Floride plus conviviale pour les cryptos, les lois actuelles exigent que toutes les entreprises de l’État qui achètent et vendent des cryptos doivent demander cette licence. L’expert en droit de la crypto, Justin Wales, a déclaré :

La décision de l’OFR résout un conflit qui s’était développé… sur la question de savoir si les vendeurs de crypto en Floride avaient besoin d’une licence pour vendre leur propre offre de crypto. Maintenant, il est clair qu’ils le font. Cela n’a pas d’impact sur les utilisateurs de crypto ou les commerçants acceptant les crypto-monnaies pour des biens ou des services, mais représente un fardeau réglementaire supplémentaire pour certaines entreprises de l’espace crypto.

Il y a cinq mois, la plateforme a réussi à mettre la main sur 300 millions de dollars grâce à un nouveau cycle de financement. Dans un communiqué, le PDG et co-fondateur de l’entreprise, Peter Smith, a expliqué :

Blockchain.com a été [in cryptocurrency] depuis le début, et la raison en est que les clients nous font confiance pour être un fournisseur d’infrastructure fiable, sûr et sécurisé pour les institutions du monde entier.

Suarez a exprimé son soutien à Blockchain.com et a exprimé son désir de voir ce que l’entreprise pourrait faire pour les habitants de son État. Il a mentionné dans une interview:

Alors que le mouvement de Miami vise à construire une ville qui dure pour toujours et fonctionne pour tout le monde, il s’est étendu bien au-delà de Miami. Je suis ravi que notre mouvement ait encouragé l’innovation et l’investissement considérables dans l’ensemble de l’État. Je félicite Blockchain.com pour ses efforts continus de recrutement et d’ouverture de ses produits afin que les 22 millions de résidents de Floride puissent désormais échanger des cryptos, mettant ainsi l’indépendance financière à portée de main.

Beaucoup de circulation

Selon les données de Coin Market Cap, Blockchain.com recueille environ un million de visites de clients par semaine, ce qui le place dans le top 20 des échanges de crypto-monnaie visités à travers le monde. Michael A. Finney – président et chef de la direction du Miami-Dade Beacon Council – a déclaré :

En tant que plaque tournante de l’innovation, de la cybersécurité et de la fintech, Miami-Dade est un choix naturel pour Blockchain.com. Notre communauté d’affaires internationale offre le talent, les partenaires et la connectivité mondiale dont les entreprises dépendent pour une croissance continue. Nous soutenons les efforts de Blockchain.com pour offrir une plus grande disponibilité du commerce de crypto aux résidents de la Floride et comptons sur les emplois à forte valeur ajoutée et à forte croissance qu’ils apportent à notre communauté.

