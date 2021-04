Les résidents de la ville australienne où vit Chris Hemsworth ne sont pas satisfaits de la nouvelle émission de Netflix

Alors que Byron Baes est sur le point de suivre “les Instagrammers qui vivent leur meilleure vie”, la pétition a été préparée par des résidents pour demander au gouvernement local d’annuler tout permis qui a déjà été accordé à la production, et également de refuser d’accorder tout permis supplémentaire nécessaire pour film dans la ville. Selon la pétition, qui au moment de la rédaction de cet article avait été signée par plus de 7200 habitants, les habitants ont déjà le sentiment de vivre dans un «paradis exploité» qui «connaît des défis importants liés à la culture des influenceurs et à la démographie des résidents en évolution rapide. ” La pétition note également: